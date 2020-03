En el marco de la inauguración de la cosecha de arroz, el Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, hizo referencia a otros aspectos no solamente relacionados al sector agropecuario, y entre ellos explicó la suba de tarifas.

Cuando le tocó cerrar el acto protocolar en el marco del evento, comentó que “cuando un gobierno tiene como socios a gremialistas que interpelan al gobierno, que le piden y le exigen, es algo muy bueno y necesario porque yo soy el empleado más importante del país, y nunca va a ser suficiente lo que hagamos, por lo que es bueno tener estas instancias casi a modo de interpelación para contar lo que hicimos bien, lo que estamos viendo y también para dar la cara cuando uno tiene que tomar medidas que no son del todo simpáticas”.

Lacalle dijo que él ya es gobierno y “cómo nos entregaron el gobierno, ya está, simplemente que hay medidas que estamos tomando que hacen a esa situación”.

Explicó que “acá se puso la carreta delante de los bueyes, nosotros tenemos un compromiso de que el Estado viva entorno a los ciudadanos y no los ciudadanos para el Estado”. Indicó que “por eso la adecuación tarifaria es menor a la que tendríamos que haber hecho, y ustedes dirán ‘pero igual subiste’; y es cierto, pero esta adecuación está acompañada de dos o tres decretos que hacen que el gobierno se autoimponga ahorros en el gasto de funcionamiento, en las inversiones y en el personal; empezamos la tendencia que las tarifas van a reflejar el costo y nosotros vamos a bajar el costo de las empresas públicas, para que las tarifas puedan ser más baratas y por eso decidimos no trasladarle a los uruguayos toda esta responsabilidad”.

CORONAVIRUS

El presidente pidió a los uruguayos que se cuiden, cambiando rápidamente nuestras costumbres, ya que tiene una afectación social y también económica. Por ello solicitó que se informen, y sigan los protocolos. Por eso, después de ayer, pese a que en ese momento no se había confirmado ningún caso, dijo que no va a participar de reuniones por lo menos por un tiempo.

Agregó que la capacidad que tengamos como sociedad de defendernos y cuidarnos, sobre todo a los adultos mayores, va a ser muy importante.

GOBIERNO TRANSPARENTE Y COMPROMETIDO

Por último Lacalle dijo que comenzó su campaña electoral recorriendo 95 localidades chicas porque por lo general allí está el que labura y no se queja, y a veces la justicia humana que es tan difícil, se aplica al que grita y el que está agachando el lomo trabajando no es escuchado, “como uno de los fines principales de un gobernante es ser justo, no nos van a tener que llamar; vamos a estar acá, esperemos que con buenas noticias, porque al fin y al cabo de eso se trata; nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias, hacer el trabajo por el cual nos eligieron y por el cual nos pagan”. En este sentido dijo estar orgulloso del equipo que tiene, donde hay gente que quiere a su país y va a dejar todo en la cancha y que va a ser muy transparente en decir las cosas que pasan, por ello agregó que “es esencial en la vida saber qué va a pasar; cuanto antes podamos saber y prever el futuro, uno toma precauciones”, manifestó y añadió que “este gobierno no va a hacer ‘autobombo’, sino que va a dar la cara, será transparente, les informará y estará trabajando 24 horas, los 7 días de la semana para mejorar la vida del país”. Finalizó diciendo que “al país, no lo hacen grandes los políticos; al país lo hacen grande ustedes”.