No resulta en general demasiado conocido el hecho de que la Regional Norte de la Universidad cuenta con varios laboratorios experimentales (de distintas áreas y algunos de ellos con muy avanzada tecnología), que la convierten en importante referencia en el país. Psicología es una de esas áreas. Quien entre a su espacio, en la planta alta del edificio universitario, se encontrará –se sorprenderá, seguramente- con una cabina, similar a una de radio, con paredes aislantes del sonido, que se utiliza para algunos de los experimentos. Es una cabina insonorizada, es decir libre de estímulos externos, diseñada exclusivamente para realizar experimentos en el campo de la psicología experimental y analizar sus resultados. Este equipo es parte fundamental de los instrumentos que componen el laboratorio logrado hace poco tiempo por la Universidad.

En diálogo con EL PUEBLO, el docente Roberto Aguirre (mexicano, Profesor Asistente, Grado 2, de Fundamento y Métodos en Facultad de Psicología), así explicó la adquisición: “La Universidad, los distintos servicios y áreas, concursan anualmente a través de las convocatorias y de la Comisión Sectorial de Investigaciones Científicas, para obtener fondos en una diversidad de programas. Hay concursos para asistir a congresos internacionales, hay para financiar proyectos de investigación y hay otros para financiar adquisición y mantenimiento de equipos; nosotros concursamos en uno de ellos para obtener esto. Había que presentar qué equipos queríamos, por qué los queríamos, por qué comprarlos donde proponíamos, había que tener garantías de que se iban a poder instalar en algún sitio, presentar los montos de dinero, etc. Y felizmente se obtuvo. No recuerdo bien pero creo que tiene un valor de alrededor de un millón de pesos”.

¿En qué consiste el Laboratorio de Psicología Experimental?

“Lo que conseguimos es tener este laboratorio, es un laboratorio de psicología experimental sencillo tecnológicamente, sencillo porque no hay un instrumento por ejemplo para resonancia magnética funcional, que es algo que de hecho no existe propiamente uno en Uruguay, pero tenemos una serie de equipos que permiten hacer estudios experimentales en el ámbito de la psicología cognitiva. Con medidas más o menos clásicas se mide el tiempo que pasa entre que se presenta un estímulo y nosotros respondemos de alguna manera. Ese tiempo se basa en un hecho muy simple y es que nuestra cognición no capta los eventos en el instante en que suceden, sino que hay un retraso, hay un tiempo que tiene que pasar entre que ocurre un evento y que lo percibimos, no es instantáneo, sentimos que lo es pero no. En la psicofísica, ya en el siglo XIX los autores se dieron cuenta de ese retraso.”

Asimismo, Aguirre explica que el laboratorio permite realizar otras mediciones: “Medimos tasas de acierto a las tareas que proponemos y también tenemos instrumentos para tomar medidas periféricas, esto es una metáfora de que el cerebro es como el centro y toda la actividad somática del cuerpo es periférica, porque le envía información. Medida periférica es por ejemplo la medida del ritmo de la respiración o cambios en la tensión muscular, que son maneras también de medir la conducta. También se puede medir la actividad ocular como conducta psicológica”.

Primero en el interior

Importa destacar que este laboratorio de psicología experimental es el primero en el interior del país. Sí existe uno, e incluso algo más avanzado en tecnología, en la capital, aunque tampoco desde hace mucho tiempo, “creo que en Montevideo no hace más de quince años que existe”, dice Aguirre.

Cuando EL PUEBLO llegó hasta allí, el profesor se encontraba trabajando junto a dos estudiantes: Lidia Rojas y Luca Tourn. Como Aguirre es mexicano, Lidia nacida en Perú y Luca en Brasil, se dio la curiosidad de conversar al mismo tiempo con tres extranjeros que han coincidido en el estudio y prácticas en este laboratorio. Lidia Rojas, radicada en nuestra ciudad desde hace muchos años, destacó “la importancia de difundir todo esto, como estudiantes”, y agregó que “se está conociendo cómo científicamente se está trabajando sobre los procesos cognitivos, mentales, sobre todo de los niños.

Aquello de estímulo – respuesta que ha nacido con Pavlov por ejemplo, aquel recorrido de la experiencia que se ha hecho primero con animales, nosotros lo estamos haciendo en psicología experimental, científicamente, todo basado en datos empíricos con los que se trata de demostrar las modificaciones que se presentan”.

Luca Tourn, nacido en Porto Alegre y radicado en Salto desde hace doce años, es estudiante y se desempeña como pasante (en tareas de asistencia al docente) en el laboratorio.

Dijo sobre su actividad: “específicamente he estado ejecutando experimentos, levantando datos, programo experimentos, hasta el año pasado llevaba el control de quién usaba el laboratorio y para qué, de todos los alumnos que pasaban por los cursos de Metodología de la Investigación Cuantitativa y Procesos Cognitivos. También pasan por este laboratorio alumnos del profesor Pedro Bendala, que hacen una la práctica conductivo – conductual”.