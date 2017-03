Según la primera dama “es espectacular”.

“El programa es espectacular”, dijo a EL PUEBLO la Primera Dama del Uruguay, María Auxiliadora Delgado, en referencia al programa de salud bucal del cual es presidente honoraria, en ocasión de la entrega del móvil con equipamiento odontológico por parte de Salto Grande en una inversión que rondó los 60.000 dólares por parte del ente.

A pesar de estar con una importante difonía, la esposa del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, accedió a hablar unos minutos con la prensa.

“Estamos desde el 2005, en esto que fue preparado por dos profesoras grado cinco de la facultad de odontología que tomaron el programa con mucho afecto y todavía están vinculadas al mismo. Por eso, cuando Joan Manuel Serrat dice -hoy puede ser un gran día- (en una de sus canciones), para nosotros no es un puede ser, ¡hoy es, un gran día! Estamos muy contentos por este apoyo que servirá para atender a las escuelas rurales, porque hace mucho tiempo trabajamos con una Berlingo que tenemos desde el 2005, pero ya está con sus años”, dijo en referencia a la donación recibida.

“Este es un programa precioso, educativo, preventivo y asistencial. Las escuelas en que no podemos hacer un trabajo asistencial les enviamos material educativo, por eso aspiramos a seguir aumentando escuelas. El presupuesto es mucho, pero tenemos la tranquilidad de que por lo menos el material educativo llega a todas. Lo principal es aprender a hacer un buen cepillado, que es la clave de todo”, agregó.

Delgado, reconoció el apoyo de los odontólogos, maestros, padres y otras instituciones y fundaciones que apoyan el programa. En este sentido señaló que “el aporte de las odontólogas es fundamental y ellas ya no hablan de los niños, hablan de nuestros niños. En las escuelas las han recibido espectacular y no solo son odontólogas, escuchan planteos personales también. Otro apoyo incondicional es el de los maestros y los padres, quienes recibieron a los odontólogos como un maestro más”.

Los profesionales que trabajan en este programa son casi todos odontopediatras y se está implementando en las escuelas de todo el país, urbanas y rurales, aunque la Primera Dama reconoció que todavía “faltan algunas” escuelas por cubrir.

950 ESCUELAS Y 75.000 NIÑOS

Por su parte, la Directora del Programa de Salud Bucal de la Presidencia de la República, Laura Miller, informó que durante el año se recorren unas 950 escuelas (urbanas y rurales), cubriendo alrededor de 75.000 niños en todo el país.

En este momento, el programa cuenta con 95 profesionales entre odontólogos e higienistas, pero “nos están faltando” recursos humanos, informó Miller.

“Tenemos recursos humanos propios, más allá de los convenios que podamos hacer con diferentes instituciones, como es el caso de la facultad de odontología de la Universidad de la República. Buscamos convenios y nos complementamos, pero todavía nos falta mucho”, agregó.

El programa comprende promoción, educación y asistencia a los niños de las escuelas de todo el país, “es una atención integral, así que es un muy buen trabajo el que se hace”, afirmó la directora.

Sobre la donación recibida, comentó “es un móvil de primera generación, es el más lindo que tenemos. Muchas empresas nos han donado móviles o equipos pero ninguno es tan lindo y tan completo como este”.

SE TRABAJA EN TODO EL PAÍS

Las profesionales, Fabiana Beneditto y Pamela Bachi, también se refirieron al programa en que trabajan y remarcaron que se lleva adelante con mucha voluntad y esfuerzo.

Reconocieron que hay algunas dificultades y carencias “que tratamos de sobrellevar”. Por eso, la donación de Salto Grande “es una alegría muy grande para poder trabajar. Hoy por hoy somos menos profesionales porque hubo muchas bajas y seguimos manteniendo el mismo número de escolares. Por eso estas donaciones nos ayudan y motivan bastante”, dijo Beneditto.

Pamela Bachi, trabaja desde el año 2007 en el programa y comentó que con él llegan al área rural donde muchos niños no pueden acceder a prestaciones. “Hacemos la parte de prevención pero también es asistencial, hay cosas que no podemos hacer como las urgencias y extracciones que derivamos al ente público o privado según cada caso. La camioneta sale todos los días a la zona rural con distintos técnicos y el apoyo del Ejército Nacional y algunas fundaciones. Se visitan escuelas diferentes y las que ya fueron rehabilitadas igual las visitamos para hacerles el control del flúor y el sellante en los dientes nuevos que han salido”, agregó la profesional.