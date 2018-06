Túnicas en Red es una iniciativa de UTE que promueve el aprendizaje de la gestión del uso de la electricidad. Los invitamos a sumarse a este nuevo desafío. Aquí encontrarán toda la información necesaria y podrán enviarnos sus dudas. Promover el uso eficiente de la energía eléctrica en las escuelas y hogares con el apoyo de personal especializado de UTE. Potenciar la investigación en el campo educativo, estimulando la integración y el trabajo en equipo. “Túnicas en Red” es un programa estratégico de UTE que promueve el aprendizaje de la ge stión del uso de la electricidad. Esto se desarrolla en el marco de una política energética que se ha definido en el país en el año 2009, a partir la Ley 18.597 – Uso Eficiente de la Energía. Generar un cambio cultural en el uso de la energía eléctrica, en los niños y niñas de nivel escolar. Promover el uso eficiente de la energía eléctrica en las escuelas y hogares con el apoyo de personal especializado de UTE. Potenciar la investigación en el campo educativo, estimulando la integración y el trabajo en equipo.

LIDERAN EL PROCESO LAS BRIGADAS ENERGÉTICAS:

Equipos integrados por docentes y estudiantes de escuelas públicas y privadas de todo el país. La Brigada Energética organiza la investigación de los usos eléctricos en el centro educativo. Con asesoramiento de las oficinas de UTE de todo el país, tendrán que completar las etapas para cumplir con el gran desafío de encontrar las soluciones más eficientes en el uso de la energía eléctrica. Este año se seguirá trabajando en el uso eficiente de la energía eléctrica y para ello hemos preparado materiales nuevos. Podrán encontrar la información y materiales de trabajo que estarán ordenados por el año de trabajo de la Brigada. Guías de trabajo para cada etapa con las actividades correspondientes y las fichas de actividades. También por medio de la plataforma CREA2 de Ceibal estaremos trabajando con cada una de las Brigadas y se subiran los materiales en los cursos respectivamente. En la nueva concepción, la empresa debe transitar hacia un modelo de gestión cuyo centro sea la generación de Valor Público que implica garantizar, de manera sustentable, el servicio eléctrico. En este contexto UTE debe ser rentable como una vía para contribuir al bien común.El camino supone avanzar hacia un modelo llamado comunitario o de redes que requiere desde el punto de vista de quienes trabajamos en UTE, poner en primer plano en el quehacer de la empresa el carácter de Servidores Públicos. Somos personas que trabajamos en UTE, y desde este lugar servimos a la comunidad. Contribuir, cada uno desde su lugar, al logro de estos objetivos, es un desafío que debemos asumir individual y colectivamente de cara al futuro.

BASES Y CONDICIONES GENERALES 2018

Túnicas en RED convoca a Escuelas Públicas y Privadas de todo el país, a participar en el Programa, Edición 2018. El objetivo principal del mismo, es que los estudiantes logren realizar el estudio energético del Centro Educativo y al mismo tiempo, introducir conceptos de Eficiencia en la utilización de la energía eléctrica. Podrán participar escuelas que pertenezcan a una de las tres opciones que se señalan a continuación: escuela Urbana (pública o privada) escuela rural y escuela especial. El programa de este año contiene una propuesta de trabajo con su calendario correspondiente (se detalla más adelante) y los requisitos a cumplir en cada etapa, lo cual se ajusta según si es el primer año en que se participa, o si es el segundo año. En ambos casos se considera una trayectoria que comienza en abril y finaliza el 30 de agosto. Para llevar adelante el estudio el Centro Educativo (CE), es necesario conformar un equipo de trabajo, que llamaremo Brigada Energética. Esta brigada sería la representante de la escuela y sus integrantes serán los encargados de realizar las actividades propuestas. En términos generales, la Brigada estaría conformada por: estudiantes, docentes y miembros de la comunidad, más adelante se puntualiza algunos aspectos diferentes, según sea el primer año de participación o el segundo. En cuanto al asesoramiento y material didáctico necesario para la realización de las actividades cada Brigada recibirá por parte de UTE guías que detallan los pasos a seguir, que indican la metodología que se debe aplicar para lograr los mejores resultados; así como también se proporcionará fichas de apoyo, con las actividades a desarrollar en cada etapa.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN LA EXPO-TÚNICAS 2018

El Equipo de Túnicas en RED realizará, durante el transcurso del Programa, la evaluación de la participación de cada Escuela respecto al cumplimiento y logro de los objetivos de las distintas etapas. En base a las propuestas realizadas por cada brigada, en el mes de setiembre se seleccionarán 20 brigadas cuyos trabajos se destaquen en cuanto a formas de utilización eficiente de energía aplicables al local escolar. Estas brigadas destacadasse premiarán con la posibilidad de participar en la Expo-Túnicas 2018 donde se realizará la exposición de sus trabajos frente a sus pares y ante un tribunal inter-institucional. Esta Exposición se realizará en el Parque de Vacaciones UTE-ANTEL. La selección de las brigadas participantes se llevará a cabo en base a los criterios de evaluación expuestos a continuación: Involucramiento: De la brigada, de los docentes y de la escuela como Institución. Compromiso: De la brigada, en el cumplimiento de plazos atendiendo a las bases y procedimientos que se estipulan en el Programa, utilizando los medios y la metodología propuesta, manteniendo feedback con el equipo de Túnicas que estará incorporando las sugerencias y respondiendo las dudas. Sensibilización: La Brigada buscará concientizar a docentes, estudiantes, dirección y auxiliares del centro educativo para el éxito de las medidas propuestas. Investigación: Se dará especial prioridad a este ítem, en el que se espera profundizar el relevamiento, la investigación, con respaldo numérico para el seguimiento del consumo y de las fluctuaciones, medidas de control de su evolución y ajustes necesarios. Registrar las actividades (redacción, fotos) que evidencien el desarrollo del trabajo.

Difusión: Se dará especial prioridad a este ítem (Redes comunitarias, inter institucionales con otros centros educativos, creación de blogs, Facebook, visita a radios, etc.) Aporte al foro para apoyar a otras escuelas en curso. Resultados: Visualizar cambios en el consumo de la energía (kWh) utilizada; incorporar el concepto Huella de carbono; Impacto en la comunidad educativa (otros centros educativos, publicaciones en medios educativos, presentaciones en Ceibal, etc.), comunidad local, redes sociales -Facebook, blog, radios, etc.