Lic. Mag. Nicolás Albertoni

EL PUEBLO dialogó con el Mágister Nicolás Albertoni, Analista Internacional, quien realizó una sintética pero clara reseña de la actualidad comercial local, regional y mundial.

GUERRA COMERCIAL CHINA – EE.UU Y AMÉRICA LATINA

Lo de la guerra comercial, creo que ha sido el gran desconcierto este año y medio, entre China y Estados Unidos. Pero, el desconcierto no pasa por el tipo de debate, sino que, lo central, es que ha sido un tipo de tensión en la que no había papeles sobre la mesa. O sea, era casi un griterío de redes sociales, griterío de conferencias de prensa, titulares, a nivel de las dos mayores economías del mundo, nada menos.

El último paso dado esta semana, es que los dos, parecería haber acordado, lo que llamaron en papel, Fase Uno, que es muy genérica ahora, pero, lo importante, en todo este proceso que ya lleva un año y poco, es que ahora, ese papel está en revisión legal, como se le llama siempre a los acuerdos después de la conclusión de la negociación, y veremos una firma, esperemos que en las próximas semanas, de esta Fase Uno, que tiene como principales titulares que, China se compromete a cuidar el tema de la transferencia tecnológica, esto de las copias fáciles que a veces se hacían. Y, acá lo conecto con la región, que es una luz amarilla a tener en cuenta, de reorientar la demanda de agricultura, que hoy estaba enfocada, por ejemplo, en un país como Brasil, reorientarla nuevamente hacia Estados Unidos. Eso puede que tenga un impacto en América Latina.

Pero, en términos muy generales, no ha sido una cosa que afectó a la región, ni la afectará. No haremos futurología, pero, si se mantiene, esperemos que sea todo para mejor. Fase Uno implica que va a haber una Fase Dos, es decir, nos están alentando eso. Y, el impacto, puede ser de reorientación de la demanda; es decir que, lo que vendimos de fácil a China, por estos tiempos que ésta estaba -dada la suba arancelaria de Estados Unidos-, necesitando de otros vendedores, puede ser que continúe. Pero, después está la otra parte positiva, pues lo primero puede llegar a ser algo negativo, porque ya no seremos un kiosquito fácil, es lo que le da más certidumbre a los mercados financieros. Hoy el mundo está con un nivel de incertidumbre que ya supera algunos índices empresariales, comparado con la crisis del 2008. Con que le dé certidumbre, más allá de que se reoriente, yo creo que, América Latina en general, termina teniendo una ganancia. Es decir, que las tasas de interés y demás, se recompongan un poco. Eso en cuanto a América Latina.

Yo creo que hay tensiones que tenemos que resolver, tensiones regionales complejas. Lo que se ha dado en términos generales es que el progreso económico pos commodities boom, como se le llamó, a los precios y demás, claramente hoy vemos con el diario del lunes que, no se expresó en una política redistributiva clara. Fijate que hay teorías que muestran que, siempre se creyó antes de los 70 de que, mayor progreso económico iba a traer mayor progreso político, la teoría de la modernización y demás; de hecho, en eso se evidencia el Pacto para el Progreso de Kennedy, con una América Latina en la que era fácil decir, cooperemos más con esta región que está un poco turbulenta, porque esto va a impactar positivamente en la política. Bueno, nos dimos cuenta por los 70 que, eso pasó lejos. Hubo un autor que dijo: miren que el progreso económico sin políticas redistributivas, genera caos social. Por que uno ve que crece la economía, pero no crece, también, la distribución social. Y eso es lo que pasa hoy. Es decir, estamos viendo una evidencia nueva de eso. Un crecimiento económico exponencial a mediados del 2000 que hasta ahora se mantiene, Uruguay va a cumplir casi más de 15 años de crecimiento, magro, pero, crecimiento. Uruguay es un caso interesante, porque, sí hay políticas redistributivas, pero, en América Latina, y creo que Chile, ha sido la vedette en eso, y no lo tomo como una crítica personal porque fui uno de de los defensores de aquél modelo, pero del modelo de consenso, del consenso de ir hacia allá; pero, lo que le faltó, y uno no tenía la bola de cristal, fue la otra pata, el cómo redistribuir las ganancias del crecimiento. Eso es muy importante, porque, a veces, caemos en los errores de decir, bueno, más apertura, más desarrollo. No. Más apertura y más desarrollo, si en el medio, hay distribución de las ganancias.

Eso es lo que creo que le pasa hoy a la región, si hay que explicarlo desde el punto de vista teórico-práctico lo que está pasando.

URUGUAY EN EL CONTEXTO ARGENTINA – BRASIL

Yo creo que Uruguay, si la Cancillería mantiene una lógica estratégica, podemos ser un protagonista importante entre los dos países vecinos (Argentina y Brasil), que claramente van a tener tensiones.

Asimismo, yo creo que a la Argentina no hay que pensarla como la de hace 15 años. Esta Argentina, es una que se posiciona, primero, con otro presidente, guste o no, con otra impronta, con intenciones de ir cerrando la “grieta”, pero, igualmente, lo que sí confirma Alberto Fernández, es la necesidad de una relación internacional fuerte. No puede mostrarse él, sea por razones financieras o de certidumbre para las inversiones, dándole la espalda al mundo, que fue lo que parecía que a Cristina Fernández le importaba poco. ¿Y, por qué le importaba poco? Porque tenía los commodities con precios que la respaldaban. Hoy, Alberto Fernández, tiene 20 años de una política económica fracasada; de los cuales 15 fueron por los Kirchner, y 5, por Macri. Una incertidumbre financiera que roza lo máximo que puede alcanzar un país. Entonces, hay que revertir esa moneda, y, es ahí, donde yo creo que, no va a dar grandes portazos. Un ejemplo político concreto, es no irse del Grupo de Lima por el tema Venezuela, y prefiere dar la batalla desde adentro.

Entonces, Brasil, si se muestra con esa cercanía pragmática con Argentina, esperemos que no se rompan los puentes.

Un último punto al respecto, creo que va a ser inevitable el tema Mercosur y la búsqueda de una flexibilidad del bloque. Es inevitable que eso suceda. En lo que sí vamos a tener que ser cuidadosos es en la plataforma institucional que va a generar esa flexibilidad. Como ejemplo, si mañana Itamaratí, con esta flexibilidad nueva, cierra un acuerdo con China, en cuestión de medio año o un año lo tiene pronto, porque ya hay un consenso negociador; mientras nosotros pasamos dos años. Brasil lo concreta y, nosotros, estaremos de frente sin hacerlo. Eso genera lo que se llama desviación de comercio. Al chino poco le va a importar de dónde viene el producto, ya que habrán otros países que produzcan lo mismo que nosotros.