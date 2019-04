“Es hermoso poder documentar la trayectoria, el camino recorrido. Todo comenzó en la Zona Este de Salto a principios del año 1969 con músicos amigos de la zona. Nos juntamos para ver qué salía… con catorce años sentí la necesidad de cantar en casas de amigos, fiestas, eventos, escuelas, clubes y al cabo de un tiempo dimos forma a un grupo al que denominamos Rocío, integrado por Inés en el acordeón, Enrique en el bajo, Juan la guitarra, los hermanos Pucholo, Marcos Pamparato en la batería y yo en la voz.

Juntos por mucho tiempo viajamos por el interior del departamento y visitamos varias localidades.

Luego llegó Evolución… un grupo que tuvo gran suceso y con el cual viajamos muchísimo, también por Argentina durante cinco años y allí se desarrollaron muchas actuaciones… pero aquí me encuentra la vida gracias a Dios con todas las ganas de siempre de cantarles como lo hice hace cincuenta años atrás a muchas parejas al oído y con amor.

Soy otro… el tiempo pasó por mí, pero cierro mis ojos y parece verlos a muchos de ustedes en Salto uruguay, Ferrocarril, Saladero, Nacional, Universitario, El Peñón. En Concordia en el Club Libertad, Ferrocarril, Villa Zorraquín y muchos más… los espero para emocionarlos el 30 de abril en el Paseo Alemán.

Ojalá puedan acompañarme en esa noche tan especial de mi vida. Este solitario cantor de los años 70 los espera” – posteó Ruben Mario – emblemático cantante salteño que en breve celebrará su 50 aniversario de carrera con la música – el encuentro de gala tendrá lugar en el Paseo Alemán el próximo 30 de abril.

Comenzando en grande un año donde el artista salteño de abultada trayectoria Ruben Mario está en plena organización de un mega espectáculo de gala que se llevará a cabo el próximo martes 30 de abril – previo al 1ro de mayo – día no laborable – en el Paseo Alemán con diversos músicos invitados.

Ruben Mario en la oportunidad será acompañado por el Nuevo Cuarteto Nicola y A Plena Samba.

“Hay muchos seguidores de la generación del 69 y 70 que me acompañó mucho a los bailes que va a estar presente para celebrar juntos” – compartió Ruben Mario, quien rememoró muchas instancias de show que fueron inolvidables en las discos y salones de moda de esos años, donde supo el artista cosechar innumerables éxitos.

“Recordé que en los años setenta con Evolución tuvimos contratos durante un mes completo de actuación y viajamos a muchas ciudades” – reveló Ruben Mario que hoy tiene 64 años y su voz sigue intacta.

Ruben Mario se auto define como un cantante melódico y romántico por excelencia que suele dejar todas sus fichas en el escenario.

Disciplinado y minucioso a la hora de organizar sus presentaciones, recibe clases de canto y si bien tiene su perfil bien definido, también ha incursionado en otros ritmos.

“Cantar para mí es una necesidad… tengo el mismo sentimiento que cuando arranqué cantando a los siete años en certámenes infantiles. Mi madre Celina – que hoy tiene 86 años – siempre me apoyo y me va a acompañar el próximo 30.

El artista tuvo el privilegio de ser finalista en el festival OTI de la Canción y en otros certámenes internacionales donde con su voz atiplada y sentimental supo cautivar al público.

Percibe a la movida musical actual como muy diversa y si bien lidera la música tropical existe siempre un espacio para las instancias románticas. Son varios los proyectos artísticos que está manejando para este año de celebración de su cincuentenario con la música, donde lo acompañarán grandes figuras como Los Linces y colegas amigos de Salto y el vecino país. Para no perderse entonces este mega evento organizado por el cantante Ruben Mario en el cual lo acompañará a su vez un destacado grupo de bailarines e intérpretes, haciendo del espectáculo una singular variedad y nivel como ya nos tiene acostumbrados este artista nacido en Concordia pero de corazón salteño.