“Nos encontramos a 30 días de lo que será la última fiesta por la conmemoración de los 100 años del Club Remeros, y a la que hemos denominado “El Club de Fiesta”, la que se desarrollará en la cancha de fútbol ubicada al lado del Club, el próximo sábado 3 de diciembre, y que será para todos los socios de la institución, expresó el presidente del Club Remeros Salto, Álvaro Llama.

La idea surgió a raíz del requerimiento por parte de nuestros socios de poder compartir un día entre todos, donde se pueda hacer un recordatorio de otros tiempos, encontrando que esta podía ser la oportunidad, en la que también habrá una serie de espectáculos, divertimentos para niños y una plaza de comidas”.

Andrea Zunini, Equipo de Comunicación

“Estamos trabajando hace bastante tiempo en la organización de este gran festejo, en el marco de las celebraciones por los 100 años del Club, donde se ha formado un equipo de trabajo, el cual cuando empezó a trabajar, el objetivo fue saber de qué forma nuestros socios querían festejar los 100 años, y entonces desde ahí surge como una inquietud las ganas de celebrar en familia; por eso pensamos en este evento para el 3 de diciembre, al que llamamos “El Club de Fiesta”, el que arrancará a la tardecita, a las 19:30 horas hasta la medianoche, en la cancha Nº 1 del Club, contigua a la Sede, donde habrá un gran escenario en el que se disfrutará de tres shows en vivo, comenzando con el grupo Rapa Nui, de unos jóvenes salteños socios del Club; luego Valeria Gau, una cantante del nuevo movimiento llamado “Cumbia Cheta”; cerrando con Rúben Rada y su Banda, con 17 músicos en escena, lo cual es una alegría para nosotros contar con una figura tan importante.

El evento será conducido por la dupla de comunicadores Manuela da Silveira y Rafael Villanueva, el conductor del programa televisivo de Canal 12 “Súbete a mi moto”, quienes animarán el espectáculo durante toda la noche.

En paralelo a la actuación de los grupos, llevaremos adelante la premiación que todos los años el Club Remeros hace a sus deportistas, en lo que se denomina “El deportista del Club”, donde se reconocerán a los deportistas de las Escuelitas Deportivas y de los planteles, reconociéndose como todos los años especialmente a uno, al que más se haya destacado como el deportista del Club, que es el deportista del año.

Además de todo lo mencionado, la fiesta tendrá una plaza de comidas, la que tendrá distintas opciones, pizzería, panchería, chivitería, heladería, puestos de bebidas, para que las familias, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, se encuentren con socios de sus distintas generaciones que han venido al Club, y puedan cenar allí, disfrutando de los espectáculos que mencionamos.

Aclaramos que la entrada, que es exclusiva para socios, será gratuita, no así el consumo interno, el que correrá por cuenta de cada uno.

Desde ya esperamos que la propuesta guste, y confiamos en que el tiempo nos va a ayudar”.

Antonio Monteiro, Secretario

“Si bien están todos los socios invitados, los cupos serán limitados por un tema de capacidad de la cancha de fútbol, cuyo espacio si bien es bastante grande, obviamente no es ilimitado; por lo tanto tenemos que organizarnos para ir recibiendo las inscripciones de aquellos socios interesados que va a ser a partir del 21 de noviembre. A partir de esa fecha, los socios podrán retirar la pulsera distintiva en la Secretaría del Club, que los va a limitar al entrar el día de la fiesta, pueden venir los padres para retirar las pulseras para su familia o para familiares directos, pero si no será a título personal.

Esa medida es un tema imprescindible y organizativo, para saber con cuánta gente vamos a contar ese día, ya que la cancha tiene una capacidad para 1.600 personas; no se harán reservas, pedimos que se acerquen con tiempo a asegurar su lugar”.

Juan Pablo Bartaburu, Capitán

Consultado respecto a la eventualidad de la inclemencia climática y si las actividades serían suspendidas ante dicha circunstancia, respondió que: “En caso de que ese día no nos acompañe el clima, el programa se trasladará para dentro de 24 horas; o sea, se haría el mismo programa, con los mismos grupos musicales y toda la misma actividad, el domingo 4 de diciembre”.

Y con respecto a si con dicha celebración se dan por culminadas las festividades por el aniversario del Club, manifestó: “si bien formalmente los festejos por el centenario de la institución cerrarían con la actividad promocionada, se llevarán a cabo dos eventos más hasta fin de año; en el mes de diciembre se realizará un evento deportivo significativo, como lo es el Future de Tenis, en las canchas del Club, torneo que vuelve al Uruguay después de 10 años, cuyas tres etapas se jugarán una en Maldonado, otra en Paysandú y la tercera aquí en Salto; mientras que el 31 de diciembre, día del funcionario del Club Remeros, se hará un almuerzo con todos los funcionarios y sus respectivas familias”.