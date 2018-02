“Ver a La Estrella es una emoción muy grande, volver a ver esa Estrella, cambiada, porque ya no se va a ver a su fundador, a quien era la cabeza de todo esto, en todo su recorrido, no es fácil. Pero ver a mis hijos seguir los pasos de su padre y hacer esto por él, como un homenaje a él, es una emoción muy grande”, comenzó diciendo a EL PUEBLO, Cristina Ríos, la esposa de Jhon Jorge, el fundador de la legendaria comparsa La Estrella, que este año vuelve a lucirse en el Carnaval 2018, luego de tres años de ausencia. Un trabajo de todo un año, mucha dedicación, tiempo, esfuerzo, sinsabores por el miedo a que no se pudiera llegar y finalmente la alegría y la emoción de ver desplegada nuevamente a una comparsa que fue un ícono en la historia del Carnaval, hizo que tanto sus colaboradores como el público en

general, esperaran con gran expectativa verla pisar por primera vez la Avenida del Samba. Hablando con Cristina Ríos, la esposa del fundador de La Estrella, pudimos conocer los pormenores de la vuelta de esta comparsa que resurgió como un homenaje de sus hijos a su padre.

¿Cuándo comenzó la historia de La Estrella?

“En 1986 se fundó La Estrella y salió a desfilar por primera vez en 1987. Nosotros queríamos salir como una batucada pero Carlitos Ardaix nos propuso salir como comparsa y bueno, estudiamos esa posibilidad con mi esposo (Jhon Jorge) y decidimos arriesgarnos. No era fácil, porque teníamos que salir a competir con Los Playeros y Arapeyana, que eran dos comparsas fuertes”.

¿La Estrella nuclea a todo un barrio?

“La Estrella es una comparsa del barrio (La Estrella), pero viene gente de muchos otros barrios, Cerro, Ceibal, Salto Nuevo, de diferentes lugares. Hoy La Estrella se nombra y a pesar de que en los últimos años no veníamos sacando los primeros premios, mucha gente la quiere volver a ver, porque su nombre es algo importante para el Carnaval y mucha gente lo siente así”.

¿Cuántos premios obtuvieron?

“Obtuvimos quince primeros premios y diez fueron consecutivos. El primer año que concursamos ganamos. Me acuerdo que las otras comparsas llevaban tremendos plumajes y nosotros no teníamos nada, por eso decíamos que habíamos ganado con una sola pluma. La diferencia la hicimos en el Parque Harriague, en el espectáculo que se presentaba. En ese entonces tuvimos entre 120 y 150 personas desfilando, nunca tuvimos menos de 100 integrantes”.

¿Su esposo fue el fundador y el pilar de la comparsa todo estos años?“Mi esposo era el cabeza de todo, él armaba todo y si a último momento había algo que no le gustaba lo desarmaba y lo volvía a armar, quería todo perfecto. Desde hace un tiempo está con un tema de salud muy complicado (Cáncer) que no le permite seguir en esto como a él le gustaba, por eso no estábamos saliendo más”.

Y ahora, sale una nueva Estrella…

“Este año, mis hijos quisieron volver a salir para homenajear a su padre. Empezó como una idea de los cuatro y se fueron sumando otros amigos y más personas y así fue que decidieron sacar La Estrella nuevamente. Hacía tres años que no salíamos. Hoy por hoy, los directores son mis hijos, Pablo, Yuliana, Ayrton y Luciana Jorge, todos se unieron para poder sacar a desfilar lo que fue el sueño y la creación de su padre”.

¿Es un sueño hecho realidad?

“El sueño de mi esposo era poder volver a ver su comparsa en la calle pero por indicaciones médicas no lo puede hacer, pero ya el solo hecho de saber que sus hijos se unieron para sacarla yo creo que a él le dio una fuerza extra para seguir todo este tiempo. Él trabajó todo el año por la comparsa, hacía de a poquito todo lo que podía. El plumaje sí lo armaron mis hijos con la ayuda de sus amistades y un poco yo, pero él armó los instrumentos a nuevo y así muchas cosas más. Pensar que se pueda terminar este Carnaval, el movimiento, el bullicio, el ruido en la casa, nos da mucho miedo, por lo que pueda pasar y por eso creo que nos gustaría que fuera todo el año Carnaval”.

El lugar elegido para el Carnaval “es muy lejos para mucha

gente” que vive en diferentes barrios, comentó Cristina Ríos

“Eara mí, hablar de La Estrella, es hablar de muchos años de carnaval, mucha historia, muchas familias, fueron 32 años. Pasó mucha gente, familias enteras, gente que ya no está y otros que hoy ya son padres y madres de familia y vuelven a salir”.¿Cómo surgió ese amor por el Carnaval? “Mi suegro siempre fue muy carnavalero, él hacía carros para desfilar y sacaba a sus hijos y de ahí creo que salió ese amor de mi esposo por el Carnaval. En mi caso, fue diferente porque mi padre no me dejaba participar y después de que me casé empecé a salir en el carnaval con mi esposo, porque me gustaba”.

Pero, ¿usted también desfiló y tiene muchos años en el rubro? “Yo desfilé durante muchos años, fui figura y destaque en varios carnavales pero ahora no quise desfilar, no me animé. Antes lo hacía con alegría y hoy por hoy creo que si lo hago no podría hacerlo con la alegría de otros años y por eso preferí acompañar y ayudalos pero no desfilar. Yo aprendí mucho de todos los años que sacamos La Estrella y ahora guié a mis hijos en lo que pude, pero mi esposo nunca delegó en ellos esa tarea y ahora cada reunión, cada cosa que había que hacer también era todo un desafío para ellos”.

¿Les gustaría ganar? “Nos gustaría ganar, y todo el que concursa sueña con ganar. Pero también sabemos que al no salir desde hace tres años hay gente que nos lleva la delantera, pero ya con salir está cumplido el sueño de mis hijos, que era poder darle ese regalo a su padre”.

¿Qué es lo más difícil o más complejo para poder sacar una comparsa? “Todo. Hoy en día es muy difícil sacar a la calle una comparsa, lleva muchos gastos. A veces con el premio se cubre la banda que nos acompaña, alguna que otra deuda que queda para atrás y después nos juntaremos todos a celebrar por el Carnaval que vivimos. Yo cociné todo el año para sacar fondos, y rezongaba mucho porque era muy estresante pero más allá de todo eso, es algo que se vive bien, se disfruta, y sé que van a rodar unos lagrimones en cada desfile”.

¿Qué es lo que más le gusta del desfile? “A mi me gusta el glamour, un traje bien hecho, mucho brillo, el detalle, mirar los trajes, el armado de un plumaje. Al ver el armado de las plumas por mis hijos, me ponía la piel de gallina, porque me hacía acordar que ellos eran chiquitos y gateaban entre las plumas y ahora los veo a ellos armarlas”.

¿Es diferente el Carnaval de ahora al de hace unos años atrás? “Para mi el Carnaval viene decayendo y yo voy a decir lo que me parece. A mi no me gusta el lugar, es muy lejos para mucha gente. Yo me pongo en el lugar de la gente porque al Carnaval van muchas personas del Saladero, Don Atilio, Quiroga y ahora es muy lejos el lugar, hay que tomar dos ómnibus para llegar y se vuelve más difícil para mucha gente. Para nosotros, llevar las carrozas también es complicado, es un trayecto muy largo y se complica, y así muchas cosas, pero más que nada me pongo en el lugar de la gente de pueblo, que no sé si podrá ir a verlo. Por ejemplo, a mi me gusta el Carnaval de Concordia y me parece que acá se ha perdido mucha cosa y a veces veo que los mismos partidos no se ponen de acuerdo en el lugar y creo que la gente de Carnaval tendría que imponerse más en contar con un buen lugar que sea más cerca para todos”. ¿Cómo ve a La Estrella en este nuevo Carnaval?“Este año nació una nueva Estrella, una comparsa que es un homenaje a Jhon Jorge, que fue hecha pensando en él. El solo hecho de que pudiera ver que sus hijos le cumplieron el sueño para que La Estrella pudiera salir de nuevo, es algo muy emocionante y una alegría muy grande. Contamos con un grupo humano muy bueno y salimos tal vez sin mucha cosa, pero creo que el objetivo es salir bien, con lo poco o mucho que tengamos pero salir bien y dar lo mejor a la gente que espera ver a La Estrella de nuevo en la calle”.

Por Wanda Aranguren