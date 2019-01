Desde Salto Grande aducen que la situación no será mucho peor

El caudal de agua sigue creciendo y la situación preocupa y mucho, ya que así fue que comenzaron otras veces las crecientes del río, donde se anunciaba que no subiría más de pocos metros y se terminó en más de una oportunidad con mucha gente afuera y un río que se desbordó por todos lados.

Luego del crecimiento del río el pasado miércoles, las condiciones se han vuelto inestables y complejas.

Por el momento Salto Grande anuncia que no habrá previsiones mayores a las ya emitidas.

Sin embargo, desde el CECOED brindan información, pero no aducen si la situación continuará.

Ayer remitieron un comunicado con el último relevamiento de la jornada donde daban a conoce cuál era la situación hasta el momento.

AYER

El último relevamiento de la tarde del jueves realizado por el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED) establece que hay 51 personas fuera de sus hogares. La altura del río en el Puerto de Salto alcanzó los 11.18 metros.

Hay nueve familias evacuadas que fueron trasladadas al ex hotel Biasetti (15 mayores y 10 menores), mientras que 5 familias se autoevacuaron a casa de familiares (13 mayores y 3 menores).

En la jornada, el CECOED recibió 43 consultas de ciudadanos preocupados por la situación del río.

La comunicación de las autoridades con Salto Grande es permanente, buscando brindar respuestas rápidas a la población en caso de necesitar asistencia.

En la mañana de este jueves dos cuadrillas del programa Uruguay Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social trabajaron en la limpieza y desinfección del ex hotel Biasetti, mientras que personal de Servicios Públicos acondicionó las instalaciones eléctricas y de agua potable.

ANOCHE

Según la información brindada a EL PUEBLO desde la Prefectura de Salto, el nivel del río se encontraba en 11,20 metros, al tiempo que la altura del lago se situaba en los 33,72 metros de altura en la cota de la represa.