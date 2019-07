“Uruguay como Solución, cuando lo importante se transforma en urgente”, es a las 19 horas y estará acompañado por Pelayo Díaz, Fernando Viera y Hugo Lemos

Qué pasaría en Uruguay si moviéramos el eje de la discusión abocándola a buscar soluciones en vez de simplemente opinar sobre nuestros problemas? ¿Cuánto habríamos avanzado como país hacia el desarrollo?

En este libro Nicolás Albertoni toma como punto de partida la inserción internacional del país para contribuir a un debate orientado a las soluciones. Un país que no está en contacto económico, comercial y político permanente con el mundo no se interpela a sí mismo y tiende a comparaciones facilistas que no lo alientan a crecer. Con prólogos de Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, Pablo Mieres y Julio María Sanguinetti.

La actividad se cumple hoy a las 19 horas en el Ateneo de Salto, a partir de las 19:00 horas, se realizará la presentación del nuevo libro del Licenciado en Negocios Internacionales Nicolás Albertoni, denominado “Uruguay como solución”. Su inserción internacional: cuando lo importante se transforma en urgente.

Días pasados EL PUEBLO dialogó al respecto con el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Atilio Minervine, quien se refirió al lanzamiento del mencionado libro, evento que organiza la institución y que cuenta con el apoyo de la Universidad Católica, del Colegio Crandon y de Estudio Tres.

En la oportunidad, estarán acompañando al escritor, el ex diplomático Pelayo Díaz, el periodista Hugo Lemos y el comunicador Fernando Viera.

Sobre este evento que se lleva a cabo hoy, Minervine dijo que “Nicolás Albertoni estará en Salto presentando el libro, su último libro, “Uruguay como Solución”, en el Ateneo de Salto, desde las 19:00 a las 20:00 horas. También, realizará una conferencia en la que hará una reseña de dicho libro. Anteriormente, se brindará una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación, a las 18:00 horas en el Centro Comercial.

Nicolás Albertoni llega hoy a nuestra ciudad desde Montevideo donde ya tuvo varias presentaciones del libro y entrevistas de prensa. Minervine dijo que “están apoyándonos en esta movida, el Colegio Crandon, la Universidad Católica Campus Salto, que fueron los lugares donde él cursó sus estudios y tuvo sus inicios”.

El titular del CCIS había dicho que “es importante para Salto y para el Centro Comercial, que fue elegido para impulsar esto, porque habla mucho del arraigo de Nicolás Albertoni con su Salto natal. Recordamos que, anteriormente ya hemos hecho una actividad con él, donde se habló de economía y de las cosas que pasan en el país y en el mundo”.

ACADEMIA

Nicolas Albertoni se desempeña como Profesor de alta dedicación de la Facultad de Ciencias Empresariales. Su formación universitaria le ha otorgado el título de Magíster en Latin American Studies (International Business Diplomacy), Georgetown University – School of Foreign Service (Estados Unidos). Licenciado en Negocios Internacionales e Integración, Universidad Católica del Uruguay.

En el Áreas de investigación, trabaja en las oportunidades de inserción del Uruguay en mercados emergentes, procesos de integración vigentes en América Latina y su incidencia en el comercio intrarregional.

También, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): nivel Iniciación, área Ciencias Sociales.

LIBROS

El autor ha escrito otros libros relacionados con la temática a tratar, tales como “Uruguay” Entre el barrio y el mundo” e “Instrucciones para inventar la rueda”.

