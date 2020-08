El Senador Ec. Sergio Botana divide su agenda entre la actividad en el Parlamento, las giras por todo el país, y las reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo. En el Senado participa en cinco comisiones incluyendo la de Hacienda que se apresta a considerar el Presupuesto, y fue integrante de la que considero la Ley de Urgente Consideración, siento estos dos los pilares fundamentales en los que se construye la gestión del Gobierno Nacional.

Busca permanentemente el contacto con las organizaciones sociales en todo el territorio, principalmente con asociaciones de empresarios de diferentes rubros, donde se ha reunido con varias agremiaciones de productores rurales, vinculado a su trabajo en la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca del Senado, en las que ha confirmado aún más su prédica que es necesario ganar competitividad bajando los costos de producción. Los pequeños comerciantes también han sido parte de esas actividades, siendo un sector muy castigado por el excesivo peso de los costos estatales agravado ahora por la situación de pandemia. En estas giras ha dedicado tiempo a apoyar las candidaturas a Intendentes y Alcaldes, difundiendo su conocida posición política de impulsar los gobiernos de cercanía, y aportando su experiencia y formación como Gobernante Municipal. También realiza permanentes reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo, a los efectos de realizar planteamientos políticos y de gestión. La semana pasada se reunió con el Presidente de ANTEL, el Presidente de MEVIR, el Subsecretario del MVOTMA, y el Director de OPP.

OBRA PÚBLICA CON PERSONAL DE LA COMUNIDAD.

Con Juan Pablo Delgado, Presidente de MEVIR, hablaron de la iniciativa del Cr. Marcos Portillo de Treinta y Tres, tendiente a que las obras públicas deban contratar personal en la comunidad donde se realizan, lo que es una práctica que ha hecho Botana como Intendente de Cerro Largo, y pretenden extenderla a todo el territorio. También coordinaron para realizar una recorrida por los pueblos del interior del Cerro Largo para evaluar y planificar políticas de viviendas a través de MEVIR.

SOLUCIÓN PARA DEUDORES DE ANV Y BHU

Las políticas de vivienda estuvieron presentes en la reunión con el Subsecretario del MVOTMA Tabare Hackembruch a quien Botana transmitió la preocupación por los deudores de la ANV y del BHU, y la necesidad de considerar una solución especial a una situación que tiene larga data, y que se ve agravada con la crisis que enfrenta el Uruguay. También abordaron el tema del Plan de Mejoramiento de Barrios, puntualmente en el barrio La Vinchuca en Melo, donde es necesario obras de pavimentación, drenaje y otras para mejorar la infraestructura.

Consideraron además los necesarios avances en los planes de adecuación de la Reserva de Paso de Centurión, en lo que significa la continuidad de las políticas de cuidado de áreas naturales, que en la administración del Gobierno de Cerro Largo es anterior incluso a la aprobación de la Ley de Áreas Protegidas.

CONECTIVIDAD PARA TODOS

La conectividad a internet de los escolares ha sido una preocupación permanente del Legislador, que lo llevó a tener una fuerte enfrentamiento con Guillermo Iglesias, el depuesto Presidente de ANTEL durante la cuarentena por el Covid. Este es uno de los asuntos que consideraron con Gabriel Gurmendez en una extensa reunión en la que abordaron variada temática, de la que no estuvo ausente la común decisión de investigar el uso de los dineros públicos en la pasada administración. Para que los planes de educación a distancia no sean otro elemento que aumente la brecha educativa debe haber igualdad de oportunidades en el momento de usar la tecnología, tanto en

los sitios donde no hay suficientes capacidad de datos, o entre las familias pobres que no tienen posibilidades económicas para comprar acceso a internet permanente. También le transmitió la necesidad la reconversión de las Cabinas del ente para que puedan seguir siendo de utilidad a las

comunidades más alejadas de la Capital.

NO DUPLICAR BUROCRACIA ESTATAL

Se acerca el tratamiento del Presupuesto, por lo que una reunión con Isaac Afie, director de la OPP, es fundamental para encarar la ley más importante para la administración que gobierna estos 5 años,

así es que varios temas referentes a la política económica estuvieron sobre la mesa. Las políticas que posibiliten estabilidad de precios en la frontera, es una iniciativa que ha sido puesta en el debate por el ex gobernante Arachan desde hace tiempo, y también ha sido un reclamo de los comerciantes de esa zona del país, con los que Botana propone una reunión con el director de

OPP.

No duplicar burocracia, repite el Senador Blanco a lo largo y ancho del Uruguay incansablemente. Donde hay un servicio público que brindan los gobiernos departamentales o municipales, no se debe instalar una competencia del Gobierno Nacional, sino que se debe aplicar el artículo 262 de la constitución y coordinar las actividades de manera de ser eficientes y cuidar los dineros

públicos para achicar el Estado. Botana además entiende que hay que eliminar el IRPF a las personas a las que se les regularice la propiedad cuando el trámite fue hecho por Auxiliatoria de Pobreza, y también quitar la retención de IRPF a Quinieleros lo cual también fue planteado al principal de OPP. Una situación de gran injusticia es la desigual distribución de la propaganda oficial entre los medios de la Capital y los del Interior, por lo cual Botana propone que en el próximo presupuesto nacional se incluyan medidas tendientes a resolver esta situación. Botana señala reiteradamente que hoy no se planta medio país porque no es rentable. El precio de los fletes hace inviable la inversión, y ello implica fuentes de trabajo que no llegarán y divisas que no se distribuyen en la comunidad. Una hidrovía que permita sacar la producción a costos competitivos es una solución que el Ex Intendente de Cerro Largo viene trabajando hace muchos años y hoy se encuentra cerca de hacerse realidad. Este es uno de los temas centrales que propone concretar a la brevedad y que estuvo presente en la reunión con Alfie.