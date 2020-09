Pablo Sánchez: incesante creador embarcado en tres propuestas teatrales y una plástica

El creador Pablo Sánchez en estos días está trabajando en tres propuestas teatrales y una plástica.

Estoy en varias propuestas conectadas por un denominador común que tiene que ver los vínculos.

A nivel plástico la situación de público conocimiento, de aislamiento, encierro, motivo a la indagación en cuanto a las transformaciones.

Al encuentro con lo cercano. A prestar atención a lo que en otros momentos pasaba por alto.

Ir a los detalles, a los más íntimos encuentros, a los rastros sutiles que se depositan en la corporeidad.

Todo este tiempo significó un viaje hacia el interior de lo interior.

Ir a esos lugares cotidianos intentando descubrir lo oculto, la sorpresa, lo inesperado” – comparte.

Por eso a nivel de mi producción plástica los hallazgos fueron por aquellos lugares de lo inestable, de la mutación constante, de los cambios que definen que las cosas no son inamovibles, del carácter efímero de las cosas y de su poder cautivador alejado de la rutina.

Es así que fui durante este tiempo, practicando una experiencia que se ubica en el no orden.

En posicionarme en lugares donde el principio y el final se confunden y pasan a tener una personalidad de pausa en acción.

La detención en movimiento, la energía contenida esperando el impulso a salir disparada al encuentro.

La exploración me llevó a jugar a trastocar los conceptos de interior/ exterior y exterior / interior

El adentro y el afuera como disparador hacia nuevos universos fantásticos.

A nivel teatral la exploración continua. La acción nunca se detuvo, si entró en un estado de proyección.

La indagación para por la exploración de espacios mínima listas donde el ser humano dialoga como protagonista fundamental a través de las cercanías.

La palabra y los silencios como contenedores de lo emocional”.

- ¿Y cómo centra esa situación de búsqueda?

-Como decía a nivel teatral la indagación se centra a nivel del espacio escénico y de los vínculos.

Partiendo de lo cotidiano, de las relaciones de poder, experimentar la transformación del cuerpo social al cuerpo en situación de representación.

Nos detuvimos en lo emocional como motor del accionar dramático.

Las tensiones que conducen a los cruces energéticos que se materializan en momentos de suspensión dramática, de idas y vueltas que establecen la conexión directa con el participante/ espectador.

A ser el abordaje desde los lugares mencionados, la exploración se vuelve más rica, se activan a nivel sensorial la construcción de universos fantásticos donde todo es posible, donde todo se conecta.

Desde siempre, mi búsqueda pasó por establecer un vínculo entre lo escénico y lo plástico, y este año, con su particularidad potencia la experiencia. Los vínculos, los encuentros, lo inesperado, la alteración del concepto de tiempo, la soledad en la compañía y los vacíos por llenar nutrieron entre otros elementos develar lo escondido tras las puertas.

En la búsqueda seguiremos por senderos laberintos, tránsito dactilar, de contactos efímeros que como vetas de madera caprichosamente empujan a descubrirnos.

Por ello destaco la importancia de los encuentros, porque nosotros somos lo que han significado nuestros encuentro”.

- ¿Qué rol juegan las casualidades y los destinos?

No hay casualidades sino destinos. No se encuentra sino lo que se busca, y se busca lo que en cierto modo está escondido en lo más profundo y oscuro de nuestro corazón. Porque si no, ¿cómo el encuentro con una misma persona no produce en dos seres los mismos resultados? ¿Por qué a uno el encuentro con un revolucionario lo lleva a la revolución y al otro lo deja indiferente? Razón por la cual parece como que uno termina por encontrarse al final con las personas que debe encontrar, quedando así la casualidad reducida a límites muy modestos. De modo que esos encuentros que en la vida de cada uno nos parecen asombrosos, no son otra cosa que la consecuencia de esas fuerzas desconocidas que nos aproximan a través de la multitud indiferente, como las limaduras de hierro se orientan a distancia hasta los polos de un poderoso imán; movimientos; movimientos que constituirían motivo de asombro para las limaduras si tuviesen alguna conciencia de sus actos sin alcanzar a tener, empero, un conocimiento pleno y total de la realidad. Así, marchamos un poco sonámbulos, hacia los seres que de algún modo son desde el comienzo nuestros destinatarios.

Ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros, son obra de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados.

Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo, entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que, de alguna manera, poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a una misma organización secreta, o a los capítulos de un mismo libro.

Nunca supe si se los reconoce porque ya se los buscaba, o se los busca porque ya bordeaban los aledaños de nuestro destino

Creo que la libertad nos fue destinada para cumplir una misión en la vida; y sin libertad nada vale la pena. Es más, creo que la libertad que está a nuestro alcance es mayor de la que nos atrevemos a vivir.

Por eso el sendero esta allí, esta en nosotros transitarlo… seguir la búsqueda”.