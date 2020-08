Prof. Analía Etchart – Coordinadora Académica del Programa YOP

La ex Directora del Liceo No. 5 Analía Etchart en la actualidad es Coordinadora Académica del Programa Yop (YO PUEDO) – que surge como respuesta en plena cuarentena por Coronavirus, allá por abril , atendiendo las necesidades de un joven adolescente salteño, con Síndrome de Down, que siente que su hermano se conecta a las redes, con sus amigos, que estudia y se vincula con sus pares y docentes, que es autónomo y que él no lo puede realizar de la misma forma.

“La situación de los adolescentes y jóvenes , no ha variado mucho desde que a fines de los 90 se empezara a sensibilizar a los docentes de Secundaria en la apertura a estudiar y recibir esta población con NEE-necesidades educativas especiales” – nos adelanta Analía Etchart.

La docente – mientras disfruta de sus nietas Lara (5) y Jazmín (17 meses) se ha embarcado en un innovador proyecto educativo.

“En mayo de 2015, el CES me agradeció los servicios prestados durante 40 años ininterrumpidos como docente de Historia y en los últimos 15 años de mi carrera funcional como Directora .

La jubilación – no por no esperada, sino por la forma en que las autoridades la gestionaron – provocó un gran desacomodo y sacudón en mi vida, tanto en lo profesional como en la vida familiar y de relaciones.

De cierta forma un trauma que a lo largo de estos cinco años he logrado superar.

Pero toda crisis trae una oportunidad y con ayuda terapeútica pude definir que me iba a dedicar a hacer algo para mi crecimiento y mi conocimiento interno y que a su vez me ayudara a conocer y vincularme desde otro lugar con los otros.

Fueron muchos años de dedicación vocacional y de profesionalización, donde yo me ponía después de todo lo que consideraba relevante para ese desempeño”.

-¿Cómo experimentó esa nueva etapa de su vida?

Siempre con el invalorable y amoroso apoyo de mi familia, que comenzaba a crecer con la llegada de mi nieta Larita.

Decidí estudiar Programación Neuro Lingüística y me formé en el modelado terapéutico accediendo al Master en el instituto IPNL en Montevideo.

Justamente en 2017, ese fin de cursos trajimos y organizamos en Salto por primera vez la presencialidad para el taller Sembrando sueños.

Realicé otros seminarios on line sobre Dislexia, Asperger, Neuroliderazgo, luego talleres y consultas particulares al respecto.

De allí que mis sueños continuaron y mi evolución, hasta lo que hoy está también llegando a su concreción final, luego de tres años.

Se trata de la VII formación en Constelaciones Familiares, cursando en el Instituto Bert Hellinger en Montevideo, con el Maestro Carlos Bernués.

También cursé Terapia Breve y Eneagrama de la personalidad, en el mismo centro, avanzando en mi proceso.

Y uno de los tantos aprendizajes que destaco de las valiosas presencias de los seminarios internacionales y que me ha marcado mucho , tiene que ver con Mike Boxhall, un querido y prestigioso Maestro que nos visitó y con el cual practicamos y nos sensibilizamos con el modelo terapéutico Presencia en quietud.

Falleció el año pasado cerca de sus 90 años, terapeuta cráneo sacral y en su libro La silla vacía , nos muestra que la enseñanza es perenne, que podemos entrelazar terapia y espiritualidad, meditación y poesía, para mostrarnos que podemos hallar nuestro camino y la paz y la realización interior, mediante nuestras acciones más ordinarias.

Y la enseñanza siempre está donde la silla vacía, en cada tiempo y lugar. Alguien tomará el lugar y dará voz a la verdad tan clara y honestamente como pueda.

Escuchar con el corazón.

El ser humano necesita a nivel emocional ser escuchado y ser sostenido.

Y así en este marco, surge mi vinculación con el Programa YOP con MundiFam

Han transcurrido más de dos décadas y en nuestro país, si bien se visibilizan más y en algunos casos , la inclusión ha sido exitosa.

Pudiendo completar Ciclo Básico y eventualmente acceder a niveles superiores de formación.

Pero ello ha sido contando con apoyo de equipos interdisciplinarios de las instituciones educativas, de las instituciones privadas , mediante intervención de BPS e incluso con acompañantes terapéuticos.

Aunque en la mayoría de los casos , por ejemplo en adolescentes y jóvenes con Síndrome de Down, Asperger, Autistas, el sistema solo logra una relativa integración social.

Y finalmente como se van evidenciando ciertos déficits y capacidades diferentes propios de cada estudiante, respecto a sus otros pares, en el grupo clase, el alumno termina por desertar.

Siente la discriminación, muchas veces el Bullying… esto les duele y conmueve mucho.

Siente y nota que aunque se lo propongan, sus docentes e incluso los directivos contemplan poco sus necesidades, en tanto los apoyos extra clase que el sistema, las adaptaciones curriculares, a veces poco contextualizadas , lo va excluyendo.

Se vuelve difícil afrontar esta situación y los padres , la familia, optan por que abandone.

En este entorno hoy Uruguay y otros países , cuentan con miles de chicos y chicas que quieren ocuparse, participar en sociedad, desarrollar sus capacidades, ser más autónomos, tener una vida de mejor calidad y más plena, que necesitan también elevar su autoestima, su autopercepción. Quieren y necesitan y tienen plenos derechos a salir, a integrarse y encontrarse con otros chicos de sus edades, tengan o no sindromes, y que pese a las adversidades , tienen muchísimo para dar y compartir. Son soñadores, quieren y necesitan espacios propios donde expandir sus sentimientos y emociones.

Muchos aspiran a valerse por sí mismos económicamente, a seguir formándose y capacitándose. Otros a tener sus propias familias.

Perciben también que es más fácil estar de igual a igual en un trabajo adecuado, y no en el estudio formal”.

-¿Qué es YOP?

“Es la respuesta a la invitación que formalmente recibo desde Lima, Perú. Nancy Dmitruk de Pita , me propone hacer algo por las familias de estos adolescentes y jóvenes con discapacidades, desde mi expertisse como docente de tantos años…quiero ayudar, ofrecer mis experiencias y aprendizajes a las familias , a sus hijos, procurando que atender algunas de las aspiraciones de esta invalorable población anteriormente citada”.

MUNDIFARM

MundiFarm es una plataforma binacional peruano – uruguaya qué ofrece servicios profesionales educativos, de capacitación y comerciales, hemos pasado de una fase preoperativa a un lanzamiento que se desarrolló en julio del presente año, y que viene creciendo de forma auspiciosa, con los múltiples servicios que venimos ofreciendo gradual y creativamente.

MundiFam se constituye no solamente en una plataforma de soluciones tecnológicas, sino que va más allá, el núcleo de nuestra actividad es La Familia, la cual creemos que es la base ó molécula de la sociedad.

Este gran esfuerzo viene a ser la síntesis de realización personal y profesional de cada uno de los tres socios, quienes han puesto he invertido todos sus recursos profesionales, económicos, de investigación y experiencias en diseñar, desarrollar, lanzar y operar un sistema único, complejo y simple a la vez, organizado y en continua reinvención.

Los servicios educativos on line son de todo tipo, y cuentan con la gran experiencia de sus facilitadores, ofrecemos capacitaciones profesionales en especialidades tan profundas como “YoP”, nuestro programa para niños especiales; pasando por Coaching especializados, Maestrías Profesionales en Innovación, Gestión de Tecnologías, Dirección y Administración de Proyectos y Empresas, dónde contamos con alianzas con Escuelas de Negocios de primer nivel como la Escuela de Negocios del País Vasco ESEUNE, o NEXTOP (Representante del Programa de Proyectos de la Universidad de Alcalá de Henares) hasta clases de canto y música en alianza con Maestrísimo, auspiciadas por la Academia Ducale di Basilicata de Italia.