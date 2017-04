La cooperativa CODEMA de Colombia y la editorial “Tiempo de Leer” promueven la conferencia de María Luisa De Francesco “El sexismo en la literatura para niños, niñas y jóvenes. También la escritora presentará su libro “Las primas”.

Las niñas y los niños muy pequeños viven el nido familiar propio como el primer horizonte y la primera frontera. Por mucho que los medios de comunicación se empeñen en ofrecer un modelo único de familia, durante la infancia todo lo que sucede dentro de la casa propia es normal; solo cuando vamos creciendo nos damos cuenta de que hay otros hogares muy distintos a los nuestros y que esa normalidad es solo una de las formas posibles de la misma. Por eso para los más pequeños es fascinante asomarse a otros nidos y verse reflejados en sus habitantes, tan iguales y tan distintos a ellos.

Es una estrategia más para la conquista de la identidad a la vez que del sentimiento de integración en un grupo.

La ficción, ya sea literaria, fílmica o plástica, es una buena aliada para lograr estas conquistas.

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La incorporación de la perspectiva de género en los documentos que definen la Reforma Educativa ha constituido un paso importante en el compromiso con la promoción de la equidad de género en la educación.

No obstante, es en la práctica donde las teorías se tornan más o menos efectivas, donde se decide por el cambio o por mantener lo instituido, donde la toma de conciencia es posible, donde se da la ambigüedad entre lo sabido y no sabido, lo que se muestra y lo que se oculta, donde las contradicciones entre el discurso y la acción emergen claramente. La observación de la práctica es un aspecto clave para constatar si los principios y modelos formulados en la Reforma Educativa, así como el discurso del personal docente y directivo en las escuelas se traduce en una práctica educativa diferente a la tradicional. Aunque la discriminación y la inequidad adquieren distintas formas y afectan a diferentes grupos sociales en el contexto escolar, esta investigación se centra en el análisis cualitativo de prácticas que desde el sistema educativo pudieran estar incidiendo negativamente en el objetivo de lograr la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.

Si bien las investigaciones realizadas para detectar el sexismo en la educación formal se han desarrollado en distintas áreas, esta investigación se enmarca dentro del estudio de la interacción escolar. Distintas formas del sexismo se hallan tan arraigadas e interiorizadas en la cultura actual que no llegan a percibirse como tales.

En este sentido, una de las vías más adecuadas e interesantes que se proponen en el marco de la escuela es la de llevar a término procesos de investigación-acción a través de la observación en aula de las diversas prácticas docentes, de modo que puedan detectarse y corregirse las formas de actuación no igualitarias.

Uno de los aportes fundamentales de las teorías feministas al análisis de la realidad social es la distinción entre sexo/género lo cual permite diferenciar los hechos biológicos de los hechos sociales en la construcción de las identidades de género y en la posición social de hombres y mujeres.

Desde el punto de vista biológico hay diferencias entre hombres y mujeres en relación con sus órganos sexuales y a su función en la reproducción humana.

Sin embargo, estas diferencias biológicas (para las que se utiliza el término sexo) no implican por sí mismas capacidades, aptitudes o actitudes diferentes y desiguales entre individuos. Lo que confiere un contenido determinado a estas capacidades o personalidades es el género, un concepto que recoge un conjunto de normas diferenciadas para cada sexo, que cada sociedad elabora y que son impuestas a las personas a partir del nacimiento, como pautas que deben regir sus comportamientos, deseos y acciones.