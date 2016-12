Llegaron a Salto a promover el sistema de intercambio que representan, AFS programas interculturales. Se trata de un programa para chicos de Uruguay que viajan a otro país, explicó Lara Román, coloniense, actual presidente de la institución en el Uruguay y en estos momentos estamos acompañados por Chiara, que vino de Italia.

Los planes del programa de intercambio que ofrecemos duran entre dos semanas, en este caso son programas intensivos que se usan fundamentalmente para estudiar idiomas, por ejemplo en los Estados Unidos, Reino Unido o Japón y otros planes que son programas semestrales o anuales. En estos casos se trata de programas escolares mediante los cuales los chicos van a un liceo o a una comunidad y en estos casos hay una variedad muy grande de países receptores.

UNA POSIBILIDAD DE CONOCER EL MUNDO

Nosotros creemos – señaló Román – que el intercambio para los jóvenes es una manera de que ellos puedan conocer el mundo, y la vivencia del intercambio permite a los estudiantes conocerse y comunicarse con sus similares de otros países, abrirse y crecer como personas más independientes y aplicar todo lo concerniente a la tolerancia, el respeto, la empatía. Para que ellos puedan vivir lo mejor posible su experiencia de intercambio les damos las herramientas y acompañamos durante toda su experiencia, hay una parte previa que es una instancia preparatoria, donde los chicos van a campamentos nacionales con todos los chicos que van a viajar y los estudiantes de intercambio que están aquí. Este programa se desarrolla también en el Uruguay, donde existe una campamento con cerca de 30 personas con adolescentes de todo el mundo. Allí ellos comienzan a preparar su experiencia y luego cuando viajan al país tienen también instancias de acompañamiento.

Nosotros tenemos como varias fuentes de financiación. Los participantes que viajan abonan una contribución, pero al mismo tiempo en el programa hacemos recaudación de fondos, mediante “esponsoreos” y participantes que son donantes. Siempre vamos buscando nuevas formas de recaudar fondos, porque en definitiva nuestro objetivo principal es tratar de recaudar dinero para darle la oportunidad a jóvenes que no tienen los medios para hacer este tipo de experiencia y poder viajar. Vale decir, juntamos dinero, principalmente para financiar las becas. Eso va variando año a año de acuerdo a como nos ha ido con la recaudación de fondos.

PRIORIDAD A LOS VOLUNTARIOS

Al mismo tiempo como es una organización de base voluntaria recibimos no sólo el apoyo, sino que el voluntario es lo más importante para ASF siempre la mayoría de nuestros fondos van destinados a ello, es decir, al desarrollo de nuestros voluntarios, darle las herramientas para el crecimiento y para asistir a estas experiencias y también para asistir a los estudiantes porque en definitiva trabajamos mayoritariamente con menores y tenemos que velar por su seguridad y tener los procesos diseñados para brindarles una asistencia seria y responsable.

En cuanto a los fondos que manejan, añadió Koifman, mayoritariamente son privados. En Argentina y Uruguay somos la misma organización y a veces logramos gestionar cosas con algunas intendencias. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos otorga 40 becas anuales para que los mejores promedios de los liceos de la ciudad puedan viajar un mes a estudiar a los Estados Unidos.

Eso se da de acuerdo a los fondos que dispongan las intendencias, de acuerdo a las políticas sociales, a las prioridades que tengan en términos de educación siempre estamos abiertos y siempre tratamos de acercarnos al Estado en cualquiera de sus estamentos, proveyéndoles este tipo de experiencias. También les traemos otros tipos de experiencias, por ejemplo, tenemos mucha experiencia en lo que tiene que ver con educación intercultural y comunicación intercultural y por ejemplo, recientemente estuvimos en la Dirección Nacional Migraciones dictando un taller de comunicación intercultural para 50 funcionarios. Esto responde al hecho de que vamos tratando de vincularnos desde distintos lugares.

EL OBJETIVO ESENCIAL ES LA PAZ Y LA JUSTICIA

Siempre nuestro objetivo es la paz, tratar de conseguir un mundo más justo, más tolerante. El vehículo mayoritario para esto son nuestros estudiantes que van y vienen y tratamos de recaudar fondos para ayudar a uruguayos que no tengan posibilidades y acercarles oportunidades a aquellos que si las tienen o acercarles el programa a familias uruguayas que tienen posibilidades de recibir estudiantes, porque es la otra forma de vivir la experiencia de este programa.

Como lo está haciendo José Luis (Curubeto), aquí en Salto, que ha recibido a Schiara por un año aquí en el Uruguay.

Detalló asimismo los programas cortos, que se habilitan más que nada para el estudio de diferentes idiomas. Se hace primero un curso de nivelación y luego el becario concurre al lugar elegido. Hizo referencia asimismo a los programas de mayor extensión, como el de voluntariado internacional, librado para jóvenes hasta los 27 años.

SCHIARA LLEGÓ DESDE ITALIA

Schiara Schiavone procede de Padua, en Italia y admite que ha encontrado en el Uruguay lo que esperaba encontrar, es decir una buena integración, tanto en la comunidad, como en liceo, donde los compañeros. Destacó las bondades del programa que permite conocer a chicos de todo el mundo, tanto finlandeses, como noruegos, japones y de otros países.

En lo personal tenía expectativa de como me adaptaba, pero en realidad ha sido más simple de lo que me esperaba. En cuanto al manejo del idioma dijo que hizo un año de español en Italia y luego ha sido en la práctica, aunque halla que es diferente en cada país.