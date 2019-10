Montevideo, 16 oct (EFE).- El bioquímico español Alejandro Marín Menéndez se despertó un día con un sueño, el de recorrer montado en bicicleta todos los países de habla hispana para contagiar su entusiasmo por la ciencia y acercar a los jóvenes a un campo que, según expresa, “mejora cualquier actividad humana”.

A su paso por Montevideo, Marín Menéndez, investigador en el reconocido Instituto Sanger de Cambridge (Reino Unido) relata así en entrevista con Efe el origen de “Scicling” (fusión de los términos ciencia y ciclismo en inglés), el proyecto de divulgación científica que lo lleva a Uruguay como primer destino suramericano.

“Hace un año me desperté una mañana habiendo tenido un sueño, que quería llevar la ciencia a todos los países de habla hispana del mundo y quería empezarlo en Suramérica. Y el primer país al que he venido ha sido Uruguay”, manifiesta.

Marín Menéndez -con una amplia sonrisa en el rostro- sostiene así que, una vez concebida la idea, y pensando en el cómo decidió que quería emprender su travesía científica, que comenzó con un piloto en Fuerteventura y Lanzarote, dos de las islas Canarias, sobre dos ruedas.

“El ir en bicicleta tiene varias razones y una es el acercar un poco más la figura del científico a los estudiantes para que vean que soy una persona absolutamente normal, que me desplazo en bicicleta; y también tiene los efectos adicionales, que promueve hábitos saludables y de ejercicio”, explica el científico.

Por otro lado, quien desde su rol de investigador participa de un proyecto en el que se indaga sobre “por qué hay variaciones genéticas que hacen a la gente resistente a las infecciones de malaria”, sostiene que, en tanto la ciencia está intrínsecamente vinculada con la vida, despertar interés por el conocimiento científico es clave.

“Hay una frase de (la química inglesa) Rosalind Franklin, una de las descubridoras de la doble hélice del ADN, que dice que la ciencia no debe ni puede ser separada de la vida, porque creo que la ciencia está involucrada en todos los procesos vitales, sociales, médicos que tenemos”, indica Marín Menéndez.

A lo que agrega que, por ende, proyectos como “Scicling” sirven para acercar “de una manera sencilla” conceptos científicos y así ayudar “a mejorar esa falta de cultura científica” que hay en la sociedad.

“Yo entiendo que no es una necesidad primaria de ninguna sociedad, no da de comer ni ofrece alojamiento de manera inmediata pero la ciencia sí que mejora cualquier actividad humana, en todos los aspectos”, recalca.

EFE