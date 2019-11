Con el Dr. Julio Álvez Trastornos del sueño.

A todo problema que se encuentre relacionado con nuestro habito de dormir, se le llama trastorno del sueño.

Es común que en la actualidad, podamos conocer historias de personas que les cuesta conciliar el sueño. O si lo hacen, puede que con el correr de una hora o dos, cambien su entrega a él, despertándose y trabajosamente, lo concilien nuevamente.

Así como éstas dificultades, también puede suceder quedarse dormido durante momentos inapropiados, problemas para mantener un horario regular de sueño, entre otros.

Luego de aceptar nuestra entrevista, la cual agradecemos, el Dr. Julio Álvez comenzó desarrollando el tema de manera interesante, explicándonos las diferentes etapas en que se presentan las dificultades del sueño y cómo podemos afrontarlas:

«Como todo trastorno, la definición del trastorno de los sueños, es el desequilibrio de alguna función específica del organismo», nos dice.

¿Entre ellas el insomnio?

Sí de insomnio hablamos, una es el Insomnio de mantenimiento (duerme y se despierta de a ratos) y otra es el Insomnio de conciliación (duerme tranquilamente, despierta y demora a dormir).

El sueño es una necesidad básica, biológica de todos los seres vivos, para tener un correcto descanso y recuperar energía perdida durante actividades.

Anteriormente se creía, que el sueño era una etapa pasiva (tranquila), donde no le pasa absolutamente nada al individuo. Con los estudios de ramas específicas dentro de la neurología, se pudo comprobar que es totalmente diferente a lo que se pensaba al respecto.

Toda una actividad se produce dentro de este proceso del individuo.

Con éstas, etapas totalmente activas y dinámicas, con procesos biológicos y dinámicos llamados REM (procesos con movimientos oculares) y no REM (procesos con movimientos no oculares).

Es decir, aunque la persona dormida esté quieta, el organismo continúa con su proceso dinámico, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo, la tensión arterial, aumentando la secreción hormonal, entre otros.

Por eso el niño cuando duerme, desarrolla las hormonas del crecimiento, por ejemplo, junto al desarrollo neurológico.

Aún queda buena parte de este estudio que no se ha dado a conocer, pero que se continúa estudiando, siempre de la mano de los avances tecnológicos incorporados.

¿Cómo se puede definir este comportamiento?

Como cambios en el organismo: presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, en la temperatura corporal, aumentos en el balance de las hormonas, entre otros muchos factores que se producen en esta etapa del sueño.

¿Cuál es un disparador de alarma para un individuo que no duerme bien?

La reacción de la persona es más lenta, disminuyen los reflejos, la actividad de alerta es mucho menor.

Y en casos donde su actividad requiere de más atención, es peligroso.

Por ejemplo para quienes manejan ómnibus de larga distancia, aviones, los cambios de horarios intercalados, donde su trabajo se puede dar de día. Quienes manejan maquinaria pesada y a veces de noche, porque la disminución de los reflejos se ve acrecentada.

Es bien importante mantener un sueño reparador, pero también dentro de un horario regular.

¿Cuáles son los puntos más importantes para un profesional en un consultorio, cuando se presentan personas afectadas?

Lo primero que hacemos cuando llega un paciente con síntomas, es realizar una historia clínica detallada. Conociendo además sobre su actividad laboral, si padece alguna enfermedad de base crónica y los medicamentos que recibe.

Por último, luego de esa completa revisación, pasamos a darle a conocer la Higiene del sueño.

¿Por qué es importante un sueño reparador?

Cuando un individuo padece trastornos del sueño, es un desequilibrio total del organismo, relacionado con la vida diaria de cada persona.

¿Qué es la higiene del sueño?

Es la explicación que le brindamos al paciente, detallándole que hacer para poder lograr un sueño reparador y no corra ningún tipo de complicaciones o peligro en su vida diaria:

Lo primero que aconsejamos al paciente, es conocer las causas, revocando hábitos:

No tomar café o té de tardecita (sí, antes de dormir un té de manzanilla).

No tomar mate de nochecita.

No tomar alcohol.

No fumar.

La cena en horario determinado, sin grasas (demoran en digerirse), no comidas copiosas, siempre en porciones fraccionadas.

En el dormitorio no tener televisión, computadoras, ni celular (dejarlo en otro lugar de la casa).

No comer en la cama.

No dormir siesta.

Si aun así no logra dormir, cambiarse de habitación.

¿Cuándo se administran medicamentos, para conciliar el sueño?

Por último. Cuanto menos podamos brindarle una medicación para conciliar el sueño, mejor, comenzando con algo suave.

Porque es ésta muy variada y produce muchos efectos adversos.

No es la idea que el paciente corra el riesgo de adherirse a medicamentos para dormir. Porque cuando no los tenga, no lo va a poder hacer, como es el caso de las Benzodiacepinas (ejemplo: Diazepan).

También pueden aparecer efectos adversos como trastornos Psiquiátricos, primeras causas de caídas en adultos mayores, porque actúa como relajante muscular, anticonvulsivo, anti ansiolítico. Nosotros tratamos en lo posible de no recomendárselo.

¿Por qué sucede el no dormir bien?

Por muchas razones.

Podemos decir que generalmente, es por la vida que llevamos:

Estrés, horarios a cumplir, multi empleo, la alimentación que es fundamental, no actividad física. Todo esto, asociado a enfermedades y fármacos.

Deberíamos mencionar, que estos trastornos se generan por una influencia multifactorial.

¿La parte tecnológica también aporta su cuota?

Si, obviamente que sí. Exceso de celular, televisión, computadora.

Siempre la situación va depender de cada individuo y su actividad, porque no olvidemos que hay personas que también trabajan en la nocturnidad y ese ciclo de sueño es diferente al de una persona que lo hace durante el día.

También el trastorno del sueño, puede afectar a una persona que esté desocupada, jubilada, como el caso de un adulto mayor, que aunque se encuentre sin actividad, este individuo viene con una situación predeterminada por una vida activa y en el momento ya no.

También puede estar con alguna enfermedad de base como diabetes, hipertensión, trastornos cardíacos y de allí con fármacos, multimedicado.

Por ése motivo, es que estos pacientes están también medicados para conciliar el sueño y lograr que sea reparador.

¿Puede venir el individuo con una enfermedad de base y provocar el trastorno o es el mal sueño que provoca la mencionada enfermedad?

El sueño es una necesidad básica biológica del ser humano y seres vivos, para poder lograr un correcto relacionamiento con las personas y con el medio ambiente.

Los estudios señalan, que si una persona se encuentra privada de su sueño reparador, le van a aparecer patologías de base, es decir que no porque no duerma, va a padecer una enfermedad, pero sí, el sueño influye muchísimo para que se desencadene un desequilibrio total dentro del organismo y una posibilidad para que se presente alguna patología.

¿Cuáles pueden concretarse?

Dentro de ellas, se han apreciado en aumento las patologías mentales Bio psicobiológicas.

Diabetes, obesidad, sedentarismo, etc.

¿Existe alguna grave, que involucre al sueño reparador?

Puede la persona padecer de Apnea del sueño, por ejemplo, porque está con un peso fuera de lo normal o sea obesa precisamente y allí es cuando se dificulta su sueño reparador.

¿Cuánto tiempo debemos dedicarle al sueño?

Siempre va a ser diferente, dependiendo en qué etapa de vida se encuentra la persona.

Las horas de sueño que el individuo necesita cuando es adulto, no es el mismo que cuando es un niño. Por ejemplo cuando nace un bebé, ese niño tiene que dormir un promedio de doce horas, porque está en pleno desarrollo de las funciones cerebrales, (desarrollo neurológico y conexiones neurales).

Luego, a medida que va creciendo, como es el caso de un niño en edad preescolar, va necesitando menas horas de sueño.

Generalmente una persona siendo adulta, necesita un promedio de unas ocho horas de sueño reparador, a veces puede ser un poco menos.

En las personas con 65 años de edad, suelen dormir mucho menos, como pueden ser cuatro o cinco horas, despertándose muchas veces durante la noche.

Cada etapa de la vida, tiene su cantidad de sueño para tener un correcto descanso.

Lo aconsejable como primordial, es hacer una correcta Higiene del sueño de a poco y si continúa con la complicación, concurrir al médico, que éste sabrá estudiarlo y brindarle toda la información para que pueda mejorar su situación.

Mary Olivera.