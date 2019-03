Tráfico ilegal de aves: el año pasado hubo procedimientos en Salto

Días pasados, a través de procedimientos realizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DI.NA.MA.), en el sur del país fueron incautadas 200 aves, entre ellas especies prioritarias para la conservación, como cardenales amarillos, actualmente en peligro de extinción en Uruguay.

Salto no escapa a este “tráfico ilegal de aves”, por lo que la noticia rápidamente se difundió en nuestro medio y alertó a más de uno.

EL PUEBLO consultó sobre el tema al médico veterinario Pedro Rinaldi, quien se dedica desde hace varios años a trabajar a favor de la conservación de especies, sobre todo de pájaros, cumpliendo (entre otras) la actividad de guía de observación de aves en nuestros montes.

-¿Qué reflexión le merece esta incautación realizada?

La DI.NA.MA. simplemente cumplió la ley; es el organismo más fuerte que tenemos en ese sentido y cumplió al pie de la letra lo que establece la ley de protección de especies zoológicas salvajes. Con todo el poder coercitivo del Estado hizo lo que la ley prevé. O sea, cuando hay especies nativas protegidas, puede proceder a la incautación, destrucción de las jaulas y liberación de las aves.

-¿Existen estos controles y procedimientos en Salto?

Acá en Salto el año pasado hubo parte del cuerpo policial que asumió esa tarea y procedió a la incautación de aves, no para venta sino en predios particulares, y fueron liberadas en los ambientes correspondientes. Pero este es un buen momento para recordar que esta ley hace décadas que existe y tiene decretos que cada tanto se retocan.

-¿Qué establece concretamente esa ley?

La ley prohíbe la caza, tenencia y comercialización de especies zoológicas salvajes.

-Pero hay algunas de esas especies que sí se puede cazar…

Lo único que se puede cazar, tener y comercializar dentro de la parte de aves es: Cotorra, Torcaza, Mixto (“Chipío”, no dorado) y Garibaldino (“pájaro negro del arroz”). Y dentro de los mamíferos está permitido cazar Liebre, Jabalí y Ciervo Axis, por ser exótica, no autóctona. Todo lo demás son especies protegidas, por lo tanto está prohibido cazar. De hecho cada tanto hay procedimientos de oficio en la incautación y destrucción de jaulas, y a veces también incautación de armas y vehículos.

-¿Dan realmente resultado estos procedimientos en cuanto a toma de conciencia?

Uno festeja cuando pasan estas cosas, aunque ya deberíamos acostumbrarnos a no festejar, ojalá que fuese más seguido que ocurran estas cosas. Es saludable ver que esta ley se respeta. La población de aves gracias a esta ley y a la concientización de la gente está repuntando, de hecho la población de cardenales por ejemplo ha repuntado muchísimo. Hoy podemos ver cardenales muy cerca de la ciudad; hubo una época en que había que hacer quilómetros y quilómetros para ver un copetito rojo en la ruta.

UN PELIGRO TAMBIÉN PARA LAS PERSONAS: NO DEBERÍA PERMITIRSE “ANDAR POR LA CALLE A LOS HONDAZOS”

Finalmente, Rinaldi quiso plantear el siguiente razonamiento: “Estaría bueno, para mostrar un signo de evolución como sociedad, concientizar a las fuerzas represivas que no se puede andar a los hondazos en la calle como si nada. Es común ver pasar grupos de gurises, y no tan gurises, matando palomas, palomas de monte, palomas de ala manchada, palomas de la virgen, y hasta horneros.

Se ve esto por la costanera, por avenida Patulé, por cualquier calle de la ciudad, no solamente en zonas rurales. ¡Y lo hacen con total naturalidad, es un peligro! Más allá de matar a los animales, que está prohibido por la ley de fauna y más allá del tema de derecho a la vida, porque eso ya sería redoblar el esfuerzo y la apreciación mental de estas personas, digo que es un peligro para cualquier ser humano, porque tiran la piedra y no saben dónde cae.

Entonces estaría bueno que la Policía procediera cuando ve estos grupos que andan con hondas en la calle como si tal cosa. Claro que también las hondas se venden, como las chumberas…pero estría bueno hacer un esfuerzo. Yo sé que se sacan notas, se difunde, y eso está bueno, pero las hondas en las calles siguen impunes. Anda gente con la honda colgada como si nada, como si siguiéramos en la prehistoria”.