Productores se manifestaron dispuestos a acentuar el reclamo

Pasadas las 20:00 horas de ayer, en el acceso sur de la ciudad, en las inmediaciones de “La Gaviota”, fueron llegando numerosas personas, la mayoría de ellos productores agropecuarios.

Munidos de mate y termo se sumaron a participar en una masiva concentración de productores agropecuarios autoconvocados por las redes sociales.

La calurosa noche que bordeaba los 30 grados no fue obstáculo para que un mayor número al que se había pensado que concurriría se hizo presente.

La manifestación fue convocada por productores independientes, quienes manifestaron su descontento ante las actuales condiciones por las que atraviesa el sector, reivindicando acciones rápidas y concretas por parte del gobierno, que posibiliten descontracturar, lo que consideraron “una presión insoportable”.

Alrededor de 1.500 productores salteños, (según estimaciones recogidas en el lugar) y de otros departamentos, se dieron cita en lo que se consideró una medida “legal”, por parte de una parte importante de la sociedad, que también tiene derecho a alzar su voz en procura de la defensa de sus derechos, pues también son “pueblo” expresó el productor tambero Luis Alberto Souza, lector de la proclama difundida en la oportunidad.

“Esta presencia de gente es la mejor demostración que podemos tener. Hay jubilados, productores, trabajadores que no tienen trabajo, al igual que nosotros, que cerramos el tambo la semana pasada”, agregó.

Es de destacar que si bien la manifestación se desarrolló junto a la ruta 3, al sur de la ciudad de Salto, en ningún momento se cortó el tránsito por la ruta.

Entre los manifestantes pudimos observar la presencia de varios dirigentes de instituciones que tienen que ver con la producción agropecuaria, aunque las principales aún no han fijado una posición como institución, se señaló a EL PUEBLO.“Varios de los presentes hicieron conocer su postura respecto a las últimas medidas adoptadas por el gobierno central, entre las que se destaca la carga tributaria, entre ellos, Hugo Senisa, con quien dialogó EL PUEBLO.