La novela “El Zambullidor”, de Luis Do Santos (más conocido como “Cachi”, nacido en Calpica y radicado en Salto desde hace varios años) será presentada esta noche en Montevideo (en local de Fucac) y mañana, a la hora 20:30 en Casa Quiroga de nuestra ciudad. La presentación de mañana contará además, entre otros atractivos, con la participación del cantautor salteño Ruben “Papino” Ciocca (quien habitualmente pone guitarra y voz a canciones escritas por Do Santos).

En parte medular de un extenso diálogo mantenido con EL PUEBLO, el escritor decía: “El Zambullidor es una novela que habré terminado de escribir más o menos en el año 2014. Ese año obtuvo una mención en el concurso de narrativa Juan Carlos Onetti. Tuve la gran ayuda del maestro José María Obaldía, que es como el padrino de la novela, yo le iba mandando de a poquito, de a un capítulo por ejemplo, hasta que cuando estuvo terminada, Obaldía mismo la llevó a Editorial Planeta, allí la tuvieron un tiempo en carpeta pero no salió, y este año la llevamos a Editorial Sudamericana, donde fueron muy ejecutivos y salió enseguida. Así que este jueves 14 la presentamos en Montevideo y el viernes 15 acá en Salto. En Montevideo la presentan Martín Bentancor y el maestro Obaldía, y en Salto el maestro Roberto Agulla y la doctora (psiquiatra) Patricia Nava. Agulla fue mi maestro en la época de adolescente en un internado, porque yo hice liceo en un internado de San José y él era uno de nuestros líderes, después lo vine a encontrar en Salto, es mi guía y amigo y la persona que conoce más mi obra. Con la participación de la Doctora Nava le quisimos dar otra mirada, esta es una novela que tiene mucho de relaciones humanas y ella le puede dar otro análisis a cada uno de los personajes”.

Respecto a lo que trata esta nueva obra, el autor reflexionó: “Toca muchos temas, pero esa falta de comunicación que a veces se tiene cuando uno es chico con los padres y la marca que eso nos deja a través de los años es uno de los temas fundamentales. También toca el tema de la amistad como elemento sanador del alma. Pero el fondo de la novela es la increíble capacidad que tiene el ser humano para superarse, para superar cosas traumáticas, más allá de todo lo anecdótico y del hilo conductor que expresa el título. Es un título que algunos lo toman por dos o tres puntas, por ejemplo el que se zambulle en sus recuerdos, pero por otro lado refiere al oficio del padre del personaje, que se zambulle a colocar chupones de riego al fondo de río, pero que también tiene otro oficio, aunque sería más bien un don o maldición, que es el de encontrar ahogados a través de la ayuda sobrenatural de una flor de jazmín…”.