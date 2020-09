Lo que hay que saber

Este domingo 27 de setiembre se celebran las elecciones para elegir las autoridades del segundo nivel de gobierno: los 19 intendentes departamentales y los 31 ediles de cada Junta Departamental, y los representantes del tercer nivel de gobierno: los alcaldes y concejales de cada municipio.

En Salto se encuentran habilitados 275 circuitos y 104.000 personas para emitir el sufragio.

Gobierno departamental y municipios

Los gobiernos municipales están integrados por cinco concejales, y el más votado del lema más votado dentro del municipio es denominado alcalde o alcaldesa, y preside ese nivel de gobierno. Será proclamado intendente departamental el candidato más votado del lema más votado para ese cargo.

El lema más votado de cada departamento se asegurará 16 ediles de los 31, es decir, la mayoría simple de su respectiva junta departamental.

Estas elecciones, que cierran el ciclo electoral que comenzó con las elecciones internas de los partidos políticos a mediados del año pasado, estaba previsto que se realizaran el 10 de mayo, pero la emergencia sanitaria por covid-19 hizo que se postergaran para este domingo.

Los candidatos del segundo nivel de gobierno, el intendente y sus cuatro suplentes, y los ediles titulares y suplentes, se presentan en una lista única, identificada por el lema del partido y un número.

Por su parte, los concejales y sus suplentes se presentan en una lista más pequeña, que también está identificada por el lema del partido, y el número de lista va acompañado por la letra que identifica al municipio. Todos durarán cinco años en sus cargos.

Elecciones obligatorias y documentos para votar

El único documento válido para votar es la credencial cívica, pero si una persona carece del documento, puede concurrir ante el circuito correspondiente y, si está registrada en el padrón, podrá votar igual. El voto es de carácter secreto y obligatorio.

Los ciudadanos que no concurran a votar deberán justificar el motivo entre el 29 de setiembre y el 28 de octubre de 2020 o pagar la multa correspondiente, que ronda entre 1.300 y 2.500 pesos. Las personas en situación de discapacidad motriz que no tengan accesibilidad en el circuito correspondiente podrán votar en carácter de observado simple en el primer circuito de su serie electoral que sea de carácter accesible. En este caso deberán presentar la credencial cívica.

La elección es obligatoria, salvo para la población de riesgo, que incluye a los mayores de 65 años y personas con distintas comorbilidades, quienes van a poder presentar un certificado médico en caso de no poder concurrir a votar a raíz de la pandemia del Covid 19.

Horario de votación

El horario de votación previsto para el día 27 de setiembre de 2020 es de 08:00 a 19:30 horas pudiendo extenderse una hora más.

¿Cómo se vota?

Los electores pueden votar por las dos opciones, siempre y cuando las dos listas pertenezcan al mismo lema, al mismo departamento, y la lista con los candidatos al municipio contenga la serie de la credencial del elector.

Esto último es importante para que el voto en la elección municipal tenga validez.

Todas las listas para este nivel de gobierno tienen detalladas las series de las credenciales válidas para ese municipio.

Hay que chequear al ir a votar que en la lista para la elección municipal figure la serie de nuestra credencial.

Según el reglamento de la Corte Electoral para estas elecciones, el voto se anula cuando dentro del sobre hay hojas de votación de distintos lemas, si se encuentran hojas acompañadas de «objetos extraños», si hay listas «rayadas o testadas», si se encuentran «tres o más hojas idénticas (ya sean de la elección departamental o de la elección municipal)», y si las listas tienen «roturas o dobleces que denoten intencionalidad por parte del elector de identificar su voto».

No se anulará el voto si dentro del sobre se encuentran hasta dos hojas idénticas (ya sean de la elección departamental o de la municipal), pero se computará sólo un voto.

Si en el sobre «aparecieran hojas de votación de la elección departamental acompañadas por hojas de votación de la elección municipal del departamento, pero pertenecientes a otra circunscripción, haya o no municipio», en ese caso se anularán las hojas de votación de la elección municipal y se validará la departamental.

Las hojas de votación con errores de imprenta tampoco serán anuladas.

Las mesas receptoras considerarán el voto como en blanco cuando no encuentren nada adentro del sobre, o cuando el sobre sólo contenga un objeto extraño sin hojas de votación.

Cabe la posibilidad de que se dé el voto en blanco parcial, cuando un sobre contenga sólo una hoja de votación de la elección departamental, sin la hoja correspondiente a la votación de la elección municipal, y al revés.

Recomendaciones sanitarias para las elecciones departamentales del próximo 27 de setiembre

Ante la situación de emergencia sanitaria en que nos encontramos, el Comité Departamental de Emergencias emitió una serie de recomendaciones para la jornada de elecciones departamentales, que se suman al protocolo establecido por la Corte Electoral.

– Se recomienda la presencia de un solo delegado por candidato en cada mesa de votación.

– Quienes trasladen personas en vehículo, deberán hacerlo con los vidrios abiertos, usando tapabocas y se sugiere cuatro personas por vehículo, incluido el chofer.

– Se solicita dar preferencia a las personas mayores de 65 años y evitar que esperen en la fila. – En caso de presentarse alguna persona con síntomas, se deberá llamar al 911.

– En la fila de las mesas de votación se deberá mantener la distancia física recomendada de 1,5 a 2 metros entre personas.

– Permanecer en el cuarto de vota

ción el menor tiempo posible

– Solicitar al presidente de Mesa ventilar el espacio cada dos horas, sin ingreso de personas por unos minutos

– Se exigirá el uso de tapabocas a todos los votantes, funcionarios y delegados que se encuentren en los locales de votación, así como la desinfección de las manos con alcohol en gel.

Además, se exhorta a que los actos de cierre de campaña no duren más de dos horas y cumplan con las medidas sanitarias generales.