Mi abuelo vivió el final de sus días en una pensión en Salto, hacía pocos meses que nos habíamos mudado a esta ciudad de la que nunca antes de 1984 habíamos sabido nada. Estaba ubicada en la calle Brasil y allí le daban una habitación en la que tenía su espacio, su hábitat. Era una persona no vidente, por lo cual atendían y ayudaban constantemente. Lo trataban muy bien, él mismo lo decía. Era un vasco que sabía decir las cosas de frente. Era una persona que yo quería mucho.

Trabajó años en Cutcsa, vio de todo en aquel Montevideo. Su desarrollo, pero también sus golpes y caídas. Estuvo con nosotros un buen tiempo hasta que fuimos creciendo, éramos muchos en mi casa y él tuvo que quedarse a unas cuadras. Era una pensión, no una residencia, quizás por eso también la atención era otra y la libertad para entrar, salir y hacer lo que le plazca, también. Aunque ese tiempo no lo agarró en sus años mozos.

Falleció un jueves. En 1991. El mismo día en que muchos recuerdan el golpe de Estado. Pasaron los años y conocí otros adultos mayores. Una abuelita tierna de más de 90 años, a la que también aprendí a querer mientras la cuidé por distintas circunstancia s de la vida que me pusieron en ese momento y lugar.

A diferencia de mi abuelo, a ella le tocó vivir en una residencia para adultos mayores durante los últimos meses de su vida. Era un lugar espantoso. En el que la higiene no era una condición básica y además el maltrato estaba justificado, porque entendían, hasta jocosamente, que era la manera de que los abuelos entendieran que allí, había reglas. Causaba estupor ese ámbito, donde los empleados, no tenían ni cerca la preparación necesaria como para tratarlos bien, ni tampoco la condición humana como para darse cuenta que no todo vale por un sueldo.

No deben ser todos los lugares iguales, estoy seguro. Porque nada es siempre lo mismo, existen las diferencias en todos los ámbitos de la vida y en todas las cosas. Pero en esto, el denominador común pasa a ser el olvido, el maltrato, la indiferencia, la falsa armonía, el irónico cariño que le hace las cosas más difíciles, porque los tildan de mañeros, de no querer colaborar, de estar siempre enojados porque ya no entienden. Y eso es no respetar la vida, a ellos como seres vivos, seres humanos que nos antecedieron, que nos educaron, que en el error o en el acierto forjaron nuestro presente.

Todos tenemos errores, nos equivocamos, nos enojamos, decimos algo que no queremos. Pero naturalizar el maltrato, darles la espalda, aprovecharse, sacar ventaja, tenerlos atados a una silla «porque si no se escapan», es una crueldad que desnuda la miseria humana de la que también estamos hechos y en algunos aflora como si nada.

Por eso, el hecho de que el gobierno nacional anunciara este domingo que hay unos 110 hogares de adultos mayores que ni siquiera respetan los derechos humanos de estas personas y que serán controlados y fiscalizados, genera cierto alivio, pero también bronca e impotencia. Porque el valor de una vida es mucho más que la edad que tengan.

Podrán ponernos nerviosos, poner a prueba nuestra paciencia a diario, como nosotros pusimos la de ellos cuando éramos tan pequeños que ni siquiera sabíamos lo que podíamos tocar o no con nuestras manos.

Hoy les devolvemos con falta de tolerancia cada pregunta que nos hacen, con falta de respeto cada respuesta que le damos mal, con indiferencia cada vez que les damos la espada y no nos importa si nos necesitan para algo. No los valoramos. Por eso permitimos que existan lugares como esos que denunció el gobierno, a los que por fin alguien se puso los pantalones y les va a hincar el diente.

Honestamente, poco me importa el color político del que manda, si hace las cosas bien y mete la mano donde debe hacerlo. Que no me digan que esto no se sabía porque lamentablemente siempre existieron. Todos lo sabemos, nadie denuncia y todos nos callamos porque es parte del mercado. Atender ancianos cuyos hijos no quieren hacerse cargo, al menor precio posible, significa una condena al ostracismo, al depósito humano, esperando que terminen de durar y cuando lo inevitable suceda iremos a ver cómo podemos terminar con el proceso de la forma más rápida y que nos quite menos tiempo posible. Eso nos convierte en parias. Ojalá podamos vernos al espejo un minuto y darnos cuenta.

Eso es algo tan triste y malo, pero habla a las claras de la sociedad que tenemos, que permite que estas cosas pasen, que estos hechos sucedan, que esos lugares estén delante de nuestras narices, y que encima, después sus responsables, si es que el largo y tardío brazo de la ley les alcanza, pretendan justificarse.

No señores, no tienen justificación ni perdón alguno, si ustedes no tienen un lugar para tratar bien a nuestros abuelos, a los que encima les están cobrando y muy caro por hacerse cargo, entre comillas obvio, del final de su existencia, no lo hagan. Dedíquense a otra cosa, pero no tienen derecho a maltratar a nadie.

Y nosotros somos responsables de lo que está sucediendo, de dejar que esas cosas pasen y no decir absolutamente nada; pero hay que decirlo, porque si mi abuelo me viera ahora, seguramente me diría que eso es injusto y lucharía con las pocas fuerzas de su edad pero con lo inquebrantable de su espíritu, para que no haya más víctimas en los hogares de ancianos, que nadie más sufra por la única razón de tener mucha edad y estar cerca del ocaso. Defendámoslos, no los dejemos solos, o al menos hagamos lo posible.

HUGO LEMOS