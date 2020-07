La vida de un joven sacerdote uruguayo

Cumple su misión a vocación pura… en la actualidad se encuentra trabajando en São José dos Pinhais – en el estado de Paraná (Brasil). Emiliano Álvarez Rodríguez (24 ) es un joven mercedario (Soriano) que fue viviendo con intensidad el proceso de consagración a la vida religiosa.

-”Siempre participé de la vida parroquial desde chiquito… de la catequesis y de las vivencias comunitarias en la capilla San Carlos que queda a una cuadra de mi casa.

Fue allí que empecé a cantar con cuatro años cuando ni yo sabía que podía hacerlo” – dice al rememorar su época de párvulo… momentos que fueron marcando su existencia, despertando poco a poco sus inquietudes espirituales.

– ¿Qué más recuerda?

-”Rezaba el Rosario con cuatro gurises más de la catequesis lo grabávamos y lo pasaban en la radio de la ciudad todo el fin de semana.

Así como me gustaba la música mi familia me envió a clases de música, participé de algunos concursos siendo niño y gané.

La vida de la música me encantó, mi sueño siempre fue dedicarme a ella ser un gran cantante llenar teatros, estadios, que todo el mundo escuchase mi música etc.

Era mi vida, me dio muchas alegrías cantaba casi todo s los fin de semanas en cenas etc mi familia me acompañaba siempre.

A todo esto mi participación en la parroquia … continuaba cantando con otros hermanos en la Celebración Eucarística.

En la adolescencia las actividades artísticas aumentaron y me fui alejando de la parroquia.

La música me dio muchas alegrías, la amo.. hace parte de mi vida, pero también me abrió otras puertas talvez no tan buenas.

Como todo joven experimenté… tenía sed de algo más… me faltaba algo pero seguía empecinado con mi sueño de artista reconocido y me iba muy bien”.

– ¿Cómo fue perfeccionando sus cualidades artísticas?

-”Estudié Bachillerato de Arte; también técnica vocal.

Me iba genial. Pero en mi había vacío… sentía que me faltaba algo.

Aparecieron algunos trabajos que me abrieron puertas y me hicieron sentirme más humano… me tocaron el corazón.

Me invitaron a trabajar en el INAU en el Hogar Chopoitea de la ciudad de. Mercedes, para brindar un taller de música y canto a los niños que allí vivían. Así fueron apareciendo otras oportunidades…. en el jardin infantil con niños chiquitos. Fue todo un desafío para mí.

En el Instituto Soriano con adultos, niños y adolescentes con capacidades diferentes, en el Club de niños San José Obrero chicos con realidades sociales difíciles.

En todo este contexto mi retorno a la parroquia, con el grupo de jovenes fue más intenso, me acerqué más, a la vivencia de los Sacramentos en la participación de retiros espirituales de la Comunidad de Convivencia con Dios, fue así que me reencontré con mi vocación”.

“SENTÍ QUE DEBÍA ENTREGAR MI VIDA PARA SERVIR”

Emiliano no se imaginaba que siendo muy joven sentiría el llamado a servir a los demás. “A los 17 años – mucho antes de estas experiencias laborales que anteriormente relaté – sentí en una Celebración Eucarística la invitación a donar la vida a entregarla para servir.

Rápidamente me quise olvidar de todo eso… para mi era una locura…. experiencias de trabajo, la visita a los enfermos con las hermanas, las visitas al hogar de ancianos, las experiencias de misión, reavivaron aquello que había dejado en el olvido.

En aquel tiempo por las incoherencias de mi vida nada de lo que Dios me estaba pidiendo estaba en mis planes.

Lo que sí siempre estuvo acompañándome desde chiquito fue la alegría que sentía de poder ayudar al otro”.

UN CAMINO DE BÚSQUEDA SILENCIOSA…

-¿Fue así que su vida dio un giro drástico?

-”Esa experiencia profunda que tuve a los 17 años se reavivó a los 19 con todas las nuevas vivencias y todo lo que pensaba que era mi felicidad (el sueño de artista de ser famoso) ya no era suficiente.

La vida religiosa jamás fue una opción para mí pero todo había cambiado… Allí empezó mi camino de búsqueda silenciosa, jamás le conté a nadie a no ser a un sacerdote que me empezó acompañar y una hermana laica a que escuchaba mis innumerables inquietudes”.

-¿Y cómo lo vivía su entorno familiar?

-”Mi familia no sabía… mis mejores amigos tampoco.

Sentía mucha vergüenza. No sabía cómo explicarles que Dios me llamaba a ser sacerdote, a donar la vida por los otros. Ni yo me lo creía… pero bueno llego una hora que había que arriesgar”.

-¿Cómo concibe a la fe?

-”La fe es la dulce amiga que nos acompaña y enseña a caminar en la vivencia que podemos tener con lo transcendental. Aquella que nos hace crecer en el amor profundo a un Dios que no vemos pero que podemos sentirlo.

Aquella que nos levanta y nos sustenta en las horas de dificultad, la que nos educa en el amor a los hermanos a pesar de ser desconsiderados e ignorados, la que nos impulsa a la esperanza, la que nos hace soñar en un mundo más fraterno y justo”.

-¿Cómo es el lugar donde reside actualmente?

.”Vivo en Brasil, vivo en un seminario donde los jóvenes disciernen más profundamente lo que Dios ha soñado para ellos.

Estudiamos filosofía los jóvenes postulantes que nos preparamos para la vida religiosa.

Administramos juntos con los sacerdotes la Parroquia y acompañamos la vida de las personas.

Celebramos la vida con ellos, la alegría del bautismo, la unión matrimonial, la despedida a los seres queridos de nuestros hermanos.

Sostenemos a las familias en la enfermedad, en el dolor y en el sufrimiento. Acompañamos 10 comunidades… entre ellas la mayoría rurales.

– Estamos viviendo momentos complicados. ¿Cómo enfrentarlos?

-”Creo que en los momentos más difíciles, tenemos dos opciones: tirarnos a la cama a llorar, lamentándonos de lo que pudo ser y no fue, o levantar la cabeza poner una sonrisa en la cara y encarar la vida, aunque sea difícil, aunque lo hagamos a veces con lágrimas en los ojos.

Son oportunidades que la vida nos da para ser mejores personas, más humanos, mas solidarios.

Si no percibimos la realidad de esa manera, no habrá servido de nada”.

-Cómo es la situación de la pandemia en el estado de Paraná?

-”Aquí está bien complicado… hay muchos casos de Covid19.

No hay actividades religiosas ni comerciales.

A pesar de la irresponsabilidad de muchas autoridades hay quienes muestran buena voluntad, velando por la salud y bienestar de todos”.

– ¿Cómo se autodefine Emiliano Álvarez?

– “Mmm no sé … tal vez un poco inconstante y orgulloso, pero dispuesto y apasionado por lo que hace”.

– ¿Proyectos?

– “No pienso en otra cosa que no sea servir… a donde sea, a quien sea y como sea”