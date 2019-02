El pasado miércoles en nuestro departamento personas de diversas franjas etáreas de catorce años en adelante, muchas de ellas con hijos y nietos, que por alguna razón o cuestiones de la vida no pudieron terminar la escuela y por ende seguir alguna formación profesional.

La prueba de acreditación es la que al salvarla se da por culminada la etapa de Educación Primaria

“Es emocionante ver personas de diversas edades, dejan de lado prejuicios y miedos y toman control de sus vidas. Son claros y poderosos ejemplos del poder de la voluntad.

Esas personas son nuestros alumnos en la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes Adultos” – exponía en las redes el docente Jorge Pablo Molina Toriani.

En pleno febrero y con más de 30 grados de calor, cinco personas con un promedio de edad de 50 años; dieron y salvaron la prueba. En Artigas se presentaron 8 y aprobaron todos.

En Bella Unión se presentaron 10 y aprobaron 8. Y en todo el resto del país está ocurriendo lo mismo.

Hoy, hay 21 personas con posibilidades de continuar estudiando en pos de sus sueños.

Esta modalidad consiste en una prueba para la obtención de un certificado que acredite aprendizajes compatibles con la finalización del ciclo primario. Fue propuesta por la ex Inspección Nacional de Educación de Adultos del CEP, representada en ese entonces por el Maestro Inspector Eriberto Gesto- en el año 1987 aprobada por el Consejo Directivo Central

diciembre y aplicada en agosto del siguiente año.

Los objetivos de esta modalidad son:

Elevar el nivel de educación general de la población;

Facilitar la reinserción en el sistema educativo a quienes lo hayan abandonado antes de finalizarlo;

Otorgar a la población posibilidades de una mejor inserción en el campo laboral, a través de la educación.

Valorizar la experiencia práctica que todo individuo adquiere a través de su actividad laboral.

PERÍODOS DE LA PRUEBA DE ACREDITACIÓN

Última semana de mayo, última semana de agosto, segunda semana de diciembre y segunda semana de febrero. Total: Cuatro (4) períodos.

• Una Prueba para aspirantes que acreditan discapacidad. Última semana de noviembre. Total: un período.

Se plantea de esta manera debido a las siguientes razones:

a. Al hablar de semana y no de día; se abre el espectro de posibles imprevistos; facilita la intervención del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y también la de la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos

(DSEJA), especialmente en el último período en que se deben de atender una gran variedad de espacios (cárceles, experiencias nuevas, discapacidad, etc.) y en los diecinueve departamentos.

b. La inclusión del período de febrero responde a cubrir el segundo llamado a inscripciones del CES y del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU). También importa mantener pruebas a lo largo del año, por necesidades de llamados laborales.

EDADES

Los aspirantes a rendir prueba de acreditación tendrán 15 años cumplidos a la fecha de la misma. En carácter excepcional se tendrá en cuenta postulantes comprendidos entre 14 y 15 años desertores de CEIP que estén inscriptos y vinculados por más de 4 meses a espacios de DSEJA y atendidos por maestros designados por la DSEJA.

Estas postulaciones tendrán carácter de excepcionalidad y serán debidamente autorizadas previo envío de solicitud fundamentada por el maestro a cargo y en conocimiento de un tutor o referente familiar del menor.

Nota: se plantea la baja de edad atendiendo a proyectos inéditos y a la realidad actual de menores de 15 años asistentes a espacios de DSEJA (no Centros de Adultos), que no están actualmente autorizados a promover

a estos menores y tampoco pueden rendir la prueba hasta alcanzar esa edad.

Conformación de los Tribunales

La elaboración del instrumento de evaluación estará estrictamente bajo la responsabilidad de la DSEJA.

La Integración de Tribunales de Acreditación en los departamentos del interior será de tres miembros.

Los departamentos que cuentan con Docente Coordinador Departamental de la DSEJA:

• El Docente Coordinador Departamental.

• Un miembro designado por la Inspección Departamental del CEIP (Inspector, Director efectivo o maestro con experiencia en 6to año.

Un maestro en la DSJEA

Atendiendo la postulación de aspirantes con medidas de reclusión y amparo de INAU, un Maestro designado por este organismo.

Atendiendo la postulación de aspirantes de instituciones que atienden situaciones límites como adicciones, patologías psiquiátricas, etc., un maestro designado por la institución.

La Integración de los Tribunales de Acreditación en los departamentos del interior será de tres miembros.

Los departamentos que no cuentan con Docente Coordinador Departamental de la DSEJA :

• Dos integrantes designados por la Inspección Departamental del CEIP (inspector, director efectivo o maestro con experiencia en 6to año.

Atendiendo la postulación de aspirantes con medidas de reclusión y amparo de

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Se mantienen los criterios anteriormente definidos que incluyen:

• Prueba escrita no eliminatoria de dos horas de duración, la cual propondrá instancias de lengua y matemática.

• Entrevista con el Tribunal, de carácter obligatorio, tomándose como referencia, los núcleos temáticos planteados en las “Pautas Generales para los Espacios de Educación de Jóvenes y Adultos.

• En el caso de la prueba para aspirantes con discapacidad, la instancia escrita puede extenderse hasta dos horas y media y participar de ella en carácter de acompañante un educador responsable de su preparación anterior

El Tribunal considerará la pertinencia de la función del acompañante en la instancia oral de acuerdo a las necesidades del aspirante.

CALIFICACIÓN

El resultado será aprobado o no aprobado, de acuerdo al criterio por unanimidad del tribunal.

En actas constará el listado de personas que rindieron favorablemente la prueba.

A los efectos estadísticos, se dejará solo constancia numérica de quienes no aprobaron.

La constancia entregada a los aspirantes que aprueban será responsabilidad de la organización; en la misma constará el lugar y fecha donde se rindió la prueba.