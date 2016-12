El cierre de Aldeas de la Bondad en Salto es algo inminente. Tras varios años de funcionamiento en nuestro medio, la institución cierra sus puertas por falta de recursos y el INAU que es quien gestiona la situación de los pacientes, decidió trasladar a los mismos a distintos centros de recuperación en la capital del país.

Ayer por la mañana comenzaron los traslados de los pacientes del establecimiento de Aldeas de la Bondad ubicado en Salto hacia algunos hogares de la capital del país. La medida fue dispuesta en conjunto con ASSE por parte el INAU y ayer para poder cumplir con este operativo de las personas que tienen trastornos cerebrales más severos, hubo que recurrir a la Fuerza Aérea que dispuso un avión Hércules con el fin de llevar a los pacientes a la capital del país.

El hecho fue lamentado por los trabajadores del lugar, que en muchos casos, ayer no concurrieron hasta el establecimiento para no ver el traslado de estas personas con quienes mantenían una relación de cuidados y de mucho cariño, y por sentir una profunda tristeza de tener despedirse de los mismos.

Así lo hizo saber a EL PUEBLO la Lic. en Enfermería, Andrea Silva, quien manifestó que la jornada de ayer con el traslado de los pacientes con trastornos cerebral severo a Montevideo, a un hogar dispuesto por el INAU, ubicado en las inmediaciones del cruce de Bulevar Artigas y Agraciada, le causaba “mucha tristeza”.

Sobre todo el ligamen que habían logrado con los paciente que estaban allí desde hace varios años como muchos de los funcionarios. En tanto, que otro grupo de internos del Hogar que está compuesto por personas que padecen Síndrome de Down y con autismo, fueron trasladados en Bus.

“Nosotros teníamos entendido que la fecha límite para hacer los traslados a los hogares de la capital del país era hasta el 21 de diciembre, pero todavía quedan varios de los internos en Aldea de ls Bondad porque los dividimos en grupos y hay gente de nuestro grupo que los está atendiendo, que está cuidando de ellos, pero todos sumergidos en una profunda tristeza porque el cierre es inminente”, dijo.

LA VEÍAN VENIR

Silva contó que desde hace un año, cuando empezaron a ver el panorama oscuro que tenía la institución de cara al futuro inmediato, donde por un lado pensaban en los niños y por otro lado en que los trabajadores de ese lugar quedarían sin trabajo de forma inminente, se movilizaron y luego de varias marchas en reclamo por la situación, “nadie nos escuchó”.

La funcionaria dijo que llegaron al Parlamento en varias ocasiones y que estuvieron reunidos con legisladores de todos los partidos anunciándoles la situación, sobre todo el problema de salud que podía generarle a las personas internadas el trasladado a un lugar desconocido con todo lo que esto implica, además de intentar sensibilizarlos porque ellos quedaban sin trabajo.

“Pero primero nos escucharon y después nos dijeron que no podían hacer nada y es cierto, no hicieron nada por revertir esta situación, en lo que me es personal estoy muy desilusionada con todos los políticos y con el gobierno por esta situación de dejar que se cierre este lugar, que los internos sean trasladados así nomás, y encima nosotros nos quedamos sin trabajo”, dijo Silva informando que son alrededor de 150 personas las que pierden su fuente laboral en Salto y otras 50 en Paysandú.