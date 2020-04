Se procura evitar filas y aglomeraciones

Ha comenzado ya en todo el país la vacunación que cada año, al aproximarse los meses de más bajas temperaturas, realiza tanto el Centro de Asistencia Médica como Salud Pública. Si bien estaba previsto que se iniciara la campaña entre el segundo y tercer día de este mes, se ha retrasado un poco y dio inicio este pasado lunes 6. Sí se cumplirá lo que antes aún, ya había anunciado el propio Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en cuanto a «un plan de vacunación por segmento de riesgo, para evitar las filas y aglomeraciones». Es decir, esta campaña de vacunación será de manera escalonada priorizando las poblaciones más vulnerables. En su momento, Salinas también apeló a que prevalezca la sensatez y no el egoísmo de «yo estoy vacunado y los demás no me importa».

«Hay que proceder con un determinado orden y disciplina. Disciplina que no se cumplió, por ejemplo, con el decreto de las ferias alimentarias, y ante la constatación de ello se tomaron las medidas pertinentes», sostuvo.

EN DOS ETAPAS

Este año, la vacunación se realizará en dos etapas, de la siguiente manera: Primera etapa: 6 al 19 de abril. -Personal de la salud incluyendo cuidadores de enfermos y asistentes personales del Sistema de Cuidados. -Personal de servicios esenciales. -Personas con enfermedades crónicas severas.

-Embarazadas. -Personas internadas (previo al alta) que cumplan con alguno de los criterios de los puntos anteriores. -Personas institucionalizadas en residencias, INAU, cárceles, y los funcionarios de estas. Segunda Etapa: desde el 20 de abril. Será en el siguiente orden de grupos de riesgo y población. -Mayores de 75 años, del 20 al 30 de abril. -De 65 a 75 años, del 2 al 12 de mayo. -De 6 meses a 5 años, del 13 al 23 de mayo. -Resto de la población, desde el 24 de mayo.

COVID-19

Se hace saber además, que los pacientes cursando la enfermedad Covid-19 no podrán vacunarse hasta el alta médica; en tanto aquellos pacientes que se encuentren en cuarentena en contacto con el Covid-19 no podrán vacunarse hasta finalizar la misma.

COINCIDENCIA EN LA RECOMENDACIÓN DE VACUNARSE

Los médicos con los que EL PUEBLO ha podido dialogar en estos días (entre otros la neonatóloga Gabriela Bazán, Ramón Soto, Gonzalo Leal), así como otros profesionales del área de la salud, coinciden todos en que vacunarse es una buena medida que la población debería cumplir. Pero además, unos meses antes, el doctor Néstor Campos Pierri, era enfático al sostener en nota realizada por este diario, que los beneficios de vacunarse ya han sido cabalmente demostrados por la ciencia y que nadie, al menos con argumentos sólidos, podría decir lo contrario. Vale la pena repasar un fragmento de las palabras del veterano cirujano:

«Si uno ve la evolución del mundo sobre los grandes impactos en la sobrevida de la humanidad, ha tenido mucho más impacto una vacuna que la más alta tecnología. Eso está totalmente demostrado (…) No puede haber un médico que no defienda la vacunación, simplemente porque eso está totalmente demostrado, científicamente. Sin ir más lejos, hay enfermedades emergentes, como el sarampión, que antes era normal y no había vacuna, después vino la vacuna y se daba una vacuna sola hasta el año 80, después se vio que era mejor dos…Pero no puede haber nadie, que no defienda la vacuna (…) ¡Ojo! Hay que ver tal paciente en particular, porque puede haber vacunas que estén contraindicadas en pacientes que no pueden recibir tales vacunas, por ejemplo una vacuna de tal tipo, pero otra sí puede recibir, por ejemplo un paciente trasplantado que está con inmunosupresión o un paciente oncológico que esté con quimioterapia y en ese momento esté con defensas bajas. Pero la vacuna igualmente en esos casos es solidaria, porque si nos vacunamos todos los que podemos vacunarnos, vamos a defender y proteger a los que no se pueden vacunar. Es decir, la vacuna no es sólo para vos, sino que es solidaria para otros. Si vos tenés una población de 100 personas, 10 no se pueden vacunar pero se vacunan 90, esos 10 desde el punto de vista epidemiológico van a estar protegidos, porque hay 90 entre los que la transmisión de la enfermedad no se va a producir. Así que por lo tanto si vos me conseguís un médico que esté en contra de las vacunas, yo lo invito a conversar y que me explique. Puede haber, pero no tiene fundamentos científicos. Sobre todo cuando el tema es la salud y la vida de la gente hay que tener argumentos suficientes