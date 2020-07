Ya son varios días, casi un mes, que los trabajadores de La Pasiva de Termas del Daymán llevan ocupando el local a la espera de una respuesta de los propietarios, dado que la empresa cerró sus puertas y, según sostienen, se les adeuda dinero. EL PUEBLO tomó contacto con estos trabajadores, quienes explicaron que «somos ex trabajadores de La Pasiva, que a mediados del mes pasado nos enteramos que venía el dueño a sacar las cosas, que no iba a abrir más porque no podía seguir cubriendo los gastos, por el tema de la pandemia no podía seguir cerrado… que le era imposible.

Pero que venía y sin decirnos nada se iba a llevar todas las cosas.

Entonces, al tener ese conocimiento y sabiendo del antecedente que había pasado en La Pasiva del centro, conversamos con él y como no había intenciones de pago, no sabía cómo lo iba a hacer, es decir no lo vimos con muchas ganas de pagar los despidos, las liquidaciones, etcétera, decidimos ocupar».

-¿Desde cuándo están ocupando?

Desde el 19 de junio. Por día nos estamos organizando para que quede una o dos personas, nos vamos intercalando, porque la mayoría somos mujeres jefas de hogares, tenemos hijos… La situación se está desgastando, son muchos días, con el frío y todas estas condiciones que se dan la verdad que se está haciendo largo.

-Desde que ocuparon, ¿han tenido algún avance?

Esta semana logramos hablar con ellos (los dueños) por alguna solución y esta semana nos iban a dar una respuesta. Pero desde el 19 de junio estamos ocupando y a la espera de llegar a una solución viable para las dos partes.

-¿Cuántas personas son?

Somos cinco personas actualmente, éramos seis y una se bajó.

-Vemos que están haciendo algunas ventas…

Sí, los fines de semana. Sábados y domingos hacemos venta de tortas fritas y agua caliente para más o menos sobrellavar todo esto, para recaudar fondos para sobrellevarla… y gracias a Dios la gente está colaborando.