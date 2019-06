En su 10º aniversario

Como parte de las celebraciones por sus 10 años de vida, la empresa de limpieza y servicios ABRA, ofreció en la mañana del pasado sábado, en el salón de actos de la Universidad Católica, una conferencia sobre Neurocomunicación, claves para entendernos mejor, a cargo del Prof. Roberto Acosta. Fue ágil, entretenida, incluso con algunos pasajes cargados de humor, en la que los asistentes (especialmente funcionarios de la empresa aunque también asistió más público) se sintieron sumamente identificado con el discurso, sobre todo con los ejemplos manejados para cada explicación.

Acosta es Coach o Trainer (entrenador) y Máster en Programación Neur1olingüística (PNL), especializado en Marketing Experiencial, Comunicación Corporativa y Neurocomunicación. Trabaja con la comunicación como tema central y, “como lo establece la propia PNL, con un modelo de comunicación conformado por técnicas cuyo aprendizaje y práctica se enfocan, ante todo, al desarrollo humano”. Conocer y aplicar “herramientas para poder comprender nuestros patrones de pensamiento, que son los que determinan nuestros sentimientos”, aparece como fundamental en este contexto. Hizo énfasis en “el manejo de las emociones”, algo esencial para obtener buenos resultados en la comunicación, tanto a nivel personal como de un colectivo o empresa. “De tres personas, dos no saben regular sus emociones”, dijo el disertante. Entre los varios ejemplos que dio para explicar la falta de control de las emociones, estuvo el famoso episodio en que el futbolista Luis Suárez mordió a un rival. “Percibimos el mundo por los sentidos”, dijo, pero explicó que trasladar esa percepción al cerebro es un proceso que a veces no resulta fácil.

Asimismo, habló de la autoestima y la motivación como elementos imprescindibles para el desarrollo de cualquier persona: “Cuando escuchamos a alguien que dice: yo a esto no lo puedo hacer, habría que preguntarle quién se lo dijo y cuándo le dijo que no podía… En realidad son programas mentales”. Se refirió también a diversas formas de motivación, destacando básicamente dos: “para hacer determinada cosa, hay gente que se motiva pensando lo que va a ganar y otros pensando lo que va a evitar. Un alumno puede estudiar para ganar una buena calificación y otro para evitar la paliza del padre”. Por otra parte, “hay gente que a todo lo que hace lo toma como algo distinto, y hay gente que a todo lo compara con otras cosas”. Todo esto, para mostrar, al decir de Acosta, “lo importante de conocer las tan diversas formas de pensar de las personas, para entender cómo le tengo que comunicar algo a una persona o a otra”. Y en este punto agregó: “hay quienes para decidir algo consultan con su conciencia, otros consultan primero a mucha gente”.

Otro aspecto al que se refirió y captó una especial atención del público, fue el de “tres errores que a menudo cometemos al comunicar algo: generalizamos, distorsionamos y eliminamos”. Es decir, tendemos a decir, y en especial en forma negativa, “siempre pasa que…” o “nadie entiende que…”, cuando en realidad no es así, sino que son generalizaciones inoportunas; por otro lado, al momento de repetirlo, tendemos a cambiar –distorsionar- algunas cosas del mensaje que escuchamos, lo que puede causar un efecto perjudicial; y además, habitualmente no se dice la totalidad sino un “recorte” de algo, lo que puede llevar al receptor a interpretar algo distinto a la intención original de la totalidad del mensaje.

En definitiva, fue la del sábado una charla extensa y amena, oída por cada uno de los asistentes como algo cercano a sus propias vidas y, por ende, sumamente significativa y disfrutable.