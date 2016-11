Luego de intensas negociaciones y arduas gestiones entre el sindicato de trabajadores y los titulares de la empresa, Tiempost, la empresa de transportes de carga y encomiendas que tenía más de 20 años de trayectoria, dio quiebra y cerró sus puertas desde ayer. La decisión fue adoptada al mediodía y como consecuencia de esta situación, en Salto 12 familias que trabajan en la empresa quedaron sin trabajo. Según informó a EL PUEBLO ayer el representante sindical de los trabajadores de la empresa, Ricardo Carpanessi, la medida fue adoptada tras una serie de negociaciones con el sindicato por las condiciones laborales de los funcionarios. Señaló que el sindicato ha negociado varias veces con la empresa, que llegaron a cobrar el aguinaldo en tres pagos, que el último sueldo lo percibieron varios días pasado el plazo legal y que si bien se adherían a los paros parciales, lo hacían trabajando desde su lugar de tareas. Aunque destacó que cuando el paro era general y convocado por el PIT CNT, ellos adherían. Sostuvo que la empresa que hoy cierra sus puertas en Salto, del local donde funcionaba desde hace algún tiempo en Agraciada y Raffo, había sido “mal administrada” y que la deuda de la misma ascendería a los 4 millones de dólares. “Nosotros estábamos en plena negociación en Montevideo con la patronal y le habíamos dicho que hasta las 13:00 tenían una manera de acercarnos su propuesta para negociar, pero antes de las 12:30 nos llaman por teléfono y me informaron que la empresa no tenía plata y que bajaba las cortinas del todo”, señaló. Carpanessi trabajaba hacía 24 años en esa empresa y señaló con pesar que “ahora hay 400 familias que se quedaron sin trabajo en todo el país de la cuales son 12 las de Salto. Donde algunos de los trabajadores podrán acceder al seguro de paro y otros no porque ya están cumpliendo un seguro especial”. La situación agrava la escalada sindical que existe por distintos conflictos ante los problemas de la economía.