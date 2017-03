Buenos Aires, 3 mar (EFE).- El empresario argentino Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero, afirmó hoy que su trato con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner era «esporádico» y el que se tiene «con la esposa de un amigo», al declarar ante un juez que les citó a ambos como imputados por delitos de corrupción.

»Sobre la relación con la expresidenta mucho no se explaya y evita contestar puntualmente. Habla de su relación de amistad con Néstor Kirchner (el también expresidente, fallecido en 2010) y a la expresidenta la menciona simplemente como la mujer de Néstor», explicaron a Efe fuentes jurídicas.

Báez acudió este viernes a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar en una causa que investiga delitos de lavado de dinero y cohecho a través de supuestos negocios irregulares de la empresa inmobiliaria Los Sauces, participada por la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

El pasado 3 de febrero, el magistrado Claudio Bonadio citó, además de a Fernández -quien tendrá que presentarse en los juzgados el 7 de marzo-, a sus hijos -que declararán un día antes-, y entre otros a los empresarios ligados al kirchnerismo y contratistas del Estado, Cristóbal López, que ya declaró esta semana, y a Báez, detenido desde abril de 2016 como acusado en otra causa por lavado de activos.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que Báez, que ya está procesado junto a la ex jefa de Estado en otro expediente por irregularidades en la concesión de obras públicas, presentó un escrito en el que pidió la nulidad de las indagatorias «porque no comprende cuál es la descripción del hecho» y respondió a preguntas sobre su relación con los directivos de Los Sauces.

»Cuando se le pregunta específicamente por las relaciones comerciales vinculadas a los Sauces una vez muerto Néstor él dice que no sabía, lo cual es llamativo porque los Sauces no es una empresa de 50.000 personas, sino que son solamente tres», concretaron.