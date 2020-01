El presidente electo recibió a la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este

El presidente electo Luis Lacalle Pou se comprometió este jueves ante una delegación de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este a derogar la obligatoriedad de la ley de Inclusión Financiera.

Los comerciantes valoraron esto como muy positivo, dijo José Pereira tras la reunión, y dejarán de juntar firmas para impulsar un referéndum contra la ley.

Según esta gremial, hay comercios y empresarios que se vieron perjudicados por los costos de la bancarización obligatoria, que ronda el 20%, advirtió.

La derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera o bancarización, como también se la llamó, será incluida por Lacalle Pou en la ley de urgente consideración que enviará al Parlamento poco después de asumir la Presidencia el 1 de marzo.

CÁMARA REGIONAL DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL ESTE

“Es un compromiso de él de campaña, nos manifestó que iba a cumplir con lo que nos había dicho durante la misma, por lo tanto, hoy es un día de mucha alegría para quienes trabajamos recorriendo el país”, sostuvo el gremialista y comerciante José Pereira una vez culminada la reunión con el presidente electo Lacalle Pou.

Consultado sobre si hay consenso en el reto de los partidos políticos que conforman la coalición, Pereira manifestó que “será un trabajo que tendrá que tener el Presidente de aquí en más; en la parte electoral, cuando se habló de la obligatoriedad de la inclusión financiera, prácticamente estaban todos los sectores de la oposición o todos los partidos, con respecto a lo nefasto que estaba siendo la obligación financiera”.

“Nosotros queríamos ir a esa pausa del sistema político, porque, el sistema político, en su momento, nos decía que esto estaba laudado y que no había marcha atrás, y la Constitución uruguaya no permite eso; y, eso pasa, cuando el sistema político no escucha. En este caso, tenemos un nuevo gobierno, que nos dice: no, no, lo que ustedes están diciendo lo entendemos y tienen razón, se están generando muchas pérdidas de fuentes de trabajo, porque, esto, tiene unos costos para los comercios y para las empresas, que está perjudicando a toda la sociedad”, manifestó el comerciante.

Según la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, hay rubros en que los costos de la bancarización ascienden al 20% de las utilidades. Al respecto Pereira sostuvo que generalmente los más chicos son los “más perjudicados”. “Si están cerrando empresas grandes, mira las más chicas, que son por lo general las que más cierran, o, directamente, se están pasando a la informalidad; o, en el interior del país, pulula la informalidad, aquello que se vendía de que esto paraba la informalidad, en los hechos, uno entra a las redes sociales, y uno se da cuenta que, todos los días, crecen los modelos comerciales informales. Que el propio comerciante no le pueda hacer un descuento a un cliente de toda la vida y que esté obligado por las tarjetas, a que quien hace el descuento en el comercio, sea la tarjeta de crédito, es otro de los grandes disparates que tenemos acá en Uruguay con la intermediación financiera”, concluyó.