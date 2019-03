La Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social organizó una ronda de negocios cooperativos junto a la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay con el objeto de reunir la oferta de cooperativas sociales y la demanda de clientes en general, generando un ambiente propicio para realizar negocios y establecer contactos comerciales.

Fue en el Hotel Solar del Aquario de Termas del Daymán.

Estuvieron Luis Alvez, que es el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, la psicóloga social Mariela Fodde, titular de la Dirección Nacional de Economía Social del Mides y por la Intendencia de Salto el secretario general Lic. Fabián Bochia, la contadora Angelina Bazzano, directora de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo, el maestro Jorge de Souza, director de Cultura, por Desarrollo Social su titular el profesor Regino López y Angélica Barrionuevo y por la Dirección de Turismo Carlos Cattani. También estudiantes de UTU y autoridades de esa casa de estudios junto a cooperativistas y empresarios.

Se destacaron los avances que en Salto se han logrado generando trabajo cooperativo en distintos ámbitos, incluso hay un convenio marco entre el Ministerio de Desarrollo y la Intendencia por este tema.

En su alocución el Lic. Bochia destacó que la comuna apostó al trabajo cooperativo contratando empresas de tales características desde el comienzo en tanto se ha sumado a distintas jornadas y actividades del área no solo como forma de mejorar sino porque “se comparte un espíritu solidario que genera responsabilidades para todos asumiendo que ‘lo yo no hago otro debe cargar’, entonces cómo no vamos a estar del lado del cooperativismo ante un mundo que genera individualismo y falta de compromiso social”.