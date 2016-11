En las instalaciones del Centro de Convenciones de la Ciudad de Concordia, se reunió el Plenario del Comité de Hidrovía. Con la presidencia pro témpore del Intendente de Paysandú Guillermo Caraballo, Daniel Bentancour como secretario de organización y el Lic. Rafael Di Donato en representación del vicepresidente pro témpore que es el intendente de Salto Dr. Andrés Lima.

Se trataron temas tan importantes como el dragado del Río Uruguay hasta el Puerto de Salto, el balizamiento nocturno del canal fluvial de navegación y la problemática de las cianobacterias. Se integraron formalmente al Comité, los Intendentes de Puerto Yeruá y de Concepción del Uruguay, tratando las ciudades rivereñas del lado argentino de replicar la Agenda del Litoral que ya funciona en Uruguay y que está integrada por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.

INTEGRACIÓN Y FUTURO

“Somos parte del futuro”, dijo el presidente de la Municipalidad de Concordia Dr. Enrique Cresto, “junto con el Intendente de Salto Dr. Andrés Lima concurrimos a la CARU sin pedir audiencia, solo con el convencimiento que lo que plantearíamos por el bien de Concordia y Salto sería escuchado. De esta forma se logró que en 5 días, por la gestión de Andrés, se aprobara el proyecto de la planta de reciclaje de aguas servidas de Concordia. Si no gestionáramos juntos este proyecto demoraría más de 8 meses. Ya estamos en la fase final. Logro de la estrategia común, del hermanamiento, de tener en claro que el río une y que somos un solo pueblo. Perdimos más de 5 años porque la anterior administración no apostó a la integración”.

“De los resultados de este encuentro -dijo Cresto- renovamos los proyectos del puente vecinal, del puerto común y del aeropuerto. El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) tiene una línea de crédito destinada a los gobiernos con proyectos binacionales, esto no es una utopía, estos proyectos los vamos a realizar en conjunto y por sobre todo por la integración regional. Que significa para Salto, para Concordia, para la región: la posibilidad de integrarnos al mundo con costos más accesibles. La producción de la zona, la mayor hortifrutícola del país llegará sin los aranceles del transporte carretero. Hoy transportar los productos de la región tiene un costo de US$ 1.400, contra apenas US$ 80 si fuera por vía fluvial. Reflotar el puerto, abarataría el costo en un 90%. El aeropuerto Internacional abre las puertas a infinidad de turistas que les complica hacer 600 Km. por vía terrestre. Un puerto de salida por Concordia o Salto, un aeropuerto que una las capitales con los principales puntos turísticos y a pocos minutos solo habla de crecimiento, de integración, de puestos de trabajo”.

APUESTA A LA REGIÓN

El coordinador de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Salto, Alejandro Bermúdez recordó que “desde el comienzo de la gestión del Dr. Andrés Lima como Intendente de Salto y la posterior asunción del Dr. Enrique Cresto como Presidente de la Municipalidad de Concordia, se trabajó por parte de los dos gobiernos en pos de la integración. Hoy vemos que lo que estaba lejos, no está tan lejos. Juntos podemos. Salto crece. Salto es parte de la región mirando al futuro. Salto marca el hito de la integración y es referente en la “Agenda del Litoral” ampliada. Los gobiernos departamentales del Litoral junto con nuestros vecinos del otro lado de la rivera estamos en el camino de formar lo que Artigas soñó”.

El Comité de Hidrovía, Mercociudades, Agenda del Litoral, Corredor de los Pájaros Pintados y Comité Bi – Nacional de Frontera son parte de la realidad gracias a la gestión del Dr. Andrés Lima y su equipo de gobierno que apuesta a la región.