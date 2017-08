Para la economista Laura Raffo

La reconocida economista Laura Raffo estuvo anoche en nuestra ciudad a los efectos de brindar una charla sobre las “Perspectivas económicas: tendencia de la economía mundial y la actualidad uruguaya”.

Previo a ello, dialogó con EL PUEBLO, comenzando por explicar el motivo de su presencia en Salto.

BUENA COYUNTURA

“Esta es una gira que estamos haciendo con Sura –comenzó diciendo Raffo- para acercarle a todos los uruguayos los distintos productos de ahorro y de inversión que tiene la compañía. En ese marco siempre brindo una charla sobre las perspectivas económicas para que se sepa cómo está evolucionando la economía del Uruguay”.

“Estamos atravesando una etapa en la que, por suerte, algunas coyunturas que no eran tan favorables años atrás empezaron a darse vuelta. Por ejemplo, se frenó la caída de China, que había afectado mucho los precios de los commodities y había afectado las exportaciones uruguayas.

Por otro lado, Estados Unidos retomó la senda del crecimiento, Europa ya no está tan frenada y en la región, que nos apretaban los vecinos con Argentina y Brasil en crisis, hoy por hoy, Argentina ya se está recuperando de manera notoria mientras que en Brasil la recuperación todavía es lenta”.

“Dentro de todo el contexto internacional, en este momento es más favorable a que Uruguay crezca”.

TARIFAS PÚBLICAS

Y DÉFICIT

Sobre el alto costo de vida en nuestro país y la queja de los comerciantes por los altos precios de las tarifas públicas, Raffo recordó que es difícil que estas pautas sean modificadas a corto plazo. “El tema de las tarifas es complejo porque como usted sabe, hoy por hoy Uruguay tiene un nivel de déficit fiscal que tiene que controlar y el gobierno ha elegido utilizar las tarifas como parte de la recaudación para atenuar los niveles de déficit fiscal. O sea que yo no veo probable que las tarifas vayan a bajar”.

“Por otra parte, la última encuesta a comerciantes que hizo la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, lo que detecta es que si bien los comerciantes dicen que hay una reactivación en las ventas, lenta pero reactivación al fin, aún ven sus márgenes reducidos, los costos han aumentado mucho, no se animan a contratar a más personal, y por lo tanto, todo lo que sea el mercado laboral no se está activando mucho”.

FORTALEZA DE LA

ECONOMÍA

Raffo no dudó en marcar cuál es la principal fortaleza que tiene la economía uruguaya. “Creo que estamos macroeconómicamente ordenados, la inflación ha bajado, tenemos un déficit fiscal que si bien es elevado se ha empezado a controlar. Por otra parte, las exportaciones han crecido, el sector turístico está muy pujante y el consumo interno se ha reactivado. Todo eso configura una situación en la cual es esperable que este año nuestro país crezca un 3%, lo cual es un muy buen nivel”, concluyó.

El resto de la entrevista a la economista Laura Raffo podrá leerse en la próxima edición de nuestro suplemento LINK.