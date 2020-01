Juan Carlos Gómez – Presidente de ADEOMS

El pasado lunes, la Asociación de Empleados y Funcionarios Municipales de Salto (ADEOMS), mantuvo una reunión con el fin de tratar la situación de varios funcionarios de la Intendencia que salieron de licencia coordinadamente con las autoridades, y que no cobraron el salario vacacional correspondiente. En dicho encuentro, se resolvió solicitar una reunión urgente al Gobierno Departamental para exigir el pago a los trabajadores, y que se pusiera en conocimiento del sindicato, cuáles fueron los motivos que produjeron estas dificultades e irregularidades en el pago de los salarios vacacionales y cuáles serían las previsiones que se tienen en materia económica de aquí en más. Al respecto, Juan Carlos Gómez, Pte. de ADEOMS, dialogó con EL PUEBLO.

COMUNICADO Y RESPUESTA

El pasado lunes, ADEOMS emitió un comunicado en el que manifestó: “solicitaremos una reunión de forma urgente, de ser posible para este martes 7 de enero, con el Gobierno Departamental justamente para tratar y tomar conocimiento debido a que lamentablemente nunca se comunicó a la organización sindical las posibles dificultades que podrían llegar a existir con el pago del salario vacacional de enero. Para buscar una posible solución o informar a los trabajadore s, que sin duda organizan su vida con que cuentan con ese dinero después de haber trabajado todo un año y máxime cuando somos convencidos que es un derecho de los trabajadores y que no debería de existir dificultades para el pago”.

Accediendo a lo solicitado, en la pasada jornada se efectuó el encuentro entre las autoridades gubernamentales y sindicales, con el fin de resolver lo que fue tildado como un “inconveniente.

PLANTEAMIENTOS DE ADEOMS

En virtud de las dificultades que se presentaron en lo que respecta al pago del salario vacacional en el mes de enero, nosotros solicitamos una reunión urgente a la administración para ver cuáles habían sido los motivos que habían generado esas dificultades y ese atraso, en definitiva, del pago de los salarios vacacionales de aquellos compañeros que comenzaron a hacer uso de su licencia a partir del 2 de enero, y que, obviamente, corresponde que el compañero si sale de licencia, se le pague el salario vacacional. Y, más allá de que había habido un fin de semana largo de por medio y un feriado , lo que dificultó un poco el reunirnos con la administración, el mismo lunes 6 de enero nosotros nos reunimos como directiva, emitiendo el comunicado, pidiendo una reunión para el día de hoy (ayer).

Esa reunión se llevó adelante, en donde se le plantearon tres puntos a la administración. Uno de ellos, cuáles habían sido los motivos que habían generado las dificultades para el pago del salario vacacional. Otro punto, era definir una fecha concreta de pago, que, por suerte, mañana (hoy) se estarían abonando a los compañeros que salieron de licencia el 2 de enero. Y, lo otro, el tercer punto, era la perspectiva del futuro, es decir, si la Intendencia visualizaba alguna clase de dificultad a futuro, no solamente en el pago de los salarios vacacionales, sino que, también, en otras cuestiones que estuvieran vinculadas al salario, para, obviamente, ir viendo la búsqueda de alternativas, soluciones, y, de cierta manera, ir informando a los trabajadores que es lo que corresponde.

EXPLICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.

Uno de los motivos que la administración planteó, y que significaron las dificultades en el pago de los salarios, primero que nada, fue que tenían previsto que saliera un cierto número de funcionarios de licencia, más o menos teniendo en cuenta lo que anualmente se genera, que son alrededor de 400 personas en el mes de enero, en la primera quincena, y, en definitiva, fueron 625 compañeros y compañeras que salieron de licencia en la primera quincena del mes de enero. Eso fue lo que significó una falta de previsión de los rubros económicos para cubrir la totalidad de los salarios vacacionales. Esa previsión equivocada llevó a que el día viernes 3 no se pudieran liquidar la totalidad de los salarios vacacionales, no queriendo la Intendencia pagar a unos, sí y a otros, no, dejando pasar el feriado del día 6, haciéndose ese mismo día las liquidaciones del resto de los salarios vacacionales, depositando los mismos hoy (ayer), cobrándose mañana (hoy).

Esa fue la explicación que nos planteó la administración. Y, una de las cosas que nosotros planteamos como sindicato, era que si se preveían dificultades, por qué no se informó antes a los trabajadores y al sindicato, para podernos organizarnos de otra forma. Pero, bueno. En definitiva, esos fueron los argumentos que nos dio la administración, respecto a los motivos que generaron el atraso en el pago de los salarios vacacionales.

Después, respecto a si se visualizan dificultades de aquí en más, la administración fue muy contundente en eso; pero,obviamente que, nosotros, más allá de que esa sea la respuesta de la administración, nos mantendremos alerta, por lo que solicitamos un diálogo fluido en ese sentido.

Lo que planteó la administración es que no tendría porqué haber dificultades a futuro, porque ya, el número de funcionarios que va a comenzar a salir de licencia de ahora en más en los meses que se vienen, es muchísimo menor al número de funcionarios que salieron de licencia ahora en la primera quincena del mes de enero. A lo cual, también, se le sumó, el tema del fideicomiso, el tema de los aguinaldos, el tema de algunas obligaciones que tuvo que contraer la Intendencia, a lo que respecta al pago de adeudos.

Entonces, eso, también, nos genera a nosotros, cierta tranquilidad, por lo menos, a lo que refiere a las respuestas de la administración. Veremos lo que sucede en los próximos días y en los próximos meses, porque, otros compañeros seguirán saliendo de licencia y, obviamente, tendrán que cobrar su salario vacacional, si es así como lo plantea la administración de que no van a haber dificultades y el pago se va a realizar en fecha como corresponde.