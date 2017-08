En el Día de las Parteras, rescatamos el testimonio de Elena Lairihoy de Carrara – hoy jubilada – que dedicó más de treinta años de su vida a esta sublime profesión que le permitió ayudar a que llegaran niños al mundo.

Elena está convencida de que es fundamental tener vocación, paciencia y saber contener a las madres en el momento del parto y que ser partera es una de las profesiones más hermosas del mundo.

“Desde muy joven supe que quería ser partera… las vueltas de la vida me llevaron a estudiar… estaba haciendo primer año en la capital del país y me volví porque extrañaba muchísimo. Se dio la casualidad que diez años después – ya casada con tres hijos – nos fuimos a Montevideo y se me dio la oportunidad. Aún estaba inscripta y se me dio la gran oportunidad”.

Fue así que Elena tuvo la gran satisfacción de culminar sus estudios y recibirse de partera, iniciando un camino que la llevó a sentirse plena.

-¿Recuerda el primer parto que atendió?

-“Sí… lo recuerdo… le pusieron Santiago al niño. Fue un parto normal y la experiencia maravillosa me quedó grabada. Fueron muchísimos partos que atendí, niños que se convirtieron en profesionales de carrera, entre ellos el actual Director del Hospital Regional Salto, Dr. Marcos García Artave. Atendimos su nacimiento junto al Dr. Pozzi”.

En más de treinta años Elena vivió experiencias sumamente intensas… desempeñó su actividad en varias instituciones, entre ellas el Sanatorio Panamericano y el Centro Médico.

-¿Cómo vivió la experiencia de contribuir a los nacimientos?

-“Fue algo único… hubo también momentos críticos, pero con la ayuda necesaria siempre salió todo bien”.

-¿Qué talento tienen que tener las parteras para ser buenas profesionales?

-“Vocación… paciencia y una buena manera de tratar a las madres en un momento de vulnerabilidad… siempre tuve en cuenta ese dicho que expresa… desgraciado del que sufre, que todavía lo maltraten. Es el momento en que las madres necesitan toda la contención necesaria.

-¿Qué lectura hace de los talleres de parto sin dolor?

-“Sin dolor no, porque el dolor es una realidad…. sin temor sí. Hoy se prepara muchísimo a las madres para ese momento muy especial. Mucho depende de cada paciente… hay quienes viven el proceso anterior al parto de forma muy tranquila y para otras es difícil”.

-¿Qué mensaje le desea transmitir en este día a sus colegas?

-“Un saludo muy afectuoso a todas, a las de mi época con las que pude hacer muy buena amistad y a las nuevas les deseo el mejor de los éxitos y que siempre cultiven la tolerancia y la paciencia… son vidas que vienen al mundo”.

-Un nacimiento que recuerde…

-“Sí… uno muy especial… llegó una muchachita joven con su abuela a tener su bebé en el hospital. Se ve que eran muy creyentes porque cuando nació su beba cantaron ambas el Aleluya… fue muy emotivo”.

Ser partera significa todo un desafío… pero coincidimos con Elena que es una de las tareas más sublimes de la existencia humana.