Me siento afortunada de tener mis manos, mis ojos, y mi corazón, que me ayudan a crear cosas bellas.

Que para ser artesano, se necesita imaginación creatividad, paciencia, habilidad manual, pero sobre todo ponerle corazón a lo que uno hace” – comienza reflexionando Doris Correa – artesana y docente, en el Día de los Artesanos”, fecha que casualmente coincide con el natalicio de José Pedro Varela

Doris descubrió en la época de su niñez su veta de artesana y se la pasaba dibujando y haciéndole ropita a sus muñecas.

“Cuando tuve hijos comencé a hacer cosas para ellos. Y fui aprendiendo, curioseando, mirando programas en la tele, revistas, hice algunos cursos, y ahora con internet, que facilita mucho las cosas. sobre eso honestamente no puedo opinar, yo trabajo por encargue y más bien, me dedico a la enseñanza, a compartir saberes”.

Un artesano es la persona que realiza objetos artesanales o artesanías.

Los artesanos realizan su trabajo a mano o con herramientas manuales, por lo que hay que tener cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo.

Pueden trabajar solos o junto a otras personas que les pueden servir de ayudantes o aprendices.

Los objetos producidos suelen tener un valor estético y utilitario.

El artesano puede vender, a título personal o a terceros sus creaciones, las cuales produce en su “taller”, a pie de calle, en un puesto de artesanía o en el taller de un maestro artesano, cuando trabaja como empleado.

Los artesanos y su trabajo suelen forman parte del folclore de su lugar de origen, utilizan materiales típicos de su zona para fabricar sus productos o se inspiraran en motivos tradicionalmente lugareños.

Cada cual suele tener sus materiales preferentes, que en muchos casos imprimen un estilo especial a sus creaciones; entre los materiales que utilizan se incluyen: conchas marinas, algas, granos de arroz, maderas específicas, huesos,u otros elementos que el propio artesano recoge y elige en playas o campos, etcétera.

Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el diseño y el arte. Para otros es una continuación de los oficios tradicionales, en los que la estética tiene un papel destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado es también importante.

También quedan algunos artesanos que se dedican a los llamados “oficios tradicionales”, pero cada vez son menos.

Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los productos procedentes de procesos industriales de bajo costo, con apariencia similar a los productos artesanos, pero con menor precio y calidad.

Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus productos, ya que es una característica de la artesanía, que se realiza en talleres individuales o de pocas personas, con poca capacidad para llegar al mercado.

Los productos artesanales son los producidos por los artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado.

– ¿Cómo ve posicionado el rubro de artesanías en general?

-”Supongo que está bien posicionado; hay muchísima gente que se dedica a eso, pero creo que aún no se valora lo suficiente el trabajo artesanal.

La gente cuando piensa en artesanos, se imagina unas personas sentadas en el piso haciendo pulseritas. Y hay miles y miles de cosas que se pueden hacer, hay muchas técnicas y el material a utilizar es infinito. Solo basta que el artista lo visualice

-¿Cómo es la enseñanza del trabajo manual?

– “El trabajo de docente, es maravilloso. Ese compartir saberes, el poder trasmitir algo de lo que uno aprendió a hacer, y ver la satisfacción del otro cuando logra hacer algo que nunca pensó que podría hacerlo.

Mucha gente – me ha pasado – que te dicen, esto no es para mí. Y yo siempre digo, probá, tené paciencia, observá, y vas a ver que lo lográs. Y cuando ven que sí, que pueden, cuando se llevan algo, y pueden decir con orgullo y satisfacción esto lo hice yo, con mis manos, eso es una experiencia hermosa.

Pero lo mejor de todo es cuando el alumno te supera, cuando a través de las técnicas que le trasmitís, hacen su propia creación sacada de su imaginación y de su corazón.

Eso es lo mejor de todo”.

-¿Qué mensaje desea compartir con sus colegas?

-”Que sean fieles a sí mismos, que trabajen involucrando el corazón.

El trabajo tiene que ser bueno, las terminaciones excelentes.

Y también valorar el propio trabajo.

La gente tiene que entender y aprender a respetar y valorar el trabajo artesanal.

No es lo mismo una silla salida de una fábrica que realizada paso a paso por un artesano

me ha pasado en el rubro repostería.

Si vamos a la confitería y pedimos un postre o una torta decorada, nos la venden al kilo…

en este momento un promedio de 500 pesos el kilo. Yo he hecho tortas de 15 años por ejemplo, de hasta 20 kilos y es difícil que la gente quiera pagar lo que vale porque es hecha en casa”.