Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

El 2 de mayo se celebró el Día Mundial contra el Acoso Escolar (bullying) por tal motivo EL PUEBLO se acercó hasta la Escuela Nº 100 de esta localidad, a los efectos de charlar con su director, Vicente David Foucault González, para interiorizarnos si tenían un plan de trabajo con los alumnos enfocándose en este tema tan preocupante y de características tan difíciles pero que hoy cada vez está en más contacto con los niños y jóvenes de nuestra sociedad.

Su director nos dijo que: el término ‘bullying’ fue desarrollado por Dan Olweus en la década de 1970 para hacer referencia a una forma de maltrato, normalmente intencionado, que se da en el marco de la escuela entre un estudiante (o un grupo de estudiantes) hacia otro alumno que es considerado el blanco hab itual de los ataques.

En esta escuela la problemática del Bullying no está presente, pero desde la institución se reconoce que es un fenómeno actual , en el cual es necesario comenzar a pensar y debatir a nivel del colectivo docente .

P: ¿La institución actualmente posee un Proyecto Institucional?

R: Sí, contamos con un proyecto fuerte y un proyecto pedagógico de centro basado en el rescate de las identidades. En el mismo sentido se cuenta con un proyecto llamado de espacios inteligentes donde se promueve los espacios libre de amenazas y donde se rescatan las inteligencias múltiples. En el marco de estos proyectos se viene desarrollando a nivel de aula una línea y un enfoque que apunta a la inclusión, como uno de los principios fuertes de las políticas educativas actuales.

Nuestra escuela apunta a construir espacios libre de violencia, donde todos los niños puedan aprender. Desde lo institucional la escuela cuenta con maestro de apoyo, programa de maestros comunitarios y un trabajo fuerte en proyectos de trabajos personalizados (PTP)con algunos alumnos .

En el marco de esta línea de inclusión es que podemos comenzar a pensar fuertemente en la problemática del bullying en las escuelas. Se ha realizado un recorte en el segundo ciclo escolar (de cuarto a sexto año) que apunta a trabajar la diversidad sexual y cuestiones de género pero con un enfoque desde los espacios escolares. Según investigaciones realizadas por diversos autores, los espacios institucionales como ser recreos, baños y clases de Educación física son espacios donde se reafirman estereotipos y cuestiones vinculadas a la violencia “heteronormativa”.

Muchos de los espacios escolares están pensados desde una mirada heterosexual generando situaciones violentas desde lo institucional respecto a la inclusión en cuestiones de género. Todas estas cuestiones si no se comienzan a pensar desde las instituciones pueden generar situaciones de violencia, maltrato hacia las personas que presentan identidades o expresiones de género diferente que pueden enmarcarse claramente como bullying basado en cuestiones de diversidad sexual.

La escuela no escapa a estas nuevas realidades por lo tanto el compromiso es el de seguir pensando como institución y generando acciones que promuevan cambios y que la escuela sea verdaderamente inclusiva en el sentido más amplio de la palabra.

En síntesis se considera que es fundamental comenzar a debatir sobre el tema del Bullying, ya que es un fenómeno muy actual y que está más presente en las instituciones de lo que creemos. Es necesario saber cómo actuar y qué pasos seguir cuando ocurre para dar respuesta fundamentalmente al niño que es víctima de bullying.

«Lo más importante es que hay un grupo que mira lo que pasa y se mantiene en el silencio, y eso es una pieza clave para prevenir el bullying». Estas fueron las declaraciones de su director, donde, vemos que hay un compromiso asumido junto a sus maestros sobre este tema, donde no hay que mirar al costado y hay que tomar seriamente la queja cuando un alumno dice a su maestro: «Maestra mire lo que me dice mi compañero», reiteradas veces, o cuando ve a un alumno recluirse del grupo (pueden ser por otros motivos también).

Una de las alertas que debemos atender son: cuando inventan excusas para no ir a la escuela, objetos rotos o perdidos. Se puede decir que sufre si es blanco de burlas constantes de uno o varios de sus compañeros, las agresiones pueden ser físicas: empujones, golpes directos o con objetos.

Verbales: insultos y sobrenombres. Sociales: aislar a un alumno con chismes y rumores o señalar abiertamente que no se le hable, señalarlo a través de las redes sociales. Un niño es la joya más importante que tenemos en la sociedad y depende de los padres, de los maestros formarlos, educarlos pero por sobre todo cuidarlos.