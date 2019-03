En el marco de la la actividad intitulada “Intervención Inclusiva” – en emotivo acto se presentó el pasado viernes en el Liceo No. 4 el libro de poemas de la joven no vidente Yuliana Peralta su libro “Poemas de Yuliana en torno al Mes Internacional de la Poesía.

El libro fue realizado en forma artesanal por el equipo de dirección del centro de enseñanza y posteriormente entregado a su creadora a modo de sorpresa.

EL PUEBLO tuvo el gusto de mantener una entrevista con la estudiante que puso de manifiesto su talento y entusiasmo a lo largo de la charla e instó a sus pares a que no se dejen vencer por nada a la hora de conquistar sus sueños.

Yuliana Peralta está presto a cumplir dieciséis años el próximo 30 de mayo… es no vidente de nacimiento y tiene a su vez dificultades motrices, realidad que no le ha impedido transitar por un camino de superación permanente.

Está cursando 3er año liceal y tiene bien definidos los estudios profesionales que de sea emprender en el futuro para ser psicóloga y escritora.

Su proceso de formación escolar lo vivió en la Escuela No. 5 del barrio Cerro.

“Mi experiencia allí fue muy buena y tengo los mejores recuerdos… las maestras fueron muy cariñosas. La escuela cuenta con un salón que es para los niños no videntes y allí pude hacerme de varios compañeros.” – nos dice.

Yuliana tiene una asistente personal que es Roxana Ifrán que colabora con la alumna en todas las actividades.

Yuliana desde muy niña aprendió a escribir en Braille, lo que le ha permitido manejarse muy bien con la computadora, el celular y todas las herramientas tecnológicas a merced.

Entusiasta, comunicativa y de a ratos muy emotiva, Yuliana accedió a contarnos algunos tramos de su vida.

¿Cuándo comenzó a familiarizarse con el sistema Braille?

-“En primer o segundo año de la escuela…, si bien ya practicaba cuando estaba en Educación Inicial”.

-¿Cuáles son sus aspiraciones?

-“En verdad, mi gran sueño es ser escritora pero también tengo pensado estudiar Psicología. Ya tengo un montón de cuentos escritos”.

Una de sus historias que recuerde…

-“El primer cuento que escribí se llama “Ayudarte”… en él quiero transmitir una enseñanza y la necesidad de que todos cultivemos un espíritu solidario. Tenemos que estar siempre dispuestos a darle una mano a los demás.

Otro cuento que recuerdo ahora es Lluvia de Verano… el título no hace alusión a la lluvia sino a una serie de acontecimientos que se dan en una determinada ciudad en época de verano… es una ficción”.

¿En qué momento descubrió que le gustaba escribir?

-“Siempre que creaba algún cuento o historia recibía muchos elogios y ello fue lo que me llevó a dedicarme más… así fue que surgieron otros tantos cuentos y poesías.

Otra de las actividades que le gusta hacer es cantar. De hecho el año pasado estuve cantando en uno de los actos del liceo y este año volveré a cantar…. me gusta mucho el ritmo de plena.

De todos modos me gustan todos los géneros musicales y me gustaría estudiar canto.

Por el momento no puedo concurrir al coro del liceo porque no me dan los tiempos.

-¿Cómo le está yendo en tercer año?

-“Muy bien porque me gusta estudiar… me llevo muy bien con los docente que algunos son exigente y otros no tanto… me encantan casi todas las materias y las que más me gustan son matemática, ciencia física, química e idioma español”.

Por suerte me manejo muy bien con el celular y las herramientas informáticas que me ayudan en el estudio. En internet descubrí un grupo que se llama La Sala de juego donde me puedo comunicar con jóvenes ciegos de Uruguay y de otros países.

En esa misma sala también hay juegos”.

-¿Qué otros sueños tiene por cumplir?

-“Dedicarme más al canto y a la música”.

-¿Cómo te llevás con los docentes, la directora y tu asistente?

-“Me llevo bárbaro… puedo decir que la directora es un amor y mi asistente un tremendo bombón (se emociona)… las quiero muchísimo”-

A Yuliana le gusta tomar mate… conversar… ir a la plaza y a termas con su asistente con la que ha entablado una gran amistad.

El año pasado hizo su viaje de quinceañeras a Piriápolis y pudo disfrutar en grande.

Su espíritu positivo la ha llevado siempre hacia adelante y las dificultades que se presentan no son impedimento para que siga en pos de sus metas y sueños.

Tiene tres hermanos que son menores que ella; Julieta, Julio César y Abigail y sus padres son Julio César y Ana María.

-¿Qué mensaje desea compartir con sus pares?

-“Quiero decirles a aquellos que piensan que no pueden con nada, que se sienten desanimados que las cosas no funcionan así… es necesario seguir adelante y tarde o temprano lograremos lo que nos hemos propuesto”.

APRECIACIONES DE LA DIRECTORA DEL LICEO 4

La Directora del Liceo María Élida Medina destacó el valor de la presencia de Roxana Ifrán como asistente de Yuliana y nos contó cómo surgió la idea de recopilar los cuentos de la joven estudiante luego de escucharla varias veces decir que quería ser escritora.

Fue así que se recopilaron siete cuentos y se los encuadernaron para estimular a la estudiante que se ha transformado en un canto a la vida, una caricia al alma y un ejemplo para muchos jóvenes.