En torno al “Día sin celular” el Dr Gabriel Cartagena fue invitado por la Dirección del Liceo No. 5 para informar a los alumnos sobre delitos informáticos y el mal uso de las redes sociales.

La Directora del Liceo No. 5 Gabriela Moreira hizo énfasis en que se ha tomado el 23 de abril como el “Día sin celular” a fin de concientizar a la población estudiantil acerca del buen uso de las redes sociales.

De esa manera en la institución se viene trabajando desde principios de abril con la Escuela de Formación Ciudadana que tiene como finalidad mejorar la convivencia en la sociedad.

“En el liceo se ha abordado la propuesta y se han hecho dos talleres. Hoy contamos con la presencia del Dr. Gabriel Cartagena, que va a disertar sobre la temática alusiva a los delitos informáticos” – reveló Moreira.

Debido al mal uso de las redes sociales por parte de los jóvenes, se generan conflictos que repercuten en la dinámica de la institución educativa.

En ocasiones se publican fotos que no deberían ser publicadas. Ello hace que se pierda mucho tiempo pedagógico. La idea es concientizar a los jóvenes sobre esta realidad y que se haga un uso correcto y responsable de la mencionada herramienta.

Por su parte el Encargado Departamental de Policía Comunitaria Comisario Sergio Ludmillo informó que desde la policía se apoyan este tipo de iniciativas. La Policía cuenta con una Oficina de Delitos Complejos que se encarga de los hechos delictivos que se dan a través de internet. La Policía trabaja en red con los centros de estudios.

El Dr. Gabriel Cartagena es el docente encargado de dictar la asignatura de Informática Jurídica en la Facultad de Derecho -donde se trata el manejo de la información pública y los datos personales, en las diferentes redes sociales.

“Es ésta una problemática que no es solamente de los jóvenes sino de todas las edades y lamentablemente está instalada hoy en nuestro país. Es importante que se sepa que existe una legislación en este tema y que cualquier infracción es pasible de delito” – enfatizó Cartagena.

El delito por difamación es el más común que se da en el mundo virtual.

Existe también en nuestro país una unidad de Interpol que estudia la dinámica de las redes que rastrean las direcciones IP para poder identificar a quienes comenten los actos delictivos; a su vez las fiscalías están trabajando en este sentido.