El próximo 8 de febrero finaliza el programa Verano Educativo 2018, una experiencia que se implementó en las escuelas de todo el país en la década del 90, con el objetivo de paliar una situación de crisis económica y de continuidad educativa en los alumnos durante el verano, pero que en los últimos tiempos va perdiendo educandos. Los niños ya no acuden como antes al programa de verano en las escuelas, a pesar de contar con una propuesta variada, recreativa, con muchos paseos, juegos recreativos, talleres de música y danza y horas de juegos y actividades acuáticas en las piscinas barriales. El Inspector, César Pérez, hizo un balance sobre como se viene desarrollando este año el Verrano Educativo, que no alcanzó a contar con la totalidad de los alumnos inscriptos y apenas llegó a los 600 niños de los 750 cupos previstos en las once escuelas propuestas. La cifra de alumnos que concurre a la propuesta Verano Educatiavo viene bajando y el Inspector no emitió un balance oficial sobre esta situación pero se limitó a decir que a su criterio la situación económica del país ha cambiado y eso implica que los padres ya no envíen a sus hijos en enero a las escuelas. UN BALANCE “BUENO” El Inspector, César Pérez, hizo un balance del desarrollo del Verano Educativo 2018 y lo califició como “bueno”, porque los alumnos que concurren “lo están disfrutando a pleno”. En este sentido, informó que el programa tiene profesores de arte, de lengua, de narrativa, de música, de ajedrés, juegos de agua en las piscinas barriales, con “una oferta muy variada”. Pérez, comentó que “el balance de este año en el Verano Educativo es bueno, si bien no se presentaron los niños que se esperaban, los que están yendo lo están disfrutando a pleno. Fueron de vacaciones a Paso Severino, Las Flores, El Pinar, La Floresta, Arapey, las diez escuelas se fueron de campamento y los niños estan disfrutando a pleno. También están haciendo pileta, Salto Grande los lleva a salidas didácticas a la represa y se viene dando de forma bien recreativa”, dijo el Inspector.