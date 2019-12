Jorge Quian, en inauguración del Centro de Agudos

Como “un avance significativo”, definió el subsecretario de la cartera de Salud Pública, Jorge Quian, la inauguración del Centro de Agudos del Centro Médico de Salto, en oportunidad que vino a nuestra ciudad en la jornada de ayer para justamente, proceder formalmente a dicha inauguración. Además, Quian fue consultado por EL PUEBLO sobre si en febrero de 2020 se abriría nuevamente el corralito mutual. Al respecto adelantó que así ocurrirá por ya existir orden del Presidente de la República para que se proceda de esa manera.

APERTURA DEL CORRALITO MUTUAL

“Ya es una orden de Presidencia –comenzó diciendo el subsecretario de Salud Pública, en referencia a la consulta de EL PUEBLO referida a la apertura del corralito mutual, se ha trabajado con los nuevos sistemas informáticos. El otro día hubo una reunión con todos los prestadores para explicar cómo es el sistema. Sin duda en febrero se levanta el corralito mutual”.

“Lo que me interesa destacar es que se ha hablado mucho del corralito mutual y de estos dos años que no se levantó. Nosotros recordamos que en 2001, hace nueve años, no había posibilidad de cambiarse de institución, así que estamos contentos porque ahora vamos a tratar de disminuir lo que es la intermediación lucrativa. Estamos convencidos de que es difícil eliminarla, pero disminuirla mucho y que se pueda ir a la Justicia para recurrir contra quien utilice esas maneras de afiliar personas, nos parece muy importante”.

COSAS PENDIENTES

Sobre los temas que quedan pendientes al término del actual gobierno y en el comienzo de otro, Quian enfatizó que “en Salud siempre quedan muchas cosas por hacer. Nosotros tenemos una ley de Centros de Referencia que se aprobó a mediados de este año, ya está la reglamentación, vamos a promulgar dos Centros de Referencia en estos próximos días y nos gustaría que profundizaran eso que significa que aquellas enfermedades complejas y de baja frecuencia se atiendan en un solo lugar, porque eso mejora la calidad de la atención y la (utilización) de los equipos de salud”.

SOBRE EL CENTRO DE AGUDOS

Es “un avance significativo en lo significa del punto de vista de la atención y de los trabajadores del Centro Médico Quirúrgico. Veníamos comentando con el presidente (Arturo Altuna) que estas instalaciones facilitan el trabajo, hace que la gente esté más cómoda trabajando, y eso redunda al final en mejor atención para los pacientes. Me estuvieron mostrando el diseño de la planta, la comodidad, la circulación, la verdad es que es un avance significativo no solo para la ciudad sino para la región. La ciudad ha tenido muchos avances”.

“Sobre todo estoy agradecido a Salto porque cuando empezamos esta administración, se planteó la necesidad de que en este sanatorio hubiera un CTI de niños, y nosotros nos opusimos, y la directiva del Centro Médico Quirúrgico lo tomó bien, entendió. Les quiero recordar que hace doce años en Salto había tres CTI de niños, hoy hay uno para toda la región y da abasto, atiende perfectamente y está en el sector público, con lo cual el criterio que nosotros tenemos de la complementación de servicios nos parece un factor muy importante para cuidar el dinero de los uruguayos”.

“Fíjese que de tres a uno, y que atiende tanto a públicos como a privados, nos parece que esta directiva del Centro Médico Quirúrgico ha sido excelente compañera de trabajo y ha colaborado mucho con el Ministerio de Salud”, concluyó.