La planta de tratamiento de efluentes de OSE que se realiza en la zona sur de la ciudad, cerca de Arentias Blancas, está en un 95 % de avance, y la empresa constructora Cujó estima realizar la entrega el próximo mes de febrero. “Ahora, se está en los detalles finales de montaje mecánico y alguna cosa de movimiento de suelos y detalles de jardinería”, informó a EL PUEBLO, uno de los responsables de la empresa Cujó, Ignacio Cujó.

Hay una fecha de preentrega a OSE porque cada etapa lleva controles y pruebas. A modo de ejemplo, Cujó señaló que el día martes se terminaron de realizar las pruebas hidráulicas en el emisario que se colocó en el río, entre otras pruebas.

Asimismo, entre otros detalles finales para culminar la obra, le resta a la empresa la puesta en funcionamiento de los equipos de bombeo, de radiación, de los barredores y algunos aspectos más propiamente técnicos.

“Básicamente resta la puesta en funcionamiento de todos los equipos y en esa etapa es en la que estamos ahora”, comentó el entrevistado.

DOS AÑOS DE TRABAJO

Para la empresa constructora, fue todo un desafío dar cumplimiento con los requisitos establecidos por OSE para la construcción de la planta de tratamiento de efluentes. Fue una obra que llevó dos años de trabajo y el personal empleado fue básicamente mano de obra local, del departamento, al igual que los técnicos e ingenieros.

“Siempre es una satisfacción realizar este tipo de obras que quedan en el tiempo y cada vez que se termina un proyecto de este tipo es una satisfacción y un orgullo. Una particularidad de la obra fue el trabajo sub acuático en el río, nosotros participamos en el que se hizo en Botnia y ahora en este. No es algo muy común y es un trabajo bien importante. Después, hay cosas que los que estamos habitualmente en esta industria hacemos y no llevan tantas particularidades”, comentó Ignacio Cujó, al brindar algunos pormenores del trabajo realizado.

UNA OBRA DE GRAN ENVERGADURA PARA LA CIUDAD

La obra, va a captar el saneamiento de prácticamente toda la ciudad de Salto y en ella está prevista también el crecimiento de aquí a unos años más de toda la ciudad y constituye un obra de gran envergadura.

Para cubrir toda la ciudad, se realizarán bombeos en diferentes puntos del saneamiento en Salto que llevarán los efluentes a la planta donde serán tratados antes de volcarlos al río, en lo que significa un gran avance para el cuidado del medio ambiente.