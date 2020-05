Más allá de aspectos comerciales que propusieron postergar un mes la celebración del Día de la Madre, es inevitable que Mayo sea el mes de las madres. Y más para el caso de nuestra entrevistada, la Licenciada en Trabajo Social Micaela Monzón, para quien «es un mes muy especial, caracterizado comercialmente por ser el mes de la madre y también en lo personal más especial aún ya que mi amada madre el 15 cumplía años, este año hubiese cumplidos 60. En muchas ocasiones coincidieron ambos acontecimientos. Lamentablemente en octubre de 2016 le diagnosticaron cáncer y tras una lucha de casi tres años fallece el 23 de setiembre de 2019». Es en honor a esa lucha y a su madre, que Micaela quiere, a través de EL PUEBLO, contar esta historia, historia que cree «ayudará a muchas personas que se encuentran enfermas… Se puede decir que esta enfermedad en los últimos tiempos ha aumentado considerablemente, así como también se puede destacar que, mediante los chequeos anuales y la detección temprana en muchos casos permite que sea curable, ya que existen muchísimos tipos de tratamientos».

Comienza la historia. «Mi madre se llamaba Carmen Barrientos, nació en el pueblo Javier de Viana, departamento de Artigas, se crió junto a sus padres, cinco hermanas y un hermano. Fue a la escuela del pueblo, le gustaba mucho el baile folclórico y participaba de diversos eventos. Aproximadamente a los 17 años se muda a Montevideo, vive durante unos años con su abuela y tíos maternos, trabajó con una empresa que fabrica balanzas, entre otras cosas. En un viaje a Salto, a visitar familiares conoce a mi padre, al tiempo se casan y se muda a Salto definitivamente. Tuvo dos hijos, yo nací en 1981 y mi hermano en 1985, también 4 nietos; el pasado 8 de mayo nació Clarita, su última nieta. Siempre le gustó el tejido y crochet, lo aprendió mirando como lo hacía su madre, nos hacía todo tipo de prendas. Como vivió en el campo, sus estudios estuvieron limitados, pero como gran luchadora que fue, decidió comenzar a estudiar siendo ya adulta, realizó muchos cursos: peluquería, manicura, pedicura, repostería, cocina, costura, repujado en aluminio, entre otros. En los últimos tiempos se dedicó sobre todo a la pedicura y manicura manteniendo una clientela de más de 20 años. Luego que se enferma, al no poder realizar la actividad, se dedicó al tejido y crochet, que se puede decir era su hobby y su medio de ingreso. Presentó el proyecto «Marapio Creaciones» en Salto Emprende, aprobado por la fundación Salto Grande. En cuanto a su personalidad la caracterizaba ser una mujer muy fuerte, positiva, entera, guerrera, luchadora, emprendedora, era muy creyente, su fe era admirable, devota del Padre Pio y de la Madre Maravillas».

Pero un día llegó el diagnóstico. Y es lo que pasa a partir de entonces lo que ahora narra Micaela, atendiendo a hacerlo «en síntesis y con palabras sencillas, no científicas, ya que me puedo equivocar, y de la manera en que lo interpreté y lo viví».

Carmen recibió atención de la salud privada, en Salto. «En el caso de esta enfermedad el primer paso es el diagnóstico y el impacto que genera, según el grado que posee, la ubicación, y los posibles tratamiento, etc; desde ese momento se genera todo tipo de cambios y transformaciones a nivel personal del o la enferma y sus familiares y amigos. Es una enfermedad que llega muchas veces de forma silenciosa, no sabe de edad, ni de sexo, ni de condición social…y hay que actuar de forma inmediata ya que avanza rápidamente, El 24 de octubre de 2016 llega a nuestra familia un grave diagnóstico: Cáncer. Lo enfrentamos sin muchas expectativas por parte de los profesionales en cuanto a tratamiento, dado el estado avanzado de la enfermedad. El tumor de origen fue de ovario e hizo metástasis en pleura generando un derrame (líquido en pulmones). Fueron tres meses de internación en sanatorio, tres intervenciones quirúrgicas «Pleurodesis», durante esta estadía también tuvo una neumonía, en todo momento su estado fue de gravedad, muchas veces los médicos dijeron son horas, días, momentos. Luego, el 26 de enero de 2017 pudo regresar a nuestra casa sin mucha esperanza de progreso, pasaron unos meses y pudo realizarse su primera quimioterapia el 29 de abril de 2017. Logró un cambio muy positivo, el tratamiento continuó y en enero de 2018 se logró la operación de la zona afectada, pero debió continuar con quimios ya que surgieron unos ganglios. Durante todo ese tiempo logro revertir todos los diagnósticos anunciados, logrando una estabilización, los resultados de los análisis, su estado físico y emocional eran muy buenos (nadie lo podía creer). La tomografía del 13 de mayo de 2019 fue muy buena ya que ese ganglio se estaba calcificando, de esta manera la doctora indicó las esperadas «últimas quimios» pero todo se complicó y la enfermedad avanzó de forma más agresiva. Se intentó todo por todos los medios, pero lamentablemente no se pudo hacer más nada».

De este resumido proceso, lo que más quiere destacar Micaela al hacer esta narración-reflexión «es la fortaleza con que ella enfrentó la enfermedad, manifestando siempre que de eso saldría…Pudo vencer la muerte en muchas ocasiones, no demostró miedo, puso el cuerpo, soportó mucho dolor sin decirlo… Siempre entera, positiva y sobre todo con fe en Dios, en sus santos y en todos los profesionales. Fue una gran luchadora, guerrera admirada por mucha gente ya que no podían creer a todo lo que había sobrevivido. Muchos hablábamos de un verdadero milagro. Recuerdo el mensaje de unos de sus médicos más veteranos a uno más joven: ‘nunca se arrepientan de intentarlo todo’, tomándola a ella como ejemplo».

El de recuerdo y homenaje también es tiempo de agradecimientos: «Mi familia y yo queremos agradecer a todas las instituciones, profesionales y funcionarios por los servicios brindados hacia ella. No solo los tratamientos médicos que recibió sino también y sobre todo destacamos la calidad humana y el cariño brindado de los diferentes personas que la atendieron, desde los profesionales del área de la salud, de los auxiliares de servicio, del equipo de cocina, del portero, entre otros. Supo ganarse muchos afectos que perduran hasta hoy». Y con las disculpas del caso por la síntesis que debe hacer, menciona: «al CAM, al Sanatorio Uruguay, los médicos A. Abelleira, R. Altieri, J. Blanco, Cardozo, a los licenciados en enfermería y enfermeros (Cristina, Ruben), a las Oncólogas C. Espalter, S. Malvasio, y V. Domínguez, a todo el equipo de Cuidados Paliativo, al equipo del Hospital de Día, al equipo de fisioterapeutas (Paola), a las administrativas, cajeras, en especial a mi cuñada Eloísa, a cuidadoras de empresa privada Juani, Lili y Roxana. Reitero que no solo destaco el agradecimiento desde el rol de cada uno sino la calidez humana que le brindaron tanto a ella como a su familia».

Es que en procesos así, la importancia de los afectos es fundamental, por eso «de forma muy personal quiero agradecer a otras personas que estuvieron y colaboraron en los cuidados, pero sobre todo en lo afectivo, algo esencial en este proceso, hacer sentir acompañada y querida a la persona enferma, y tratar de que su vida continúe de la forma más normal posible. Por ello agradezco a todos aquellos que cuidaron de ella en los momento que yo no podía: a mi padre, mi hermano, sus nietos, su nuera, mi pareja, sus hermanos que viajaban a cuidarla, sobre todo Marusa, sus cuñadas, sus amigos, mis amigos, sus tíos, la gente que conocimos en este proceso.

Resalto la importancia de los mensajes de las visitas, son muy valorables, a todos muchas gracias». Pero además, a partir de lo vivido, Micaela se plantea proyecciones. «Estoy elaborando un proyecto pensado para las/os enfermos de cáncer tanto niña/os como adultos, a partir de mi experiencia personal, desde mi lugar de hija de una persona enferma, desde la empatía y la pérdida pude visualizar todas las dificultades existentes que sufre esta población y sus familiares y/o referentes.

Tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de las y los pacientes oncológicos, y de sus familias en el trascurso de la enfermedad. Lejos de querer criticar las propuestas de intervención que se brindan, es sumar y fortalecerlas, teniendo en cuenta lo que viví». Habrá que esperar por ese proyecto que sin dudas dará frutos. En tanto por ahora, una última reflexión de esta hija: «Por último, mi mensaje para ella es de total agradecimiento por todo lo que me brindó, por todo lo que me enseñó, por todo el tiempo que me dedicó, por demostrarme que todo es posible y que hay que intentarlo.

Tras esta enfermedad me convertí en su madre y trate de cuidarla y hacer todo mejor que pude hasta su último suspiro que lo hizo en mis brazos. Madre querida, reitero el amor que te tengo, honraste la vida, dejaste huellas en muchas personas, y siempre te encuentras en mí, a mi lado, prometo poder luchar por las personas enfermas y contarles tu historia».

JORGE PIGNATARO