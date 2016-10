Nuevamente la Sociedad de Amigos de la Tradición Uruguaya, grupo que promueve la difusión y preservación de nuestro patrimonio Histórico y Prehistórico con representantes en los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembó, Colonia, Salto, Rivera y Montevideo es novedad. Esta vez, el destino fue Salto, donde un grupo de investigadores realizó una travesía épica en busca de nuestros primeros pobladores.

Se llevó a cabo una travesía de 80 km por agua, fotografiando, describiendo, marcando coordenadas y colectando los vestigios de nuestros primeros pobladores en lugares de difícil acceso donde esta clase de materiales si no son correctamente documentados y colectados se pierden, y con ellos las raíces históricas y prehistóricas de nuestro territorio.

Se trata de una industria lítica la que por su tosquedad y similitudes con las encontradas a orillas del Arroyo Catalán fue llamada por arqueólogos e investigadores como Catalanense. Esta industria, estudiada por verdaderos pioneros en la temática hoy en día no está del todo clara, mientras algunos autores la mencionan como la base de la arqueología sistemática en el Uruguay con una antigüedad de entre 8 y diez mil años, otros arqueólogos e investigadores la mencionan como retos de tallas o jardines de entrenamiento de los hijos de cierta etnia, lo lindo es justamente el desafío que se plantea la cultura salteña al tener esta clase de materiales en yacimientos que aunque no de fácil acceso, está ahí para ser estudiada.

Uno de nuestros representantes salteños, Renzo Loggio fue el encargado de llevar adelante el proyecto de investigación de esta industria lo cual como sociedad nos parece estupendo que se pudiera trabajar en tan lindo proyecto como lo es buscar las raíces de un pueblo y más aún si estas raíces son milenarias.

INVENTARIO DE

LAS PIEZAS LÍTICAS

Con respeto a esta industria, se logró localizar más de 150 piezas, en diferentes talleres las que están siendo correctamente inventariadas y que seguramente en poco tiempo, las investigaciones que en Salto se están realizando se convertirán en un aporte no solo a la prehistoria salteña sino de todo el territorio Nacional.

Se entiende que la búsqueda de la verdad en este tipo de tareas no es fácil, son muchos los obstáculos que se plantean pero somos conscientes del respaldo que hay por parte de la dirección de Cultura de Salto en promover esta clase de emprendimientos, los que no hacen más que echar cimientos en los lugares en que esta clase de tareas se presentan.

A pesar de que nuestra principal labor era la recuperación arqueológica, tuvimos la suerte de en el trayecto localizar algunos yacimientos fosilíferos los que se trasformaron en un aporte muy valioso a la hora de la localización de una fauna ya extinta hace alrededor de 8.000 años, la Megafauna.

Como su nombre lo indica, portadores de animales de grandes dimensiones, hablamos de antecesores de armadillos de más de un metro y medio, de perezosos que alcanzan los 4 metros de largo, de tortugas enormes, de venados, caballos, los que a contrariedad de lo que aun mucha gente supone, llegaron mucho antes de que el hombre los introdujera, de Toxodontes, animales similares a los actuales hipopótamos. Si bien no se lograron recuperar piezas grandes a no ser parte de la columna de un Mylodontido, la importancia del hecho en la recolección de pates de individuos está en la diversidad fosilífera que tiene Salto, en un solo yacimiento se encontró siete géneros.