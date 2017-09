Autoridades señalaron que tienen 30 mujeres alojadas las que conviven con 16 niños

La cantidad de internos, la situación general del lugar y hasta una situación compleja vivida por dos niños que están conviviendo en ese lugar, fueron comentadas por el director de la Unidad Penitenciaria Nº20 de Salto del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el comisario Miguel Ángel Catelotti, durante el IV Espacio de Innovación Penitenciaria denominado “Las Reglas Mandela – Las cárceles ante el espejo de los Derechos Humanos”, organizado por la Oficina del Comisionado Parlamentario conjuntamente con la Unidad local, que se desarrolló el pasado jueves en el Ateneo de Salto.

Sobre la capacidad inicial del centro de reclusión local, Catelotti dijo que originariamente el mismo fue construido para alojar a 80 personas, aunque si bien con el paso del tiempo hubo algunas mejoras estructurales para tener la capacidad de sumar a más procesados con prisión por la justicia penal, la capacidad es mucho menor a la cifra de personas que hoy alberga la unidad penitenciaria, la cual cuenta al momento con unos 300 personas cumpliendo pena de prisión, entre los que hay 30 mujeres y 16 niños que viven con sus madres en esas condiciones.

Empero, el director del establecimiento, Miguel Ángel Catelotti, afirmó que son 360 los procesados que están a disposición de la Unidad que él dirige, aunque los 60 restantes tienen salidas transitorias por motivos laborales o se encuentran en condición de prisión domiciliaria por motivos de salud o de otra índole.

En el marco del Espacio de Innovación donde se abordó el cumplimiento de las Reglas Mandela y los derechos humanos en el sistema penitenciario, las autoridades de la Cárcel de Salto dieron a conocer las condiciones en las que se encuentran trabajando.

DESCOMPRIMIR

En la oportunidad, el director de la Unidad Penitenciaria Nº20, del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el comisario Miguel Catelotti, aseguró que con la conformación de la cárcel ubicada en el exingenio El Espinillar, denominada Tacuabé, en la que los presos trabajan la tierra y hacen tareas al aire libre e incluso en algunos casos viven con sus familias, serán alojados tras las reformas edilicias que se están concretando, unos 50 internos, los que le permitirá “trabajar mejor”.

Señaló que han hecho hincapié en trabajar el área donde conviven los internos de la Unidad Penitenciaria local, que es donde los mismos llevan a cabo distintas actividades educativas, recreativas y de aprendizaje.

Señaló además que el hecho de que la Seccional Cuarta se haya trasladado a un nuevo local, les permite al centro de reclusión local poder utilizar esa infraestructura para albergar actividades educativas con mayor holgura, puesto que ahora poseen un espacio más importante para llevar adelante las distintas actividades.

“Eso nos permitirá poder colocar allí más talleres, si bien va a demorar un poco, sabemos que vamos a alcanzar nuestros objetivos”, explicó el jerarca.

DELITOS

A su vez, el director del establecimiento penitenciario, dijo que el delito por el que ingresan en Salto la inmensa mayoría de las personas que han sido procesadas con prisión son los de hurto y venta de estupefacientes. Explicó cómo trabajan en el lugar, aduciendo que cuando ingresa una persona que es procesada con prisión por la justicia penal ellos abren un período de 10 días donde trabaja una junta de clasificación que determina el perfil del interno.

“Hacemos una evaluación técnica donde creemos que ese es el comienzo para poder empezar a trabajar con la persona, no esperar más sino evaluarlo, conocer su entorno, sus potencialidades, sus defectos y virtudes, con el fin de poder trabajar en la rehabilitación. Uno de los objetivos que tenemos es poder darle a las personas que están privadas de libertad las herramientas necesarias con el fin de que las mismas el día después puedan ser aceptadas en la sociedad con la posibilidad de poder integrarse dignamente”, afirmó.

El director del INR de Salto confirmó que el 80 por ciento de la población reclusa tuvo algún tipo de problemas con las adicciones y añadió que “en eso hemos venido trabajando con distintas organizaciones e instituciones del medio, para mejorar esta situación, porque es algo que nos preocupa mucho, y tuvimos la oportunidad con la colaboración de organizaciones como el Dispositivo Ciudadela que nos cedió 15 cupos y los días miércoles, ellos van a trabajar para hacerle un seguimiento a estas personas”.

HAY MEJORAS

Por un lado, uno de los médicos que integra el equipo de profesionales de la salud que trabajan actualmente en la atención de los reclusos, dijo que en el lugar registran más de 20 consultas diarias y que a su vez, prestan un servicio en doble turno. Asimismo, el centro de reclusión local tiene servicio de odontología y pasó en los últimos 15 años de contar con una enfermería precaria a un espacio para consultas médicas adecuado a la ocasión.

Cabe destacar las reformas que se han hecho en el lugar para la atención de los niños que están allí ubicados junto a sus madres. Las autoridades señalaron que tienen en el lugar 16 niños que están creciendo en un lugar que intenta estar adecuado a las circunstancias con el fin de no vulnerar el Interés Superior del Menor ni los derechos humanos elementales de esos infantes que están creciendo en un centro de reclusión, con las normas del lugar.

Para esto han llevado a cabo reformas tales que apuntaron a la contención de esos pequeños, pretendiendo incluso lograr tener un Caif propio, pero por el momento no han podido contar con esto.

Asimismo, el propio director del establecimiento carcelario, denunció que dos de las 30 internas que tiene la Cárcel de Mujeres tuvieron problemas de violencia con sus pequeños y los mismos les fueron retirados del lugar. Para eso hubo un intenso trabajo de parte de las profesionales que trabajan en lo que refiere a la asistencia social y sicológica, con el fin de lograr brindar contención ante esta situación y trabajar para que esas personas mejoren su relacionamiento con sus hijos.

El caso de la presencia de los niños en las cárceles sigue siendo un tema de especial cuidado y atención en las cárceles uruguayas. En Salto el nuevo local que alberga a las mujeres que son procesadas les brinda mejores condiciones aunque la situación no es la más deseable.