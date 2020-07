119 años de La Colonia

No resulta fácil reseñar en apretadas frases 119 años de historia ininterrumpida, aunque accesible en mérito de una colección cuidadosamente encuadernada por manos activas en el tiempo transcurrido hasta este presente de lucha y trabajo.

Quizás con las palabras del Maestro de Periodistas, José Enrique Rodó, en lugar de ser el comienzo de esta historia, resultaría quizás ser más propicio al final de la misma, pero no podemos eludir citarlas:

-…«Teme la soledad, teme el desamparo. Cuando abandonas el dulce arrimo de una fe, cortas las amarras que mantenía tu nave sujeta a lo seguro de la costa y te aventuras en el mar incierto y sin límites».(Motivos de Proteo)

Son innumerables las figuras, hoy etéreas en el recuerdo, que fueron construyendo una columna de comunicación que desde su inicio defiende la democracia e induce al republicanismo que desde nuestro modesto Interior, muchas veces hace grandes las cosas que otros ven en pequeño; proyectándose primero al enfoque con la audacia de enfrentarnos directamente con el vecino con los que transitamos la calle a diario, hacia la práctica del periodismo «chacarero» lanzados hacia un universo sin límites, donde la palabra queda registrada en tinta y papel, en la certeza que toda sincera voz siempre encontrará oídos dispuestos.

La interrogante que a muchos ocupa sería quizás, cuáles han sido los acontecimientos que se destacan en la trayectoria de LA COLONIA; podemos afirmar sin dudarlo que todos, pero el que ilustra y sobresale lo es también sin duda, su permanencia ininterrumpida.

Permanencia que si bien nos corresponde como medio, se debe también al apoyo de nuestros seguidores.

Larga lista a enumerar: Periodistas; Talleristas; Técnicos Informáticos; Administrativos; Autoridades; Amigos; Críticos; Comerciantes; Industriales; Empresarios; LECTORES; todos y muchos más son nuestra dedicación y destinatarios de nuestras publicaciones; lo que en forma permanente nos obliga a pensar lo que decimos, antes de decir lo que pensamos, reservándonos el espacio de Opinión al que no renunciamos para poder marcar la esencia democrática que nos anima. En estos 119 años de trayectoria si hay algo que no ha cambiado es el espíritu que animó al fundador de LA COLONIA Juan Bernassa y Jerez, que en su primera edición vertió palabras que se acuñan en el tiempo con permanente vigencia, de las que extraemos algunas por razón de espacio, que colmadas de actualidad nos continúan impulsando:

-«…En una palabra, La Colonia secundará la obra de El Deber, la perfeccionará todos los días; y en la medida de nuestras limitadísimas fuerzas y dentro del círculo de nuestras aptitudes, propenderemos a dar mayor impulso a todas las iniciativas que se esbozen o aparezcan en el hermoso horizonte nacional.

Es obra del trabajo, es obra de labor la nuestra, y como no ha sido impuesta por acontecimientos confiados en que el triunfo será nuestro al terminar la jornada».

-«…Las circunstancias excepcionales por que el País atraviesa, imponen esta reserva, esta conducta, a los que como nosotros, solo anhelamos su paz, su tranquilidad y su grandeza.

Si nuestro ejemplo fuera más frecuentemente imitado se clarearía más el horizonte político del País.

Confiamos en que triunfará la prudencia, la lucha gigante que sostienen contra la intransigencia y la pasión.

Los intereses del País, lo exigen así.

Colonia, 15 de junio de 1901″.

Cuando comenzó a extenderse la pandemia, muchos presagios se hicieron públicos y otros se anuncian, aún siendo tan devastadora no lo es en cuanto muchas veces palabras agoreras han causado aún mayores daños que los que nos afecta hoy, por ser un hecho de la historia y para marcar paralelismo en la forma de plantear la información, citaremos una síntesis de un anuncio del que LA COLONIA informara el 29 de diciembre de 1919, en su página N°8:

«FIN DEL MUNDO- Alarmas y zozobras-Comentarios festivos-

-Como es sabido el profesor Porta de Montevideo, anunció, muy suelto de cuerpo, que el 17 del corriente, o sea mañana, a las 8, llegará el fin del mundo y aunque la autorizada palabra del astrónomo argentino Martin Gil le ha desbaratado tan espeluznante profecía, hay gente que aún le cree como artículo de fe.

Un telegrama fechado en San Juan de Puerto Rico dice que 500 estudiantes de la universidad, excitados por las predicciones que se hacen sobre un cataclismo que debe ocurrir l7 del corriente a causa de la yuxtaposición de los planetas, solicitaron a la comisión de educación que suspendiera las clases a partir del día 12, con objeto de encontrarse el 17 en el seno de sus familias.

La alarma por estas predicciones es general en la isla, desde que los diarios portorriqueños esparcieron tales profecías. Por más que otros las desmintieron, tratando de calmar la agitación popular, no consiguieron realizar su propósito…

…Pero debemos convenir, desde el punto de vista astronómico, que este pobre globo errante que nos transporta a través del espacio, está expuesto a más de un peligro».

No obstante la obstinada decisión de la prensa del Interior, su existencia, su vida, depende en muchos aspectos en contar con la financiación a sus esfuerzos, para lo cual el apoyo del Estado adquiere un necesario protagonismo en igualdad de oportunidades con los de la capital del país, colaboración que permita también en muchos casos subsistir y en otros muchos más, no desaparecer. La prensa del Interior que componemos, encumbrada en las necesidades y en los aportes que reclama la población, demanda atención ante las dificultades económicas a las que se enfrenta a diario y, es allí donde subsidios, impuestos,rebajas de servicios, implican un aporte necesario para continuar el derrotero que se impone muchas veces a la olvidada prensa del Interior. Lejos de que se pueda interpretar como un lamento, más bien es un reclamo que consideramos justo, una verdadera necesidad. La lucha resulta permanente y hay mojones que marcan que el paso de los años no permite el olvido y, que la prédica constante puede lograr al cabo de tanto tiempo los positivos resultados que ameritaron el esfuerzo y la confianza de andar en el buen camino. Nuestras páginas registran también la fecha del 5 de julio de 1919, como un hito de su historia que otros hechos pretendieron opacar, pero que hoy a tantos años vuelve a ocupar un lugar preferencial.

En el tiempo citado, delegaciones de vecinos de todas las ciudades del departamento de Colonia concurrieron ese día a agradecer al gobierno del Dr. Baltasar Brum la decisión de crear en la ciudad de Colonia del Sacramento la Zona Franca, denominada por aquel grupo que concurrió a Montevideo como el Porvenir de Colonia, luego pudimos informar su puesta en marcha en 1923, y sus consiguientes actualizaciones, como la que la modernizó en el año 1987 por la ley 15921.

Sin duda que la visión de aquellos vecinos hoy adquiere brillo ante el funcionamiento de las plantas industriales que operan en la Zona Franca de Colonia y que ocupan un buen número de mano de obra contribuyendo a bajar el desempleo.

Quizás distinto por las razones, pero también de gran trascendencia, Colonia vivió el éxito deportivo y turístico del complejo del Real de San Carlos, con su majestuosa Plaza de Toros, luego también el ostracismo, al que este periódico nunca se sumó y la prédica sin pausas muestra hoy una tarea de reconstrucción que le dará vida en otras actividades distintas para lo que fue creada, pero creando una sana actividad turístico-cultural que resultará ser un magnífico escenario inusual en nuestro territorio.

Entre los debe que se puede incluir a la sociedad coloniense, está el cierre de la textil Sudamtex que por varias décadas ocupó a más de 2.000 funcionarios diariamente las 24 horas en 3 turnos de 8 horas, siendo una planta productora de telas de exportación de una calidad que la distinguía; si bien la competencia de la industria asiática la hicieron inviable, bien pudo la planta modernizarse o cambiar de matriz y funcionar en rubros más competitivos.

Pese a la prédica sostenida, no fue posible revertir la medida, la frustración se había apoderado de los pobladores y de las autoridades de gobierno.

Como era de mención, es vasta y larga la trayectoria para ilustrarla en tan corto espacio, como lo es también difícil registrar todo lo acontecido, queda claro que eso queda para la colección, pero no podemos quedar ajenos a resaltar lo que significa la prensa del Interior, donde también muchos colegas atienden las necesidades de cada región con sus valiosos aportes, a los que nos sumamos como colaboradores en la acción de servir, la que estamos seguros es la bandera que en cada mañana se iza al día que no conoce noches, pues la noticia no sabe de tiempos y se manifiesta sin que la provoquemos.

Dejamos para el final agradecer la tarea de nuclear que ejerce la Organización de Prensa del Interior, O.P.I., que más allá de identificarse en una sigla lo hace en un esfuerzo permanente de mantener latente el interés de que todos los componentes asociados podamos llegar al público, del que siempre alentamos crezca junto a nosotros.

No menos importante es abordar desde lo filosófico el camino recorrido a través de tantos años.

En muchas ocasiones nos hemos detenido en el pensamiento de que la historia de las ideas se puede delimitar, en un sentido amplio podemos decir que el objeto de la historia de las ideas es todo un testimonio de las actividades de la mente humana.

LA COLONIA en su historia ha tenido muchas mentes que han servido para consolidar conceptos de vanguardia, hoy también nos corresponde responder a ese legado y, lo hacemos en continua faena.

Decíamos que la historia se puede delimitar, pero mucho mejor es evitar poner límites; por eso la palabra escrita o hablada reclama escenarios para ser incorporada al colectivo humano sin barreras, más que aquellas que evitan la afrenta personal o la burla soez.

Este trabajo de historiar la trayectoria del periódico resulta difícil, porque debe intentar conseguir datos referidos a las opiniones y actitudes, al menos de quienes fueron los protagonistas y dentro de contextos de la época para no influir en el lector con extractos de una sociedad con la que no convivimos.

No obstante la invención de la imprenta nos permite recurrir a las colecciones, a los archivos, los que nos proyectan una historia que como en nuestro caso la larga trayectoria nos hace contar quizás con lo que se puede interpretar como un exceso de material sin pensamos en un todo, de hecho imposible de lograr una justa selección.

Intentamos, no sabemos si llegaremos a lograrlo, mostrar algunos tramos del camino, para fijarlos como una rúbrica de la historia social que nos distingue.

A todos los que se ocupan por conocernos y de compartir inquietudes vaya nuestro sincero reconocimiento, que seguramente como nosotros alentarían aquellos que nos han precedido en esta noble tarea, y los que vendrán, los cuales desde ya apoyamos, para que continúen un derrotero que no admite descansos en el diario trajinar, con una premisa que siempre nos impulsa cuando el mar de la vida se embravece:

-«Cuando un pueblo se halla en crisis –cualquiera sea su origen- vuelve sus ojos al pasado para buscar en él los elementos que permitieron a sus héroes cumplir estoicamente tareas que parecían imposibles, llevándolas a cabo con sacrificio, integridad y sin quejas ni temores».

A TODOS, otra vez, GRACIAS.

Walter Luis Glisenti Casal

Integrante Honorario del

Consejo Editorial

Juan Carlos Puppo Montero

Director Propietario