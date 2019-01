El peso de los sueldos en Turismo se reparte en un 68 % para Arapey y un 32 % para Daymán

Firmada por el director de Hacienda de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, la administración realizó un pormenorizado informe, sobre la situación económica por la que atraviesa el Departamento de Turismo de la comuna salteña.

LOS DÉFICITS EN TURISMO

Cuando se analiza el déficit en la Dirección de Turismo en la Intendencia de Salto, a través solamente de la Rendición de Cuentas, cometemos un error de procedimiento o lo que en una investigación se le denomina validez interna, es decir, confiabilidad de que llego a una conclusión a través del estudio correcto de los datos.

La determinación del déficit solamente con la relación ingreso y egreso de la Dirección de Turismo, no explica en toda su dimensión el mismo, es por eso que hablamos de déficits y no solamente de déficit. Primero tenemos que analizar cómo funciona el Turismo desde la Administración Municipal, desde la perspectiva que lo que algunos denominan “la empresa de turismo de la Intendencia”, no funciona con esa lógica; es decir, no podemos realizar su análisis exclusivamente desde un abordaje empresarial.

La División de Turismo la dividimos en Oficina, Termas del Daymán y Termas del Arapey, donde del gasto total, Oficina representa el 11 %, Termas de Arapey el 62 % y Termas del Daymán el 27 %. El gasto de Oficina es mayoritariamente por retribuciones salariales y compras, de los cuales se da en una lógica de que 70 % de este gasto corresponde a Arapey y el 30 % a Daymán. Los ingresos provienen en un 60 % de Termas del Arapey y un 40 % de Termas del Daymán. De estas relaciones encontramos que en este último año 2018, la Unidad Termas del Daymán no produce déficit, es decir que sus costos (retribuciones salariales y suministros) son cubiertos por los ingresos que se producen en el Parque Termal. En cambio en Termas del Arapey el ingreso solo cubre el 65 % del gasto que se produce en esa unidad, siendo los costos salariales los de mayor impacto. El peso del rubro 0 (sueldos) en Turismo se reparte en un 68 % para Arapey y un 32 % para Daymán y dentro del gasto de Arapey el rubro 0 representa el 77,2 %, mientras que en Daymán es el 83,15 %. En el total del egreso de Turismo, el rubro 0 representa el 77 %, muy por encima del peso de este rubro en el total del presupuesto de la Intendencia, que se encuentra en 64,5 %.

Sin dudas que en esta relación de costos, se comienza a ver un déficit en Turismo, es decir el peso enorme que tiene los costos salariales en el egreso total.

Los costos salariales de la Administración Pública del Sector Turismo, inciden directamente en los resultados finales, que muestran un sector deficitario y a esto le agregamos los precios de oferta de alojamiento, que en el caso de Arapey, está en un 80 % de sus alojamientos, un 30 % por debajo de la oferta privada; el precio de entrada en Termas de Daymán está en un 25 % por debajo del valor promedio de la región (Salto-Paysandú-Entre Ríos) y si comparamos la relación salarial frente a un privado, tenemos que en la Administración Pública, los costos salariales están en un 58 % por encima del privado. Que queremos decir con esto, que a Turismo de la Intendencia se le exige resultados desde la lógica empresarial, pero competimos en condiciones desfavorables con el sector privado: altos costos salariales y oferta por debajo de precios de alojamientos privados.

Ese es uno de los déficits que analizamos, pero no hay que perder de vista que el Sector Turismo en Salto es fuertemente dinamizado por la Administración Pública, es decir la promoción del destino en general, lo realiza la División de Turismo de la I de S (acompañado si por los privados, pero la mayor inversión en este rubro viene de lo público). Y en esta línea los ingresos que se obtienen tanto en Arapey y Daymán, solventan estas promociones, sin tener un rubro previsto de ingreso para este fin (en esta cuestión es imprescindible pensar en la lógica de Asociativismo de lo público-privado, en la gestión del destino, con fondos que provengan directamente de los ingresos que se produzcan en el total del sector).

Pero además, hay que tomar en cuenta el rol de compromiso social que asume la División de Turismo de la I de S, en cuanto miles de personas al año (Escuelas, Caif, Asociaciones Civiles y Públicas, Organizaciones Sociales, Gremiales y Deportivas, etc.) se les eximen del pago de entrada o alojamiento. Esta renuncia en la recaudación, también es parte del resultado final cuando hablamos de déficit.

Existe un ingreso debido al sector turístico que se da en Salto, que nunca es tenido en cuenta a la hora de analizar los resultados de la división Turismo y es el ingreso por contribución inmobiliaria que realizan los Hoteles, Bungalows y demás alojamientos que dan servicio a los turistas. Este ingreso, presupuestalmente, en las rendiciones de cuenta, no se discrimina, pero se lo debe considerar cómo ingreso genuino al sector, debido a que se produce por tener este destino una fuerte oferta Termal, mayoritariamente gestionada por la Intendencia. Si consideráramos este ingreso, el déficit anual se reduciría en un tercio.

¿Ahora, el déficit en Turismo se empezó a producir en los últimos años? Definitivamente, no. El déficit en el sector, es histórico y si bien la próxima grafica toma datos del 2010 al 2017, es a partir del año 2000 que comienza a acentuarse, producto que entra la competencia privada en la oferta de alojamiento en Termas de Arapey y se produce el crecimiento de la oferta Termal entrerriana.

Pero hay otro elemento, que desde nuestro punto de vista cambia la mirada que podamos tener sobre los resultados anuales del sector Turismo y es las inversiones que se realizan particularmente en los centros termales administrados por la I de S. Desde el 2016, se produjeron inversiones por casi un millón de dólares tanto en Arapey, como en Daymán. En Termas del Daymán, hay que retroceder muchos años para atrás para encontrar una intervención en infraestructura similar para este parque termal.

INVERSIONES EN TERMAS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.

TERMAS DEL DAYMÁN

Recuperación del sistema de cañerías, arreglo de piscinas y accesibilidad en dos piscinas: $ 1.842.236

Reparación a nuevo de las dos baterías de baños, vestuarios y duchas, femeninos y masculinos que se encuentran ubicados al fondo del Parque Termal: $ 8.290.654 (MINTUR aporto $ 1.450.000)

Reparación a nuevo de las dos baterías de baños, vestuarios y duchas, femeninos y masculinos que se encuentran ubicados

Al ingreso del Parque Termal, nuevo control de acceso y remodelación de oficinas administrativas y de informes: $5.650.000 (el MTOP aporto $ 2.650.000 y el resto la Intendencia de Salto).

Nuevo sistema de facturación on-line: $ 350.000

Sistema de iluminación led en el tramo comprendido entre la Gaviota y rotonda de acceso a Daymán.: $ 2.800.000

Piscina de niños: $ 4.600.000($2.000.000 aportó el MTOP)

TOTAL TERMAS DE DAYMÁN: $ 25.532.890

TERMAS DE ARAPEY

Recuperación de habitaciones en Hotel Municipal y alojamientos en Motel Ibirapitá: $ 1.357.821

Instalación de nuevo Control de Acceso a Termas de Arapey: $ 2.850.365 ($ 1.400.000 aporto CTM)

TOTAL TERMAS

DEL ARAPEY: $ 4.208.186

Nota: En Hotel Municipal en esta Administración se volvió a brindar el servicio de desayuno, que la anterior la había suprimido. Se está vendiendo tanto el Hotel, como Ñandubay a través de Booking.com, con muy buenos resultados

En el año 2019 se licita la reparación del camino de acceso a Termas de Arapey, con un costo aproximado de 3 millones de dólares, los cuales se obtienen por proyecto BID de Caminería Rural.

TOTAL, DE INVERSIONES EN TURISMO: $ 29.741.076

En consecuencia, no es lo mismo un déficit producido con inversiones, que otro (como en la Administración pasada, en donde fue mínimo lo que se invierto por parte de la I de S) en donde no se realicen mejoras de los atractivos, a los efectos de poder competir en mejores condiciones en la región.

En resumen, no hay un solo déficit que explique el por qué se dice que Turismo da perdidas, no es solamente por la relación ingreso-egreso de la Rendición de Cuentas, el déficit no se produce exclusivamente si promovemos bien o mal el destino (inciden variables como tipo de cambio, economía regional, inflación en países vecinos, etc; que modifican la demanda año tras año); por lo que podemos afirmar que aun en la mejor gestión de Turismo que podamos realizar, aun así, se producirá déficit. Y esto no lleva a pensar, en cuál es el modelo público de gestión de Turismo que queremos, como podemos transformar la administración de los alojamientos en Termas de Arapey para que sean sustentables, como se puede desarrollar una gestión promocional del destino, que lo permita posicionar a nivel internacional, con real competitividad y cómo es posible instrumentar la participación público-privada en todo esto.

Es todo un desafío a futuro, pero el llevarlo a cabo en clave de integración (sin dudas que Paysandú es socio fundamental) en buena medida podría asegurar, seguir posicionados como el tercer destino turístico del país.

Téc. Univ. Gustavo Chiriff

Director de Hacienda

Intendencia de Salto