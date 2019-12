Las noticias falsas y un caso de horrendas consecuencias

Apenas superadas las elecciones nacionales y con vistas a las elecciones departamentales, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) en sus 75 años y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) organizaron un taller sobre “Noticias Falsas” en Paysandú. La iniciativa tuvo como conductores a Bruno Scelza (AFP) y Ana Laura Pérez (representante de la Universidad ORT), especializados en la detección de las “noticias” falsas, término que Pérez desde el inicio cuestionó debido a que considera que si es falsa no es noticia, puede ser un rumor, un cuento, una novela, pero nunca una “noticia”, término que ya supone cierto grado de veracidad, manifestó.

Uno de los hechos más relevantes que fue expuesto en el taller fue el hecho registrado en el municipio de Acatlán de Osorio, México, donde dos hombres, padre e hijo, que llegaron en una vieja camioneta y se sentaron a tomar algunas bebidas alcohólicas en las inmediaciones de una escuela, fueron acusados de ser “robachicos” secuestradores de niños.

Algunos padres se autoconvocaron por medio de las redes sociales y denunciaron a estos hombres ante la policía que los capturó y puso entre rejas. Pero no contento con ello, los integrantes de la turba los sacaron a la fuerza de allí, los torturaron y junto a su camioneta los prendieron fuego, asesinándolos. Luego se comprobó que no existía denuncia alguna de secuestro y los dos hombres sencillamente se habían sentado a beber, mientras descansaban. Eran dos trabajadores rurales.

Sucedió en el año 2018 y hoy se conoce el fallo de la Justicia condenando a los principales hostigadores a reparar económicamente, si es que se puede reparar en algo, a los familiares de las personas asesinadas.

URUGUAY EN EL MISMO CAMINO

Si bien en nuestro país no se conocen hechos de tanta gravedad, sí existió uno que también fue confirmado por los conductores del taller. En la zona de Peñarol, en Montevideo, existe una persona que se dedica a vender choripanes.

“Alguien” sostuvo en las redes sociales que los chorizos que vendía eran de carne de perros y para dar “credibilidad” a lo que sostenía acompañó la versión con una fotografía de perros faenados. Posteriormente se pudo comprobar que la fotografía era de una región asiática.

Si bien el daño no llegó a la gravedad de lo ocurrido en México, la víctima sufrió una merma notoria en sus ventas por bastante tiempo.

Luego se comprobó que hecho similares se habían registrado en Argentina y otros países.

SOLO EL 14 % CAPAZ DE DETECTARLAS

Las denominadas “noticias falsas” se diseminan seis veces más rápido que las noticias verdaderas, en cuanto lo que realmente sale de lo correcto resulta mas “interesante”, para mucha gente que inmediatamente replica estas versiones, explicaron.

Pero no sólo esto, sino que los estudios realizados indican que del 30 por ciento que se cree capaz de detectar una “noticia falsa”, sólo el 14 por ciento demostró que realmente era capaz de detectar la “falsedad”.

EL ROL DE “VERIFICADO”

El taller orientado esencialmente a periodistas regionales, se dedicó a asesorar a los participantes en el uso de las herramientas informáticas existentes para detectar estas “noticias” falsas.

En este aspecto, se reivindicó la iniciativa que se puso en práctica tiempo atrás por iniciativa de APU, que contó con el respaldo del ex canciller, Enrique Iglesias y representantes de todos los partidos políticos, para detectar y rechazar las denominadas “noticias falsas”.