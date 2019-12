Antes que concluya este 2019 se habrá terminado de imprimir la revista «Fiesta Playa del Lago. Una historia de todos», una ambiciosa y muy valiosa propuesta periodística que rescata datos, anécdotas y memorias sobre el origen y desarrollo de la fiesta que identifica a Villa Constitución. El autor es el periodista Ramón Eduardo Rodríguez, nacido precisamente en Villa Constitución en 1976 y que actualmente, después de un pasaje por diferentes medios de prensa de Salto, se encuentra radicado en Paysandú al frente del programa radial (también con versión impresa) matutino La Tribu, de Casino FM.

En Salto también trabajó para en Un Salto Para Todos (proyecto de la Intendencia) junto con la OPP y la Unión Europea. En Paysandú se desempeñó hasta el año pasado en el área de Comunicaciones de la Intendencia. Es formado en Historia (en el IPA), en Comunicación Social, Periodismo y Locución.

No es historia de la Fiesta sino de la Villa

En diálogo con EL PUEBLO, Rodríguez destacó que no se trata, como puede pensarse, de la historia de las diferentes ediciones de la fiesta Playa del Lago (que se realiza en la costanera de la Villa cada enero) sino que se toma eso como elemento simbólico y emblemático del lugar para desarrollar la historia del pueblo, o parte de ella, a través de diferentes entrevistas donde los entrevistados a veces coinciden, a veces se contradicen, etc. Dijo además que es de las personas que valora mucho la historia de cada localidad y teme que, al no quedar registradas por escrito, muchas cosas se vayan perdiendo al irse yendo gente que las vivió y aún puede contarlas.

Un aporte que favorezca la identidad

Hay muy poco material escrito sobre la historia de esta localidad, por lo que la revista pretende ser un aporte en ese sentido. «El material, sin antecedente en la temática, tiene como característica principal la reunión de testimonios de las personas que crearon la fiesta y de quienes participaron activamente en algún momento de su recorrido histórico. Busca ser un aporte que favorezca el fortalecimiento de la identidad local y motivador de otros trabajos que amplíen, mejoren o corrijan los contenidos que se proponen en este caso», expresó el autor, y agregó que «será una revista de 48 páginas, que incluirá varias e interesantes fotos, y que pretende estar presente en los hogares de Villa Constitución, de los villenses que viven lejos de su lugar natal así como de todos aquellos quienes se interesen en estas actividades de profundo arraigo popular».